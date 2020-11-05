Карабах: бои без победы. Современное оружие не стало фактором успеха, - А.Рамм

00:46 07.11.2020 Об авторе: Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.

5.11.2020



27 октября исполнился месяц с начала азербайджанской операции в Нагорном Карабахе. Бои отличаются упорством и ожесточенностью. Армянские и азербайджанские военные применяют не только бронетехнику и артиллерию, но и тяжелые дальнобойные системы вооружения – реактивные системы залпового огня "Смерч", ракетные комплексы LORA, "Эльбрус", "Точка", "Полонез". За время боев стороны несколько раз объявляли гуманитарное перемирие, но спустя несколько часов столкновения возобновлялись с новой силой. Несмотря на активное вмешательство Российской Федерации, Франции и Соединенных Штатов, конфликт продолжается.



Сейчас уже можно подвести первые итоги, восстановить хронологию событий, оценить планы сторон, их слабые и сильные стороны. А также сделать первые прогнозы.



По синей книжке



За все время своего существования концепция национальной безопасности Нагорного Карабаха была оборонительной. Главная задача – нанести неприемлемый ущерб наступающим азербайджанским силам и не допустить прорыва в глубину территории республики. Поэтому замысел военно-политического руководства НКР был достаточно прост – сочетание позиционной и маневренной обороны.



Фактически армянские военные действовали по "букварю" – боевому уставу Сухопутных войск 1989 года: ведение боевых действий пулеметно-артиллерийскими частями. Укрепленные районы занимают пехотные роты и батальоны. Задача этих подразделений – удержание рубежей и ведение позиционной обороны.



В случае прорыва и овладения позициями в бой вступают мотострелковые и танковые подразделения. Они должны контратаковать и выбить противника с занятых рубежей. Также танковые взводы (возможно, роты) усиливают пулеметно-артиллерийские подразделения. Танки выступают в качестве подвижных огневых точек. Для этого в каждом укрепрайоне для них создано несколько основных и запасных позиций.



Вооруженные силы НКР официально не публиковали свою организационно-штатную структуру. Но анализ открытых источников показывает, что в первом эшелоне размещалось несколько полков. В составе каждого – два-три пулеметно-артиллерийских батальона. Личный состав таких частей перемещается на автомобилях.



В мирное время от каждого батальона в укрепрайонах находятся дежурные подразделения. В случае внезапного нападения они должны первым принять бой и обеспечить переброску остального личного состава и техники.



В полку также есть один мотострелковый батальон (возможно, рота), вооруженный БМП-2, и один танковый батальон. Танкисты, судя по всему, не действуют самостоятельно. Поротно батальон раздается на усиление пулеметно-артиллерийским и мотострелковым подразделениям.



Помимо пулеметно-артиллерийских полков первого эшелона в распоряжении командования НКР есть мобильные части и подразделения. Их задача также – контратаковать противника, в случае если он сможет прорвать рубеж обороны. Оценить мобильные силы можно в несколько отдельных мотострелковых и танковых батальонов.



Главная ударная сила армии НКР – это артиллерия. Она наносит максимальные потери противнику, когда тот пытается взламывать оборону. Также артиллеристы должны поддерживать контратаки мотострелков и танкистов.



Можно предположить, что артиллерийские подразделения в армии Нагорного Карабаха также имеют свою специализацию. "Пулеметно-артиллерийские" роты и батальоны поддерживаются батареями и дивизионами буксируемых гаубиц. А вот самоходные артустановки, реактивные системы залпового огня (а также, вероятно, тяжелые огнеметные системы) сведены в мобильные группы. Задача последних – оперативно выдвигаться на угрожаемые направления и внезапным огневым налетом нанести противнику потери, а также поддержать контратаку.



Мобильную артиллерию НКР сложно оценить количественно. Вероятно, это несколько артиллерийских полков. На их вооружении – самоходные гаубицы 2С3 и 2С1, а также реактивные системы залпового огня "Град". Последние – это важнейший компонент мобильных сил. "Грады" способны за считаные минуты нанести массированный и разрушительный артиллерийский удар. Хотя РСЗО не отличаются большой точностью, они способны накрывать большие площади.



