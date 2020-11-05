Две Казстолицы, два акима – жалоб тысячи. Сагинтай-кульгиновщина...

14:40 06.11.2020 Две столицы, два акима – жалоб тысячи

Деятельность акима Нур-Султана Алтая Кульгинова и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева вызывает у жителей множество нареканий. При этом проблемы, одолевающие обоих градоначальников, удивительно похожи



Айгерим Садыкова, ИА TURAN PRESS, 5 ноября



Как ухаживать за городом



На пост акима столицы Алтай Кульгинов был назначен в июне 2019 года, а в октябре его работу подверг критике даже не рассерженный житель – сам президент Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, в архитектурном облике Нур-Султана присутствует совершенно излишняя эклектика, которой едва ли будут восторгаться иностранные гости. Кроме того, город выглядит неухоженным. "Одно здание построено в одном стиле, другое – в другом. И самое главное – нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают. Нет хозяина", - заявил Касым-Жомарт Токаев. Благоустройство в столице явно пробуксовывает. Горожане сетуют на качество новостроек, где отваливается плитка, не работают лифты, происходят затопления и прочие коммунальные неприятности.

Также президент поддержал жалобы горожан на загрязненность воздуха. Город задымлен настолько, что главе государства "неудобно перед жителями, дипломатическим корпусом, иностранцами, которые живут здесь. Это на фоне того, что мы позиционируем себя как международный хаб, сердце Евразии. Дела расходятся со словами. Это неправильно".

Ситуация с газификацией Нур-Султана далека от идеала, горожане печально шутят, что их годами "кормят завтраками". Как гласят городские летописи, памятную капсулу начала строительства ТЭЦ-3 в столице заложили еще в 2010 году. Закладка сопровождалась уверениями в том, что с появлением новой станции отпадет необходимость в автономных источниках тепла для многоэтажек. При этом отмечалось, что ТЭЦ-3 сможет работать и на твердом топливе, и на газе, то есть значительно улучшит качество воздуха в городе.

Но в январе 2020 года президент Токаев отметил: "ТЭЦ-3, строительство которой начали в 2010 году, планировалось сдать уже в текущем году. Но сроки переносились несколько раз – сдача проекта откладывается еще на год, и еще на год, теперь устарела проектно-сметная документация, нужны корректировки. Произошло удорожание проекта в полтора раза – причем сумма немалая, более 40 миллиардов тенге. На фоне дефицита тепловой энергии города несвоевременный ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 замедляет развитие бизнеса".

В акимате утверждают, что стройка завершена на 70%, однако горожане едко припоминают – в прошлом году говорили о тех же процентах готовности. По официальным данным, в 2020 году на продолжение строительства ТЭЦ-3 выделяется 1,27 млрд тенге. Кроме этого, на реконструкцию ТЭЦ-1 выделено 1,8 млрд тенге, на реконструкцию ТЭЦ-2 – 11,8 млрд тенге. Быть может, энергетику Нур-Султана спасут упомянутые станции?

О том, как идут работы по переводу на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, аким Кульгинов рассказал в конце лета. "Ознакомился с ходом проводимых работ по переводу ТЭЦ-2 на газ. Завершены работы по строительству подводящего газопровода, ведется установка вентиляционного оборудования, систем газовой защиты и монтажных горелок на котлы. В текущем году планируем перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2", - пояснял градоначальник. Тем не менее, подключение объектов к газоснабжению ведется поэтапно и небыстро, к тому же, проблему экологии газификация этих станций решит лишь частично.



Интрига долгостроев

Президент Токаев критиковал акима Кульгинова и за обилие в столице дорогостоящих и "замерзших" проектов. Самый знаменитый из них, безусловно, "Астана LRT", о чьих злоключениях вполне можно написать остросюжетный роман. В 2019 году аким Кульгинов заявлял, что на строительство легко-рельсового транспорта в Нур-Султане не хватает 1,5 млрд долларов, идут поиски инвестора.

Завершить строительство LRT планировали к 31 декабря 2019 года, а запустить проект – летом 2020 года. Однако в апреле строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием со стороны китайских инвесторов. Сообщалось, что на счетах ликвидированного "Банка Астаны" остаются порядка 200 млн долларов. Ранее Счетный комитет назвал проект неокупаемым.

