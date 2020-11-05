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Тотальная разведка по-пекински. Китайские шпионы наступают и выигрывают, - В.Иванов
09:57 07.11.2020

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"

5.11.2020

Спецслужбы КНР постоянно и весьма активно действуют во всех концах света и вызывают нескончаемую головную боль практически у всех государственных лидеров и руководителей частных структур развитых стран, и прежде всего у США. Шпионы Поднебесной занимаются всеми видами краж секретов: от экономических, промышленных и торговых до чисто бытовых, но по разным причинам хранящимися в тайне.

22 октября американское интернет-издание Breaking Defense оповестило читателей о том, что Коммунистической партии Китая (КПК) удалось объединить в единое целое спецслужбы, армию, государственный аппарат, национальный бизнес и гражданское общество, обогнать Америку в этой области и создать первое в мире "цифровое тоталитарное государство".

Как отмечает издание, принципы основания и функционирования зарубежных агентурных сетей КНР кардинально отличаются от принципов, по которым создаются оперативные структуры внешней разведки развитых стран. Эти государства, как правило, имеют легальные и нелегальные резидентуры. Первые состоят из сотрудников спецслужб, имеющих официальную "крышу" и работающих в качестве дипломатов, военных и торговых представителей, журналистов и т.д. Вторые объединяют разведчиков и агентов, внедренных в страну под легендами прикрытия, большинство из них имеют паспорта иностранных граждан. Оба типа таких специалистов, как правило, обладают высокой профессиональной подготовкой, а их численность ограничена. А вот огромная агентурная сеть китайской разведки в Соединенных Штатах, в других станах Запада и даже в России не соответствует классическим моделям этого вида деятельности. Спецслужбы КНР первыми в мире распространили границы своего оперативного интереса на все сообщества разведываемых стран и сделали их объектами тотального агентурного проникновения.

Разведывательные сети Поднебесной беспрецедентно многочисленны, часто их методы довольно примитивны и предельно наивны. Большинство агентов слабо владеют методами оперативной работы. Однако масштабность разведывательных акций позволяет китайским спецслужбам проникать в самые закрытые тайны своих контрагентов и нести минимальный ущерб при потере агентов, поскольку их место моментально заполняется другими разведчиками.

КПК удалось объединить творческий потенциал, все элементы "общественной власти", разведывательные функции, тотальный информационный контроль, промышленность, а также политические и экономические рычаги принуждения, возможности влиять на внешнюю политику и, наконец, военную силу и технологическую мощь, что сделало Китай Левиафаном, бросающим вызов действующему мировому порядку.

Потери США от кражи китайской разведкой интеллектуальной собственности оцениваются в 360 млрд долл. Совсем недавно директор ФБР Кристофер Рэй публично объявил, что каждые 10 часов его ведомство открывает новое контрразведывательное дело, связанное с Китаем. Масштабы китайского присутствия и объемы похищаемой в США информации невозможно определить даже примерно.

Судя по интенсивности обсуждения разведывательной деятельности КНР в профильной прессе, американские силовые структуры крайне беспокоит позиция, занятая Поднебесной, при этом упоминается и Россия в области интеллектуальной войны, противостоящей кинетической войне, то есть всем видам боевых действий, определяемым военной наукой.

Высокопоставленные чиновники Пентагона и ЦРУ считают, что кинетические боевые действия должны вестись в интересах информационной войны, поскольку сегодня исход противостояния определяется результатами действий именно на этом театре, а реальные столкновения на земле, воде и в воздухе играют второстепенную роль.

Важнейшим вопросом, обсуждаемым в контексте информационной войны, является и необходимость скорейшей консолидации усилий правительства, МО, разведывательного сообщества, промышленности и СМИ США с целью обеспечения эффективного противодействия КНР и РФ, которые, как утверждают некоторые американские эксперты, уже провели все необходимые мероприятия в этом направлении.

Закон "О национальной разведке" был принят в КНР в 2017 году. Он предписал всем гражданам и компаниям Китая работать на спецслужбы. В статье 7 этого акта говорится, что "любая организация или гражданин должны поддерживать, помогать и сотрудничать с государственной разведкой в соответствии с законом". А статья 14 наделяет спецслужбы полномочиями требовать такой поддержки. Она гласит: "Государственные разведывательные органы при законном проведении разведывательной работы могут требовать от соответствующих органов, организаций или граждан предоставления необходимой поддержки, помощи и сотрудничества".

Таким образом, все как один граждане КНР и все китайские компании обязаны безусловно сотрудничать со спецслужбами. И речь не идет об их праве или желании, а именно об обязанности. На практике это означает то, что почти полтора миллиарда граждан КНР и десятки миллионов китайцев, рассеянных по всему свету, обязаны добровольно стать шпионами или контрразведчиками.

Тотальный шпионаж в Поднебесной, защищаться от которого другим странам становится все более затруднительно, стал юридической нормой. Хотя китайцы и спорят с таким утверждением, объясняя, что этот закон иностранцы интерпретируют неточно и никто не может заставить гражданина или компанию сотрудничать с разведкой вопреки их воле.

Но истина – в обратном. Оказывать содействие спецслужбам простые китайцы не только готовы, но и хотят. Для китайского патриота такое поведение – дело чести, доблести и геройства. Закон законом, но рядовые китайцы и до него сотрудничали со своими спецслужбами, причем без всякого принуждения и с большой охотой. Такому подходу способствует веками культивируемое уважение к людям в униформе и патриотизм.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604732220
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