Хитро-предательский экс-премьер Бабанов заявил о поддержке Садыра Жапарова на выборах

10:28 06.11.2020

Омурбек Бабанов заявил, что не будет баллотироваться в президенты Кыргызстана, при этом поддержит кандидатуру Садыра Жапарова.



"Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны... И увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам…



Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на должность президента Кыргызстана. Мною принято решение поддержать кандидатуру Садыра Нургожоевича", - сказал Бабанов.