Фортануло автоматом. Экс-замминтранса России татарин Лушников купил за 1 лярд концерн "Калашников"

10:45 06.11.2020

Бывший чиновник (фронтмен англоязычной рок-группы) купил концерн "Калашников"

Алексей Иванов



Ну да, 44-летний Алан Валерьевич Лушников в последние два года позиционирует себя исключительно в качестве вокалиста и автора песен рок-группы CtrlBand.



Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Юриспруденция" сделал блестящую карьеру. Трудился юрисконсультом в ЗАО "Советник", ООО "Кинэкс-Холдинг", ООО "Линк-ойл СПб", главным юрисконсультом в ООО "Трансойл", заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), помощником министра транспорта РФ Игоря Левитина, помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, членом совета директоров "Шереметьево холдинг". 17.02.2017 был назначен заместителем министра транспорта РФ; курировал железнодорожную отрасль России при позднем Максиме Соколове и раннем Евгении Дитрихе. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени ("За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю работу"), знаком "Почетный железнодорожник", благодарностями Минтранса и Правительства Российской Федерации. "Несмотря на реноме "креатуры Дворковича", Лушников не был тенью своего патрона и всегда выгодно отличался от министерских коллег наличием собственного мнения, которое не боялся озвучивать публично. Не боялся он и брать на себя ответственность за неоднозначные решения, как это было, например, во время тарифно-грузовой кампании-2017", - отметил железнодорожный интернет-портал "Вгудок".



В сентября 2018 года он попросился в отставку, взорвав медиапространство своим заявлением: "Буду петь". Высокую должность Лушников покинул якобы ради записи дебютного альбома CtrlBand и большего количества клубных концертов. "Я ушел с поста замминистра. Иногда надо менять работу. Точка. Я занимаюсь музыкой, потому что мне это нравится. Точка", - сказал бывший чиновник в интервью ТАСС. По его словам, он всего лишь сменил одно хобби на другое. "Живое выступление, где Алан Лушников выступает на сцене в красных кроссовках и джинсах, совершенно не напоминая государственного чиновника высокого класса, не впечатляет репертуаром. Это традиционный джаз, довольно простой и незатейливый. А вот другие ролики на ютубе, где выложены записи первого студийного альбома, показывают куда более серьезный уровень группы. Это смесь блюза, психоделики, каких-то космических мотивов. Поет Лучшников на английском языке, не сказать, что очень чисто, но звучит неплохо", - комментировал журналист Андрей Малосолов.



двойной клик - редактировать изображение



Лушников временно исчез из иннформационной повестки. Между тем выясняется, что 2019-м совместно с генерал-майором Тимуром Гареевым (сын легендарного Махмута Гареева, член Клуба офицеров при полпредстве Татарстана в Москве) он учредил ООО "УК "Перспектива"", занимающееся управлением активами в оборонно-промышленном комплексе: Липецкий механический завод, НИИ стали и др.



Теперь стало известно, что он приобрел концерн "Калашников" - многопрофильный холдинг, крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Предприятия группы компаний "Калашников" (флагман отечественной стрелковой отрасли; 95 % производства стрелкового оружия России) выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, продукцию для космических отрасли и т. д.



"Концерн "Калашников" сменил владельца. Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО "ТКХ-Инвест", контролирующее через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 % минус 1 акция концерна. "Транскомплектхолдинг" принадлежал Алексею Криворучко (экс-гендиректор ООО "Аэроэкспресс" и экс-старший вице-президент ОАО "АвтоВАЗ" - Прим.), который в июне 2018 года был назначен замминистра обороны. Представитель господина Криворучко отказался от комментариев. Остальные 25% плюс 1 акция концерна принадлежат "Ростеху". Господин Лушников подтвердил факт приобретения "Калашникова"", - сообщает "Коммерсантъ". Сумму сделки фронтмен CtrlBand не уточнил. Но, по оценке экспертов (уточнение: экспертов "Коммерсанта" и РБК), она могла составить примерно 1 млрд руб.