Более того, в 2018 года было начато расследование по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями в отношении председателя правления "Астана LRT" Талгата Ардана. По данным Антикоррупционной службы, из бюджетных средств проекта злоумышленники перечислили более 300 млн тенге на счет одной из подрядных организаций, превысив действующий лимит на 125 млн. В октябре 2020 года уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы и ТОО "Астана LRT" было передано в суд. Предметом разбирательства стало хищение 5,8 млрд тенге. Как сообщается, в розыск объявлены бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков, бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан и один из руководителей подрядной организации Абдухамитов.

Другим известным долгостроем является небоскреб "Абу-Даби Плаза". В разное время проект "утяжелили" скандалы и даже массовые драки. В нынешнем октябре в акимате заявили, что строительство завершится в 2021 году. Конечно, проблемные сооружения вместе с прилагающимися к ним интригами достались акиму Кульгинову в наследство, тем не менее, отсутствие оперативности в этом вопросе горожан совершенно не радует. Население растет, вместе с ним растет и транспортная загруженность, кроме того, долгострои столицу отнюдь не украшают.

Где аким найдет инвесторов, по-прежнему остается тайной. В частности, президент Токаев критиковал столичного мэра и за снижение объемов инвестиций на 19,3%. Возможно, от вложений бизнесменов удерживают регулярные коррупционные скандалы. По свидетельствам прессы и жителей, в столице нередки факты самозахвата государственных земель и незаконного строительства.

Кстати, о коррупции. В январе 2020 года был задержан аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов. Починенный Кульгинова, по версии следствия, принял взятку в виде последней модели "iPhone" стоимостью около 500 тыс тенге от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района и общее покровительство. Бизнесмен, давший взятку, незаконно обогатился на 72 млн тенге бюджетных средств. В феврале Есилову вынесли приговор в виде штрафа в размере 15 450 000 тенге.

А в мае арестовали руководителя управления культуры и спорта акимата Нур-Султана Нурлана Сыдыкова. По данным Антикоррупционной службы, "Сыдыков подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 миллионов тенге".



Столица во тьме



Осенью 2019 года, да и минувшей зимой акимат, очевидно, "не склонял по падежам" только ленивый. Вдобавок к проблемам с уборкой снега, Нур-Султан накрыл полноценный блэкаут. В ноябре от питания были отключены Акорда, Мажилис, дом министерств, дом правительства, Верховный суд, Сенат, КНБ, Минобороны и множество жилых домов. Без электричества осталось практически 70% левобережья. Без сомнения, внезапное прерывание работы важнейших госорганов не могло пройти незамеченным. Соцсети взорвались от возмущения, а президент Токаев приказал провести расследование.

По словам Алтая Кульгинова, причиной отключения стало несоблюдение норм безопасности и элементарных инженерных требований. "Кабель-каналы друг с другом переплетались, песком не насыпаны, кучность этих кабелей привела к короткому замыканию в одном кабеле, что привело к тому, что огонь распространился на все каналы. Это грубое нарушение. И даже резервный и основной каналы находились в одном лотке. Это недопустимо. Вы видели, к чему это привело", - сказал Кульгинов.

После блэкаута аким развел бурную деятельность, выявляя бесхозные и некачественные коммунальные сети, однако горожане задались вопросом: что мешало провести ревизию раньше? В октябре 2020 года виновники аварии были осуждены, ущерб, по сведениям суда, составил 68 млн тенге.



Сам себя не похвалишь…



В мае 2020 года пресса уличила акима Кульгинова в поступке, который стал, что называется, вишенкой на торте. Градоначальника заподозрили в улучшении собственного имиджа в информационном пространстве за казенный счет. "Как выяснил наш корреспондент, чиновники без зазрения совести оплачивают услуги диванных "воинов" из бюджетных средств. Например, акимат Нур-Султана не пожалел 125 миллионов тенге на то, чтобы о работе акима Кульгинова писали "правильные" комментарии в соцсетях. На языке госорганов это называется "эффективное продвижение позитивного имиджа и репутации в СМИ, социальных сетях и на других интернет-платформах", - отметила, в частности, газета "Время".

