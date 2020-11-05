В Бишкеке начался демонтаж забора "Белого дома". Приглашение к штурму

10:35 06.11.2020

В Бишкеке начался демонтаж забора вокруг Белого дома, где расположен Жогорку Кенеш и Аппарат президента.



"Садыр Жапаров предложил спикеру. Спикер Талант Мамытов написал мне убрать эту стену. Земля принадлежит мэрии, здание – Жогорку Кенешу, поэтому сносим забор мы. Как я знаю, президент здесь больше не будет сидеть, только парламент. После сноса начнется проект по озеленению", - сказал и.о.мэра Балбак Тулобаев.



Забор после сноса соберут и отложат на складе.



Как отметил Тулобаев, снос может продлиться до завтра.



Также стало известно, что угол на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова, где установлены таблички с именами жертв апрельских событий, останется.



Ограждение по периметру Белого дома было установлено в начале 2000-х годов.