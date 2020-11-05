Мазь от геморроя. Могут ли СМИ заниматься пропагандой, - "СП"

10:10 06.11.2020

Мазь от геморроя современной журналистики

Каждый сам для себя решает, могут ли СМИ заниматься пропагандой

Виктория Цыпленкова



Мазь от геморроя современной журналистики



- В чем сила, брат?



- Сила в правде.



Цитату из фильма "Брат-2" знает любой ленивый, подогревающий свой интерес к повестке дня лежа на диване, приковав свой взгляд к телевизору, или сидя в метро, перерывая новостной поток в свежекупленном Iphone 12. И что там показывают? А пишут что?



Вот, в Нагорном Карабахе война, в Донбассе тоже постреливают. В Белорусии Пегова по голове огрели. У Трампа нашли коронавирус, и исцелив, без двухнедельного карантина выпустили на свободу. В сквере Подмосковья лавочки установали, на Байкале лес снесли. Обсуждают скандал "Тарзана" с Королевой, а у Бузовой новая песня вышла.



Целевая аудитория ест жареное, то, что с пылу, с жару, то что на блюдечке принесли и в рот положили. Вкусно, не вкусно, а есть что-то надо. Не разборчивая-то публика, казалось бы, а как петух клюнет - журналисты во всем виноваты, продажные, мол.



- Чем дольше журналист не продается, тем выше его ценность. Не продавайтесь. Выбирайте интересные темы. Поссорились с женой - расскажите о семье, например, - Захар Прилепин рассказывал молодым журналистам, писателям и поэтам в собственной литературной Мастерской в Подмосковье.



Домашнее насилие присутствует во всех семьях, и с ним необходимо бороться на законодательном уровне



Так какова стоимость современного корреспондента? 60 тысяч в месяц? Меньше? Больше? И кто виноват в том, что журналисты, временами превращаются в обслуживающий персонал, вытирающий ботинки - корреспонденты, или тот, кто диктует условия?



Будущих звезд журналистики в университетах воспитывают, нянчат - те, вероятно, надеяться на стремительную карьеру, мечтают стать вторым Познером или Скабеевой. Стремительно ищут работу, берутся за любые темы, думают: год-другой поработают на стартовых позициях, и дорога в светлое будущее обеспечена. А по факту, так и прогнивают в редакциях, с лицами, заточенными под роботов, и кажется не человек уже это пишет. И правду, не правду писать - все равно уже как-то.



Правда есть, или ее смыло, как Атлантиду, она стала легендой, вымыслом, тем, о чем говорят в фильмах, в книгах даже пишут? И как лечить, чинить, журналистику-то эту?



Бальзам на душу, а не кляп в рот - выход в Ютуб и Тelegram пространство. Алексей Пивоваров после 20-ти лет работы на телеканале ушел в свободное плавание, и обещал не возвращаться:



- Журналистика всегда является частью пропагандистской работы, вопрос в степени ее концентрации. Тут каждый сам для себя решает, приемлемо это или нет. Я бы лично в сегодняшних новостях чувствовал себя некомфортно. Но я знаю уважаемых людей, которые по-прежнему там работают и считают, что это нужное дело, - прокомментировал Пивоваров свой уход из ТВ порталу Lenta.ru



Ютуб-пространство засорено и отравлено не хуже Тихого океана, а фильтры не всегда действуют в нужном направлении. На каждый товар найдется свой покупатель, и это - определяющий фактор. Поэтому маневрировать, плыть по течению, стоять у штурвала, или просто покинуть судно, выбор каждого. Главное, не превращать журналистику в одну из древнейших профессий.