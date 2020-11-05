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|Казах Арман Шаккалиев назначен Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
23:14 06.11.2020
Назначен министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
Назначен министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК - департамент антимонопольного регулирования
Им стал Арман Шаккалиев.
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев, сообщает zakon.kz.
В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.
Арман Шаккалиев сменил на этом посту в Комиссии Серика Жумангарина, ставшего Председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.
В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в Министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, с 2016 по 2018 годы руководил Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК.
Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост Председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.