Рельеф Нагорного Карабаха отлично подходит для выбранной стратегии. У линии фронта достаточно небольшая протяженность. Противник не может обойти укрепленные районы, он вынужден атаковать их фактически в лоб. Местность в большинстве районов на линии соприкосновения гористая. Поэтому позиции частей и подразделений расположены максимально выгодно.



Для ведения наступления с использованием бронетехники подходит только южное направление – вдоль границы с Ираном. На севере НКР находятся самые высокие горы, вести боевые действия там могут только легкие подразделения – горная пехота и спецназ. На северо- и юго-востоке линии фронта ситуация чуть лучше. Но противнику все равно нужно сбить войска НКР с высот, чтобы выйти в районы, где можно применять бронетехнику.



Главный вопрос: сколько рубежей обороны было у вооруженных сил Нагорного Карабаха? Уже в ходе боев в камеры журналистов попала карта в одном из армянских штабов. Судя по кадрам этого документа, НКР располагала тремя рубежами обороны и находящимися за ними запасными позициями. Фактически укрепленные позиции находились вплоть до Лачинского коридора.



Правда, в настоящее время уже понятно, что полноценный рубеж обороны у НКР был только один – непосредственно на линии фронта. Дальше – только отдельные разрозненные позиции.



Также есть вопросы к качеству укрепленных районов. Во-первых, явно недостаточное количество минных полей. Они были преодолены азербайджанскими подразделениями прямо в первые часы боевых столкновений.



Во-вторых, недостаточное количество противотанковых средств на вооружении пулеметно-артиллерийских рот и батальонов. Поэтому Азербайджан особо не мудрил, а использовал для ликвидации минных полей танки с тралами. Хотя потери в технике на этом этапе и были, но весьма ограниченные. Противотанковые подразделения со своими задачами не справились.



В-третьих, недостаточное инженерное оборудование позиций и укреплений. В укрепленных районах были отрыты окопы, усиленные шинами, заполненными грунтом. Практически не использовались габионы, мало стационарных бетонированных укреплений. Для бронетехники, средств ПВО и артиллерии были отрыты окопы полного профиля. Но они не спасают от ударов высокоточных боеприпасов. Для защиты от таких систем вооружения требуются не полевые укрепления, а бетонированные укрытия с бронезащитой.



Поиск путей



С момента окончания армяно-азербайджанского конфликта в 1994 году Баку не оставил идею военного освобождения Нагорного Карабаха. В случае конфликта у Азербайджана не было особого выбора – только постепенно взламывать оборону противника. Военно-политическое руководство в Баку прекрасно понимало, что сломить противника можно только превосходящей огневой мощью.



Вооруженные силы Азербайджана строятся по классической схеме. В их составе сформировано несколько десятков общевойсковых бригад. В каждой два-три мотострелковых батальона, один танковый и артиллерийские батареи и дивизионы. Также есть две бригады специального назначения и одна горнострелковая.



С начала 2000-х годов началось качественное перевооружение. Были закуплены российские и чешские артиллерийские системы, танки Т-90, БМП-3, БТР-82. Также началась массовая модернизация уже стоящих на вооружении Т-72 и БМП-2. Также Баку стал одним из первых заказчиков тяжелых огнеметных систем ТОС-1.



Судя по всему, в конце 2000-х годов у Азербайджана появилась новая концепция взлома обороны противника с помощью вертолетных десантов. В начале 2010-х годов в России было закуплено более двух десятков вертолетов Ми-8/17. А состав азербайджанских военно-воздушных сил пополнился несколькими вертолетами Ми-24G Super-Hind (азербайджанское обозначение Gecae – "ночь"). Машины были модернизированы на украинском авиазаводе "Конотоп" по проекту южноафриканской фирмы Advanced Technologies and Engineering. Позже Баку закупил в России несколько десятков транспортно-десантных вертолетов Ми-35М.



