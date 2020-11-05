 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Власти Узбекистана проявляют осторожную реакцию на теракты в Европе
14:37 06.11.2020

Четверг, 05 Ноября 2020

Президент и МИД не стали публично озвучивать свою позицию по поводу терактов в Париже и Вене. На фоне высказываний руководителей Франции и Турции, принявших антагонистический характер, узбекская сторона лишь косвенно проявила свое отношение к трагедии. В подобных случаях Шавкат Мирзиеев оперативно высказывает соболезнования странам, где происходили теракты. На момент подготовки публикации официальные заявления отсутствовали.

Министерство внутренних дел ограничилось предупреждением пользователей соцсетей об уголовной ответственности за распространение информации, особо подчеркнув преступность пропаганды религиозно-экстремистских и несвойственных исламской религии идей.

В сети продолжается распространение оскорбительных постов и фотовидематериалов, фиксирующих уничтожение товаров с французской маркировкой. Часть интернет-контента, содержащего язык и визуализацию ненависти, уже удалена, а к действиям молодежи правоохранители относятся, как минимум, "с пониманием", опасаясь возбудить ненависть уже к государству.

Заявление МВД не снизило накал обсуждения в сети слов Макрона о просвещенном исламе, свободе слова и борьбе с исламистским сепаратизмом во Франции. Недовольные его речью граждане Узбекистана стали повторять действия вдохновленных выступлением президента Эрдогана турецких мусульман. Напомним, он заявил, что Макрон нуждается в "лечении психических расстройств" из-за своих высказываний об исламизме и сепаратизме.

На улицах городов в Ферганской долине появились постеры оскорбительного содержания с изображением французского лидера и его супруги. На тротуарах, в подземных переходах жители наступают на цветные фотографии Макрона. Постеры в большом количестве распространялись молодыми людьми в микрорайонах и махаллях столицы. На одном из видео некто раздавал их водителям, чтобы клали на место автомобильных ковриков. Большинство местных медиа проигнорировало травлю французского президента.

28 октября активист, протестуя против высказываний Эммануэля Макрона о мусульманах, сорвал флаг перед отелем в Намангане. По информации узбекской службы радио "Свобода", активист написал в Фейсбуке, что "французскому флагу нет места в Намангане". Вскоре пост был удален. Администрация отеля повесила флаг Казахстана на место сорванного французского. Узбекские СМИ потом объяснили, что флаг сняли для плановой стирки.

Управление мусульман Узбекистана поспешило заявить, что "независимо от того, кто пытается дискриминировать посланника Аллаха (…) или бросать камни в мусульман или ислам, он не сможет нанести ни малейшего вреда нашей религии или мусульманам". При этом в тексте нет слов соболезнования родственникам жертв теракта в Париже.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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