Кыргызский Кадамжай тряхнуло на 6,5 баллов

19:37 06.11.2020

Sputnik со ссылкой на директора Института сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.

В предгорьях южной части густонаселенной Ферганской долины, на

территории Кыргызстана, в пятницу в 13:39 по местному времени

произошло землетрясение силой 6,5 баллов в эпицентре и магнитудой

5,3. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на директора Института

сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.

По его словам, эпицентр находился в 12 километрах от Кадамжая

(Баткенская область). Сведений о разрушениях нет, но "повреждения

при таком землетрясении точно будут", сказал директор института.

Подземные точки встревожили жителей Ферганы (Узбекистан).

"Тряхануло сильно, давно такого не было", - рассказывают

источники нашего издания. "Мы находились в помещении, и

почувствовали, как-будто по стенам волна прошла. очень приличный

был толчок".