По мнению журналистов, улучшать имидж Алтая Кульгинова заставил буквально шквал критики, обрушившийся на него в минувшую зиму. За проблемы с уборкой снега акима ругали до самого апреля, а на пресс-конференции задали вопрос, не собирается ли он подать в отставку из-за пойманного на взятке акима района Байконыр Аскара Есилова. Виртуальную поддержку населения, посчитали в СМИ, аким решил попросту купить.

Позвольте процитировать небольшой фрагмент публикации. "Уже через два месяца после назначения Кульгинова акимом столицы управление по делам общественного развития Нур-Султана заключило любопытное соглашение с ТОО Dasco DataCom. Компании заказали услуги под названием "Мониторинг информационного пространства через ЭВМ на предмет деятельности акимата столицы и структурных подразделений города". В технической спецификации прописано, что только одного мониторинга акимату недостаточно – ему нужно больше. В разделе "Продвижение имиджа заказчика" прямо указано: исполнитель должен реагировать на негативные публикации, размещенные на международных и казахстанских информационно-аналитических площадках, включая форумы, блоги, новостные ленты, социальные сети, и… писать там комментарии! Причем не какие попало, а позитивно-нейтральные. И совершенно очевидно, для чего это делается: чтобы направлять дискуссию в нужное русло".

В ответ на разоблачения, в акимате Нур-Султана заявили, что договор с компанией был подписан не для имиджа, а для дела. Позже ревизионная комиссия столичного маслихата сообщила, что проверит назначение 125 млн тенге бюджетных средств. Как гласят источники, по условиям договора, за месяц в соцсетях должны быть размещены до тысячи похвальных комментариев в адрес акима. Если в прошлом году для продвижения позитивного имиджа Кульгинова из городского бюджета были направлены 36 млн тенге, то в этом году на аналогичные цели заложены 89 млн тенге.

Как язвительно комментировали пользователи, после такого обилия виртуального позитива, снег можно вообще не убирать, не заниматься ливневками и вообще не напрягаться. Словом, очередной скандал реноме градоначальника отнюдь не улучшил. В адрес акимата все так же поступают упреки в некачественном строительстве и благоустройстве "спустя рукава", в нехватке мест в школах, в излишних затратах на имиджевые проекты, в "не там" возводящихся развязках, сокращении доходов малого бизнеса и прочая и прочая.



Не сладко акиму "города яблок"



Хозяин Алматы Бакытжан Сагинтаев, несмотря на богатейший опыт управленца, тоже не пользуется особой любовью подопечных. Но если до пандемии коронавируса его упрекали в медлительности и "ниочемности", то в пик первой волны болезни летом 2020 года городские власти (как и местные органы здравоохранения) подверглись настоящим проклятьям.

Пожалуй, без пяти минут коллапса служб медпомощи, резкого исчезновения лекарств и масок, очередей в аптеках и моргах алматинцы не забудут никогда. По мнению жителей, у акимата была длительная фора, соответственно, была возможность подготовиться к вспышке инфекции, но меры не были приняты. И хотя некоторые высокопоставленные медики лишились постов, управленцев кара фактически не коснулась. Теперь горожане с тревогой вопрошают: извлечены ли уроки и не повторится ли трагедия при ожидаемой второй волне?

Нужно сказать, что началось правление Сагинтаева довольно ярко. Новый градоначальник отчего-то решил, что главная проблема Алматы – это жрицы свободной любви, и чуть ли не в свой первый рабочий день на новом посту отправился искоренять порок. Прихватив с собой армию правоохранителей, а также спец отряд быстрого реагирования. Массированный рейд "искоренил" 130 путан, сутенеров, водителей, хозяев борделей и т.д. На этом рывке борьба за нравственность и закончилась. Очевидно, команда нового мэра поняла, что требуемого отклика у горожан данный демарш не вызывал.

