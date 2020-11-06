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Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ, - И.Мальцев
21:00 06.11.2020

Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ
Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист
6 ноября 2020,
Может быть, часть граждан пребывает в иллюзиях относительно Европы и жизни в ней, но это точно не ко мне. Поэтому вам не понравится то, что я вам скажу.

Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ*? Правильный ответ: все акции последнего времени направлены на запугивание населения, на то, чтобы держать людей в страхе и силой загнать по домам, чтобы разрушить экономику и транспорт, чтобы лишить людей веры. В последний день перед австрийским локдауном устроившие бойню исламисты слишком явно подтвердили общность целей и схожесть исполнения.

Теракт был подверстан к последнему вечеру, после которого 3-го числа наступило закрытие ресторанов, кафе, запрет на выход из дома с восьми вечера до шести утра и так далее. Это убийство экономики, но правительство, которое за несколько месяцев после мартовского пика ничего не сделало для развития медицины и расширения госпиталей, предпочитает драконовские меры. Закрытие границ даже со странами ЕС.

Но знаете что? Все эти локдауны и пандемии ничуть не помешали работать пунктам пограничных переходов, все это время они широко распахнуты для "беженцев" непонятно от чего. Принимают в сутки по полторы-две тысячи людей с выкинутыми паспортами, с легендой, с вымышленными именами и национальностями.

В общем-то, наплевать на них с высокой русской колокольни – причем на всех по обе стороны пограничного перехода. Если бы не одно "но". Все, что происходит с беженско-импортируемым южным населением провалившихся в своей государственности государств, носит невыносимый смрад расизма. И расизм этот направлен вовсе не на того, о ком вы подумали. Нет – на собственное население и на русских особенно.

Вот тут такие скучные факты: венский убийца, якобы албанец, якобы из Македонии (или как она там теперь называется), был обладателем двух гражданств и двух паспортов – собственно, австрийского и, собственно, македонского. Но что нам говорит закон о гражданстве Государства Австрия? Что соискатель австрийского гражданства будет лишен права обладания прежнего гражданства и живет по одному-единственному паспорту. И процедура эта занимает десятилетия. Если ты, конечно, не ценный инвестор в экономику со своими украденными на первой родине миллиардами или не гениальный исполнитель на скрипке.

Волына – не скрипка, да и ценным инвестором вчерашнего убийцу тоже не назовешь. Так за что же такие преференции? И тут выясняется, что все равны, но одни равнее, чем другие. Оказывается, что и туркам тут можно сохранить паспорт и второе гражданство, и как выяснилось – македонцам и прочим людям, как бы ...э-э-э-э-э… слегка враждебной культуры.

Кстати, только спустя 70 лет после Мировой войны, австрийцы впервые предложили евреям, потомкам тех, кого тут радостно гнобили, зайти за австрийским паспортом. В качестве, так сказать, извинения за геноцид.

Впрочем, ФРГ, которая предоставляла евреям убежище в поздние годы СССР, также давала возможность иметь два паспорта. Теперь это категорически запрещено. Или Германия, или Израиль. Или Германия, или Россия. А вместе им не сойтись. Но опять-таки всплывают подробности: прибывшим в Германию туркам до сих пор предоставлена полная возможность сохранять два гражданства.

Это казалось бы простой бюрократической формальностью, если бы так четко не делило общество по этническому принципу. И как результат – на прошлых выборах в Турции 80% турок, проживающих в Германии и голосующих в Германии, отдали свои голоса за Эрдогана. А это почти полтора миллиона голосов. Кстати, они же голосуют и на выборах в Бундестаг. Правда ведь, замечательно и толерантненько?

Зато фольксдойч из Казахстана и Поволжья должны брать русскую визу каждый раз, когда они собираются навестить могилы отцов. И русские немцы вовсе не пользуются всеми теми преференциями и ништяками, которыми окружили магометан с юга – им пришлось вкалывать и интегрироваться самостоятельно.
Все эти южные племена тут целуют в попку, как младенца. Никому здесь нельзя иметь трех жен (за это статья) – а им можно. Более того, еще и Spiegel TV приедет и сделает репортаж, как это хорошо (я не шучу, кстати). Брать в жены несовершеннолетних? Пожалуйста – ни одного судебного процесса ни по одному случаю свадеб с 14-летними девочками. Выплаты на всех восьмерых детей от пяти жен – пожалуйста. Квартиры от государства – ради бога. Бесконечная социальная помощь – не вопрос.

И в то же время местное исламское сообщество кривит лицо и корчит из себя обиженку. Отличная позиция. Которая рано или поздно приводит к выводу, что на этой территории с местным населением можно делать все что угодно и никому за это ничего не будет. Все убийства и тяжелые преступления, как правило, совершаются теми из приезжих, кому простили уже несколько драк, ограблений и т. д. – по нарастающей. Людьми, каждый раз уже известными полиции. А что такого?

Да, конечно, в этом есть неизбывный расизм – европейцы рассматривают приезжих чем-то вроде беспризорных собачек, которые без помощи белого человека не в состоянии о себе позаботиться, прокормиться и согреться. А это совсем не так: в лучшем случае – это просто такие же люди. В худшем – "серые волки".

Не говоря уже о том, что наличие на востоке границы на замке, где мышь не проскочит, и полностью распахнутой границы на диком юге как бы подчеркивает тот факт, что именно русским тут не рады совсем. И все это старательно пестуется меркелевской пропагандой. Про русских можно говорить все, что угодно, обвинять во всем, чем угодно. Но только ты скажи, что теракт совершил мусульманин – тут же на тебя польются помои. Да и самого слова "теракт", если он произошел на территории, например, Германии – до последнего избегают. Пишут "инцидент".
Чистый, беспримесный расизм.

Источник - vz.ru
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