В это же время в социальной рекламе азербайджанских Вооруженных сил часто демонстрировались кадры высадки вертолетных десантов. С бортов Ми-17 под прикрытием Ми-24 десантировались пехотные подразделения, усиленные противотанковыми ракетными и переносными зенитно-ракетными комплексами.



Но в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана отказались от таких аэромобильных операций. Вертолетные десанты не применялись ни в боевых столкновениях 2016 года, ни в нынешней войне. И если четыре года назад азербайджанские войска активно применяли боевые вертолеты Ми-24G и Ми-35М, то сейчас эти винтокрылые машины практически не нашли применения.



С начала 2000-х годов Азербайджан активно закупает тяжелые системы вооружения. Первыми в их арсенале стали дальнобойные реактивные системы залпового огня "Смерч", закупленные в России. Но позже Москва отказала Баку в закупке более точных и дальнобойных вооружений. Замена была найдена в Израиле и Белоруссии. На оснащение азербайджанских Вооруженных сил поступили тактические ракетные комплексы LORA, а также "Полонез". В Израиле были закуплены противотанковые ракетные комплексы Spike-ER и NLOS.



Другим направлением развития огневой мощи стало приобретение беспилотных систем. Первые контракты были заключены еще в начале 2000-х годов. Примечательно, что Азербайджан стал одним из первых массовых покупателей ударных БПЛА-камикадзе. Примечательно, что Баку сразу старался локализовать производство БПЛА на территории страны. Перед самым началом конфликта в Турции были закуплены беспилотники Bayktar TB2.



В начале 2010-х годов в азербайджанских Вооруженных силах началось внедрение концепции легких сводных мобильных штурмовых подразделений. Скорее всего она пришла на смену идее аэромобильных десантов.



На базе разведывательных подразделений мотострелковых бригад, рот горной пехоты и отрядов специального назначения формируются временные группы для действий на сильно пересеченной местности. Такие отряды усиливаются снайперскими парами, а самое главное – противотанковыми ракетными комплексами Spike. Группы обучены совершать длительные марши пешком, а также проводить штурмовые действия ночью в приборах ночного видения.



Планы на бой



Скорее всего окончательный план взлома обороны в Нагорном Карабахе был подготовлен азербайджанскими Вооруженными силами по итогам боев 2016 года. Ставка была сделана на прорыв на юге Карабаха с последующим выходом к Лачинскому коридору. Правда, пока нет достоверной информации, сколько времени азербайджанское военно-политическое руководство отводило на операцию.



В Баку прекрасно понимали главную слабость вооруженных сил НКР – небольшое количество мобильных общевойсковых и артиллерийских частей и подразделений. Поэтому на первом этапе операции планировалось нанести удары по всей линии фронта. Их задача – заставить перебрасывать резервы и не допустить их сосредоточения на главных участках прорыва на юге. Также планировалось нанести потери и ослабить мобильные силы.



Азербайджанские военные детально проработали и планы изоляции армянских укрепленных районов с их последующей их зачисткой. На первом этапе беспилотники выбивают позиции армянской артиллерии, а также начинают работать по направлениям возможной контратаки мотострелковых батальонов и мобильных резервов. Задача легких штурмовых групп ночью с использованием приборов ночного видения и тепловизоров обходить укрепленные районы и занимать позиции в их тылу на направления подхода резервов.



На втором этапе в бой вступают артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Они непрерывным огнем перемалывают позиции армянских пулеметно-артиллерийских рот и батальонов. После того как оборона достаточно подавлена, в бой вводятся пехотные подразделения при поддержке танков. Они завершают зачистку укреплений.



После преодоления первого рубежа обороны азербайджанские военные планировали ввод в бой подвижных сил. Речь о мотострелковых бригадах, оснащенных танками Т-90 и боевыми машинами БМП-3. Их задача – во встречном бою разгромить мобильные армянские резервы, продолжить наступление и выйти в район Лачинского коридора. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604699160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял законы об охране госграницы, миграции и судоходстве

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром КР С. Жапаровым

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2020 года №717

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №723

- 5 ноября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

- Осенний перерасчет

- Две столицы, два акима – жалоб тысячи

- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград

- Кадровые перестановки