Дело в том, что, как пояснили в полиции, законом проституция не запрещена. Есть норма, по которой можно привлечь к ответственности, – это назойливое приставание к гражданам в общественных местах. На начальном этапе предусматривается штраф в 5 МРП. Если имеются факты рецидива, то штраф увеличивается. Обогатив казну на пару сотен тысяч тенге, аким больше публично за моральный облик южной столицы не боролся.

План покорения Алматы был сразу же изменен. Очень скоро после назначения в июне 2019 года Бакытжан Сагинтаев представил свое видение развития мегаполиса, провозгласив стратегию "Город без окраин". Каждый жилой массив должен получить свою социальную инфраструктуру, повышение уровня жизни населения Сагинтаев объявил "делом чести". Стратегия действительно содержала массу полезных инноваций, тем не менее, на пути ее реализации встала пандемия и загадочные факторы, мешающие акимату воплощать идеи в жизнь.

Если проанализировать мнение горожан и экспертов, то чаще всего акима упрекали в незаметности и неумении оставить яркий след в истории города. Дескать, предыдущие акимы запомнились проектами, резко изменившими Алматы. Это развязки, метро, велодорожки, массовое строительство, "Халык арена", Белка, в конце концов. От нынешнего акима, мол, не видно великих дел, да и сама стратегия не зря называется "Алматы 2050". К указанному году у Сагинтаева отчета явно не спросят, а горожанам хочется жить уже сейчас, и даже не хорошо, а хотя бы сносно. Не задыхаясь в ядовитых выбросах, не простаивая часами в пробках.

Парадокс заключается в том, что с началом пандемии едва ли не каждый проект акима жители встречают в штыки. Некоторые вспоминают неудачное премьерство Бакытжана Сагинтаева, но куда больше тех, кто хотел бы реформ уже сейчас, а не в 2050 году. Кардинальных реформ, после которых из Алматы перестанут бежать люди, опасаясь за свое здоровье и здоровье своих детей.

Отметим, что благоустройство Алматы продолжается, но точечное облагораживание дворов и парков горожан не слишком радует. Например, новость о том, что финансирование ремонта парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев сократят до 946,6 млн тенге, вызвало у многих раздражение. Алматинцы негодовали: зачем тратить почти миллиард "на цветочки, фонтаны и брусчатку", когда не хватает врачей и больниц? Программа "Город без окраин" заявлена больше года назад, но стоит заехать в те самые окраины, как вы попадаете в Зимбабве – нет дорог, нет инфраструктуры, после дождя все превращается в болото, кое-где до сих пор нет элементарных коммунальных удобств. Такими сообщениями пестрят соцсети.



Клятые ТЭЦ и транспорт



Перед Сагинтаевым стоят ровно те же проблемы, что и перед акимом Нур-Султана Кульгиновым, с той лишь разницей, что в Алматы их нужно умножать на десять.

В частности, еще в августе прошлого года акима мегаполиса принял президент Токаев. Во время встречи президент дал Бакытжану Сагинтаеву ряд конкретных поручений по подготовке к предстоящему учебному году, оказанию качественных медицинских услуг населению и решению актуальных проблем города. Градоначальник по итогам встречи отметил, что "для решения насущных проблем мегаполиса будет усилена эффективность бюджетной политики. Благодаря чему планируется до конца 2020 года полностью обеспечить город центральным водоснабжением, газом, освещением. В эти же сроки необходимо завершить благоустройство дворов". Сегодня выполнимость обещаний уже вызывает сомнения.

Дело в том, что акиму не удается справиться с главными проблемами, перед которыми меркнут "цветочки и фонтаны" – это перевод ТЭЦ и транспорта на экологичные виды топлива и устранение дорожных заторов. Вступив в должность, аким созвал представителей НПО и заявил, что прекрасно понимает озабоченность жителей качеством воздуха. "Знаю, это волнует всех горожан. Планирую детально изучить вопрос о переводе городской ТЭЦ-2 на газ. В этой связи в сфере экологии важна ваша поддержка в борьбе с загрязнением окружающей среды и в озеленении города", - сказал аким.

