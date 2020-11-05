Турция нарывается на Францию. Отношения Анкары и Парижа приняли угрожающий характер, - "Къ"

10:22 06.11.2020

Газета "Коммерсантъ" №203 от 06.11.2020, стр. 5

Франция пригрозила, что добьется введения против Турции санкций Евросоюза. В ближайшие дни Париж намерен согласовать конкретные действия в этом направлении с другими членами ЕС. Пока же МВД Франции ввело запрет на деятельность в стране турецкой националистической группировки "Серые волки", известной своей экстремистской деятельностью как в Турции, так и за ее пределами. Анкара обещает дать "жесткий ответ".



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил Анкаре санкциями, если она не изменит свою политику. Выступая в четверг в эфире радиостанции Europe 1, он напомнил об "агрессивных действиях" Турции вблизи европейских границ - в Ливии, Восточном Средиземноморье, Нагорном Карабахе и на севере Ирака. По словам министра, действия турецкого руководства не нравятся всему Европейскому союзу: "Это касается не только Франции, по этому вопросу существует полная европейская солидарность - мы очень хотели, чтобы Турция отказалась от такой логики. Однако этого не произошло, и Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры". По словам министра, "есть целый список возможных санкций". "Именно Турции следует принять надлежащие меры с тем, чтобы ситуация не начала развиваться по такому пути",- подчеркнул он.



Накануне, выступая в Сенате, Жан-Ив Ле Дриан ответил на заданный ему вопрос о том, как правительство намерено реагировать на угрозы и оскорбления со стороны турецкого президента: "У нас длинный список серьезных разногласий с Анкарой, но в последние недели мы перешли на неприемлемый уровень отношений между двумя союзными странами. Оскорбления, клевета, желание разжечь кампанию ненависти против Франции и Европы имеют совершенно иной характер. Это угрозы. Поэтому мы ждем, что президент Турции немедленно положит конец такому поведению.



Мы не потерпим того, чтобы эта ненависть и это насилие экспортировались на территорию Франции".



Вопрос о санкциях Евросоюза в отношении Анкары поднимался еще в начале октября. Тогда предметом недовольства ЕС стали геологоразведочные работы, которые начала Турция в Восточном Средиземноморье в спорных с Грецией и Кипром водах. Тогда в Брюсселе увидели позитивные сигналы от Анкары - возобновление переговоров с Афинами, уход турецких судов в порты приписки - и решили отложить вопрос о санкциях до саммита ЕС в декабре. Но не прошло и месяца, как глава Евросовета Шарль Мишель отметил: "Наше желание видеть позитивное движение со стороны Турции не оправдалось, напротив, она обратилась к провокациям и неприемлемым высказываниям. Мы вернемся к этой теме в декабре". Турецкие суда возобновили геологоразведку, а без того непростые отношения между Евросоюзом и Турцией еще больше обострились после объявления президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом бойкота французским товарам. Это произошло после публикации во Франции карикатур на пророка Мухаммеда, убийства учителя истории Самюэля Пати и заявлений французского лидера Эмманюэля Макрона о борьбе с радикальным исламом.



"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране,- это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении психики",- заявил президент Эрдоган. В ответ Париж отозвал 24 октября своего посла в Анкаре "для консультаций", но этот дипломатический демарш не остановил словесных атак в адрес Франции и лично Эмманюэля Макрона.



Во Франции уверены, что именно нападки турецкого президента на Париж спровоцировали серию беспорядков и терактов в Европе - как во Франции, так и в Австрии. В качестве одной из мер против Анкары французский Совет министров принял в среду решение о запрете на территории страны "военизированного и ультранационалистического движения "Серые волки"", а также их символики. В документе отмечается, что на территории Франции были выявлены тренировочные лагеря "Серых волков". Кроме того, указывается на распространение движением "агрессивной и дискриминационной политики" в соцсетях и организацию им насильственных действий на улицах французских городов, в том числе провокаций в адрес армянской и курдской диаспор. В конце октября в Дижоне демонстранты выкрикивали "Аллах акбар" и антиармянские лозунги, а также атаковали силы правопорядка. На здании армянского мемориала под Лионом появились граффити "Серые волки" и аббревиатура RTE (по имени Реджепа Тайипа Эрдогана).



Как Франция оказалась под прицелом исламистов

"Известно, что движения под названием "Серые волки", которое было запрещено французским правительством, не существует. Это последнее проявление противоречивой психологии, по которой эта страна рассматривает действия ряда отдельных людей в рамках их принадлежности к якобы существующей организации" - так МИД Турции отреагировал на решение Парижа. "Это решение также показывает, что французское правительство теперь полностью стало зависимым от армянских кругов... Свобода выражения мнений турецкой общины во Франции должна поддерживаться в контексте универсальных прав человека, и мы будем максимально жестко реагировать на это решение",- подчеркнули в Анкаре (цитата по "РИА Новости").



"Отрицать очевидное - обычная практика в Турции. Когда в 2015 году был сбит наш самолет в Сирии и "Серые волки" взяли на себя ответственность за убийство Олега Пешкова, в Анкаре также заявляли, что никаких "волков" не существует",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.



Западные и арабские СМИ неоднократно упоминают об использовании турецкими спецслужбами ячеек "Серых волков" в Европе.

Ультраправая молодежная организация "Серые волки" была создана турецкой Партией националистического движения (ПНД) на рубеже 1960–1970-х годов. Виктор Надеин-Раевский напомнил, что в то время численность организации достигала 200 тыс. человек, многие обучались в специальных лагерях. В результате акций "волков" в день погибали 20–25 человек. Основной мишенью становились левые политики и журналисты. После военного переворота в Турции 1980 года и "волки", и ПНД были запрещены. Многие члены движения перебрались в Европу. Ячейки "Серых волков" открыто действуют в Германии, Нидерландах и до этого месяца во Франции, контактируя с местными ультраправыми группами. В 1981 году один из "волков" Мехмет Али Агджа совершил покушение на папу римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Ватикане. В последние месяцы на фоне азербайджано-армянского конфликта деятельность "волков" в Европе резко активизировалась.



""Серые волки" никогда не были независимой структурой. Они тесно связаны с ПНД, которая выступает в качестве союзника Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом. Без ПНД Эрдоган не смог бы получить большинство в парламенте и выиграть референдум 2017 года, после которого в Турции произошел переход от парламентской к президентской республике",- отметил господин Надеин-Раевский.



Марианна Беленькая; Алексей Тарханов, Париж