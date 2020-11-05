Умер сатирик Михаил Жванецкий

17:45 06.11.2020

Месяц назад представитель Жванецкого сообщил об уходе писателя со сцены в связи с возрастом. Он выступал на эстраде больше 50 лет



На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом РБК сообщил его представитель Олег Сташкевич.



Причины смерти писателя он не назвал.



В октябре Сташкевич сообщил РБК, что Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. "Ничего нового в этом нет", - сказал он.



По его словам, Жванецкий был уже "в том возрасте", когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем. Он добавил, что Жванецкий решил, что ему "уже не под силу" выступать.



"Живешь среди собственного наследия": каким был Михаил Жванецкий

Фотогалерея



В декабре 2019 года Жванецкий ушел из выходившей на телеканале "Россия 1" передачи "Дежурный по стране", которую он вел с 2002 года. Тогда артист сообщил, что решил взять творческий отпуск.



Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. Позднее он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.



Райкин вместе с Жванецким поставил программу "Светофор", в которой впервые прозвучали миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники". В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса". Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре "Эрмитаж", писатель приобрел всесоюзную известность.