В ноябре 2019 года акимат и ученое сообщество обнародовали данные о наносимом экологии и здоровью жителей вреде. За год общий выброс в окружающую среду составил 123 тысячи тонн. Доля ТЭЦ-2 из общего количества выбросов составляет 27%, считают в акимате. Но городские власти и специалисты до сих пор не сошлись во мнении о том, какие факторы сильнее всего влияют на атмосферу города. ТЭЦ, работающая на угле, большое количество транспорта или выбросы от предприятий и частных домов? Ясно одно: с каждым годом дышать в Алматы становится все труднее, смог служит причиной множества заболеваний и патологий развития. Можно отметить даже такой факт: все меньше домохозяек сушит белье на балконах и во дворах, а протертый утром подоконник к вечеру покрывается черным налетом.

По данным кандидата биологических наук, эколога Найли Конуркулжаевой, в городе около 35-40 тысяч человек с болезнями органов дыхания на 100 тысяч населения. Это почти в два раза выше, чем в Караганде. "Индекс загрязнения воздуха в Алматы составляет 9, хотя фиксируют и более высокие показатели. Даже индекс 7 считается очень высоким и опасным для здоровья. Исследования показали, что основным источником выбросов являются выхлопные газы от работающих автомобилей старого выпуска. Потребляемый у нас бензин имеет не такое высокое октановое число и не соответствует евро стандартам. На выхлопных трубах машин нет фильтров. Особенно сильно выхлопы влияют на высокое содержание оксида серы. Пробки только ухудшают ситуацию. За последние годы было куплено много автобусов, но обновление автопарка все равно происходит медленно", - пояснила Найля Конуркулжаева.

В монографии Конуркулжаевой указывается, что 80% выбросов приходится на автотранспорт, 13% на ТЭЦ, 5% на источники частного сектора и 2% на промышленные предприятия. Сжигание мазута и угля на ТЭЦ образует больше таких загрязнителей, как оксиды серы, фенольные соединения, чем бензин, газ и другие виды топлива. То есть решение проблемы не терпит отлагательств. Между тем, перевод системы отопления на газ проводится крайне медленно, более того, нет гарантии, что ТЭЦ на газе серьезно сократит выбросы.

Эколог озвучила и причину появления смога, испокон веков известную каждому коренному алматинцу. "Надо сказать, что главной причиной такого высокого уровня загрязнения воздуха в Алматы являются не только вышеперечисленные факторы. В других городах они тоже есть, но для Алматы характерно уникальное географическое расположение в котловане из-за чего отсутствует продуваемость ветрами. Смог скапливается в городе. Застройка высокими зданиями предгорий нарушила "розу ветров" и город окончательно перестал продуваться. Строители еще с верненских времен старались учитывать потоки ветра, но сейчас это никто не контролирует", - поделилась с прессой ученый.

Директор Центра физико-химических методов исследования и анализа Булат Кенесов назвал другие цифры. По его мнению, в суммарных выбросах взвешенных частиц, диоксидов серы и азота доля транспорта составляет 17%. Доля стационарных источников (без учета частных домов) – 75%, доля частных домов – 8%. При этом доля ТЭЦ-2 среди стационарных источников – 81%, то есть доля теплоэлектроцентрали в выбросах диоксидов серы, азота и частиц – около 61%. Эксперт считает, что официальная оценка, согласно которой более 70% всех выбросов приходится на автотранспорт, не отражает реальную ситуацию. Таким образом, причины загрязнения воздуха Алматы толком не изучены. По словам ученых, требуются дополнительные сложные исследования.



Медленно и печально



Так или иначе, а перевод на газ ТЭЦ, транспорт на газ и электричество – ответственность аким города. Бакытжан Сагинтаев инициировал работы в этом направлении, но, по мнению горожан, их можно описать одним словом, сопровождающим акима во многих начинаниях – медленно. Работы ведутся медленно, а пара десятков новых автобусов, закупленных акиматом, положения существенно не улучшает.

В мае 2020 года завершились расчеты по предварительной оценке четырех вариантов перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ. Соответствующую презентацию подготовил АО "КазНИПИЭнергопром". В октябре поступила информация об одобрении одного из вариантов – это реконструкция действующих энергетических котлоагрегатов. Переоборудование котлов на газ, по сегодняшним данным, обойдется в 98,433 млрд тенге, и это самый дешевый вариант из предложенных. Не исключается возможность увеличения тарифов после завершения работ, что не может не вызывать возмущения, поскольку горожане и так платят за отопление астрономические суммы. Кроме того, как сообщается, проект будет реализован поэтапно лишь к концу 2025 года.

