|Кыргызский Кадамжай тряхнуло на 6,5 баллов
19:37 06.11.2020
Sputnik со ссылкой на директора Института сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.
В предгорьях южной части густонаселенной Ферганской долины, на
территории Кыргызстана, в пятницу в 13:39 по местному времени
произошло землетрясение силой 6,5 баллов в эпицентре и магнитудой
5,3. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на директора Института
сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.
По его словам, эпицентр находился в 12 километрах от Кадамжая
(Баткенская область). Сведений о разрушениях нет, но "повреждения
при таком землетрясении точно будут", сказал директор института.
Подземные точки встревожили жителей Ферганы (Узбекистан).
"Тряхануло сильно, давно такого не было", - рассказывают
источники нашего издания. "Мы находились в помещении, и
почувствовали, как-будто по стенам волна прошла. очень приличный
был толчок".