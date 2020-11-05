Трамплер капут. Дональд Трамп проигрывает, но не сдается, - А.Наумов

10:42 07.11.2020

Газета "Коммерсантъ" №204 от 07.11.2020, стр. 1

В США подсчитывают последние избирательные бюллетени. Однако президент США Дональд Трамп, похоже, решил приступить ко второму сроку, не дожидаясь результатов окончательного подсчета голосов и готовясь опротестовать раннее присуждение победы своему оппоненту Джо Байдену. По данным источников издания Politico, глава государства уже определился с планами на ближайшие месяцы.



"Если вы посчитаете законные голоса, я легко побеждаю, а если вы посчитаете незаконные, то они вполне могут попробовать украсть выборы",- на этом моменте заявление Дональда Трампа, сделанное в четверг вечером, прервал телеканал ABC News. Вскоре то же сделали телеканалы MSNBC, NBC, CNBC и CBS, а также газета USA Today. Лояльный президенту телеканал Fox News прерывать вещание не стал, как и критически настроенный к нему телеканал CNN.



"Мы не видели, чтобы кто-то что-то крал. Это демократия, и мы попросили американский народ сохранять спокойствие",- пояснил ведущий ABC News Дэвид Мьюр. "Сегодня мы снова оказались в необычной ситуации: мы не только прерываем президента США, мы исправляем ошибки (в речи.- "Ъ") президента США. Нам неизвестно о каких-либо незаконных голосах, нам также неизвестно о какой-либо победе Трампа",- рассказал, в свою очередь, ведущий MSNBC Брайан Уильямс.



Свое публичное выступление - первое со дня выборов - президент продолжил тирадой в Twitter. "Я запросто побеждаю в выборах на пост президента США с учетом ЗАКОННЫХ ГОЛОСОВ. НАБЛЮДАТЕЛЕЙ не пускали, им запрещали делать свою работу, и потому все принятые в этот срок должны быть признаны НЕЗАКОННЫМИ ГОЛОСАМИ. Свое слово должен сказать Верховный суд США",- написал глава государства. Twitter уже привычно пометил его сообщение как "спорное" и "возможно, вводящее в заблуждение".



Дональд Трамп не стал вдаваться в детали. В частности, он не обосновал, почему голоса, поступившие по почте после выборов, следует признать незаконными. Порядок приема и обработки таких голосов определяется в каждом штате своим, местным законодательством, без учета мнения федерального центра.



Никакие судебные иски, поданные республиканцами на местах, больших успехов не возымели, хотя штаб кандидата-республиканца отрядил в штаты, где они поданы, людей из числа самых влиятельных помощников президента.

В частности, в Филадельфию - столицу "колеблющейся" Пенсильвании - был направлен Кори Левандовски, советник штаба, работавший с господином Трампом еще с 2016 года. В Лас-Вегас - крупнейший город "колеблющейся" Невады - направлен бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл.



Битва за американскую демократию переместилась в залы и на улицы

В Филадельфии судья окружного суда Пол Даймонд (назначенный еще Джорджем Бушем-старшим), кажется, был искренне удивлен, что вопрос согласования числа наблюдателей между двумя партиями оказался в его ведении. "Понятия не имею, почему этот вопрос не мог быть решен без судебного вмешательства, разве что дело в том, что состязание очень напряженное. Я надеюсь, что все будут действовать добросовестно. Если мы покажем миру, что обе стороны могут поступать разумно и решить эту проблему, будет здорово",- сказал он. Господин Даймонд отказал республиканцам в прошении прекратить подсчет голосов в отсутствие наблюдателей-республиканцев и призвал партии договориться о распределении наблюдателей самим.



Накануне местный суд приказал обеспечить всем наблюдателям, кандидатам и их представителям в Филадельфии право смотреть за процессом подсчета с двух метров, что республиканцы сочли большой победой.



В еще одном "колеблющемся" штате - Джорджии - штаб Дональда Трампа бросил вызов сотрудникам избирательной комиссии в округе Чатем. Юристы республиканцев нашли двух свидетелей, которые утверждали: они видели, как работники перемещали 53 бюллетеня после 19:00 по местному времени, когда получать новые бюллетени уже запрещено. Однако перед судом свидетели от показаний отказались, а работники комиссии отчитались: на всех 53 бюллетенях стояли штампы с временем получения, и оно в лимит укладывалось. Судья оглашала решение около десяти секунд: в удовлетворении иска, очевидно, было отказано.



В штате Мичиган суд также отказал в большей прозрачности подсчета, так как весь процесс был уже практически завершен.



Мировые СМИ - о президентских выборах в США

Пока соратники республиканца боролись с десятками якобы фальшивых бюллетеней, на местах шел подсчет голосов, все больше и больше отдалявший Дональда Трампа от второго срока. Шло время, и Пенсильвания и Джорджия, остававшиеся "красными" почти все время со дня голосования, начали "синеть", то есть преимущество Дональда Трампа сменилось превосходством его демократического оппонента. Если оно сохранится, то этого будет достаточно для победы Джо Байдена, и судьба голосов, в Висконсине, где уже объявлен пересчет, не будет иметь никакого значения.



Сам Дональд Трамп пока, по-видимому, не намерен сталкиваться с реальностью: по данным источника канала Fox, признавать поражение, по крайней мере пока, он не готов.

По сообщениям собеседников издания Politico в правящей администрации, он собирается продолжить обычную политическую деятельность - в частности, в ближайшее время могут быть уволены министр обороны Марк Эспер и глава ФБР Кристофер Рэй. Кроме того, по данным источников Politico, президент может подписать ряд указов, направленных на завоевание популярности у него "коренного электората" - по "торговой войне" с Китаем, по ряду культурных вопросов,- а также возобновить поездки по стране. В это время его помощники в штатах продолжат обжаловать результаты, требовать пересчетов, работать со СМИ, чтобы продолжить продвижение точки зрения о сфальсифицированных выборах.



"Как и было обещано американскому народу, президент Трамп бьется за свободные и честные выборы, продолжая при этом управлять страной, исполняя обязанность ставить Америку прежде всего",- сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.



Алексей Наумов