Учитывая, что Елбасы дал поручение перевести ТЭЦ-2 на газ еще в 2016 году – это очень и очень медленно. Возникают сомнения в том, будет ли к указанному сроку Бакытжан Сагинтаев занимать кресло градоначальника. Чем он, в таком случае, запомнится алматинцам? Здесь бы акимату поднажать на транспорт, закупить больше новых машин, жестче прижать владельцев чадящих рыдванов, помочь газифицироваться частному сектору. Но и эти мероприятия проводятся неторопливо.

В принципе, аким демонстрирует понимание ситуации. "На мой взгляд, говорить сегодня о том, что первично – ТЭЦ, выбросы или транспорт – неважно. Экология плохая, да. Каждая сфера должна вкладываться. По ТЭЦ уже работы идут. По транспорту была подготовлена стратегия, мы пригласили московских специалистов, которые очень хорошо решают проблемы с пробками, и так далее, - заявил Сагинтаев.

Но критика продолжает литься щедрым потоком. Жители и эксперты сомневаются, не завышена ли стоимость проекта модернизации ТЭЦ. Вопрошают, можно ли соблюдать режим социального дистанцирования в автобусах, набитых под завязку, как и до эпохи коронавируса? Кстати, на критику по поводу забитости салонов аким ответил в октябре этого года. "Мы продолжаем мониторинг общественного транспорта. Понятно, что в час пик на остановках большое скопление людей. К сожалению, сегодня одномоментно решить вопрос увеличения количества общественного транспорта невозможно, так как в городе дефицит автобусов в 1 тысячу единиц. Мы можем только с одного маршрута снять, но тогда на другом маршруте интервал увеличится, и еще больше будет скопление", - сказал аким. Заявление вызвало у горожан серьезное недоумение. Неужели при угрозе тотального инфицирования нельзя отменить, скажем, проекты по благоустройству центральных районов и направить средства на покупку автобусов?

На фоне нерешаемости фундаментальных городских проблем локальные происшествия также вызывают негативную реакцию. Например, еще в 2019 году накренилась одна из новых многоэтажек в микрорайоне Алгабас, через год (!) выяснилось, что таких домов еще несколько. Смогут ли жильцы спокойно спать в домах, которые вроде бы обещали "выпрямить", остается загадкой. Здесь мы даже не рассматриваем традиционные жалобы на нехватку мест в школах и детсадах, на очереди в поликлиниках и некачественное обслуживание, на преступность, на подтопление строений в горных районах и прочий хаос в мегаполисе.

Пеняли Бакытжану Сагинтаеву и за грехи подчиненных. В январе бывшего акима Алатауского района Алматы Шахмердена Рыспаева задержали по подозрению в хищении в крупном размере. Рыспаева, а также его заместителя и руководителя отдела культуры и развития языков, подозревали в растрате бюджетных средств (около четырех млн тенге), выделенных в 2019 году по госпрограмме "Развитие регионов" для организации праздничных мероприятий в честь дня Независимости и Нового года. В мае суд вынес решение в отношении Рыспаева и его экс-зама Саята Агибаева. Рыспаев приговорен к штрафу в размере 41,6 млн тенге (94,5 тыс долларов). Агибаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, такую информацию предоставили в Антикоррупционной службе. В отличие от ситуации в Нур-Султане, вопросов об отставке акиму Алматы не задавали.

Как говорилось выше, у Алтая Кульгинова и Бакытжана Сагинтаева много сходства. Взять хотя бы коронавирусный форс-мажор. В июне 2020 года оба акима оказались в числе чиновников, которым президент Токаев вынес замечания. Создается впечатление: сегодня жители обеих столиц не столько ждут от своих градоначальников судьбоносных проектов, сколько молятся о том, чтобы "медленность" акиматов не усугубила вторую волну COVID-19. Источник - Номад

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604662800

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