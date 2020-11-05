 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лукашенко буднично объявил Беларусь ядерной державой
10:11 07.11.2020

Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года.

Александр Лукашенко заявил, что с запуском первой атомной электростанции Беларусь становится "ядерной державой",

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - цитирует его агентство БелТА.

В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022-м.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литва считает Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности, в августе страна направила ноту протеста и призвала прекратить ее строительство, пока она не пройдет все тесты, предложенные Европейским Союзом.

В ноябре Литва заявила об отказе покупать электричество в Беларуси после того, как на АЭС началась выработка электроэнергии.

Источник - belta.by
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