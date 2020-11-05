 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызский Кадамжай тряхнуло на 6,5 баллов
19:37 06.11.2020

Sputnik со ссылкой на директора Института сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.
В предгорьях южной части густонаселенной Ферганской долины, на
территории Кыргызстана, в пятницу в 13:39 по местному времени
произошло землетрясение силой 6,5 баллов в эпицентре и магнитудой
5,3. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на директора Института
сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова.
По его словам, эпицентр находился в 12 километрах от Кадамжая
(Баткенская область). Сведений о разрушениях нет, но "повреждения
при таком землетрясении точно будут", сказал директор института.
Подземные точки встревожили жителей Ферганы (Узбекистан).
"Тряхануло сильно, давно такого не было", - рассказывают
источники нашего издания. "Мы находились в помещении, и
почувствовали, как-будто по стенам волна прошла. очень приличный
был толчок".

Источник - t.me/ferganzo_news/145
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604680620
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