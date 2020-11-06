Бои за ключ к Карабаху. Азербайджанские войска ведут наступление на Шушу

10:43 07.11.2020

"Коммерсантъ" от 06.11.2020, 22:38

В Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои на подступах к городу Шуше - взятие азербайджанскими войсками этого стратегически важного населенного пункта может сделать дальнейшее сопротивление армянских сил бессмысленным. Боевые действия между тем разворачиваются в гористой местности - здесь трудно использовать тяжелые вооружения и многое зависит от боевого опыта личного состава пехотных подразделений. В таких боях могли бы быть эффективны иностранные боевики, об использовании которых в Нагорном Карабахе в пятницу сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он заявил, что о переброске боевиков Москву предупредили "партнерские службы на Ближнем и Среднем Востоке" и это "точные данные".



Боевые действия в Нагорном Карабахе приблизились к Шуше - городу, который имеет одновременно военно-стратегическое и символическое значение. Во-первых, он расположен на горе над Степанакертом, и находящиеся там войска получают огневой контроль как над столицей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в сторону Армении. Во-вторых, в отличие от Степанакерта, получившего статус города только в 1923 году, Шуша ведет свою историю с XVIII века.



Одна из главных ее достопримечательностей - шиитская мечеть Гевхар-аги, которую азербайджанцы называют своей, а армяне - иранской. На момент распада СССР около 90% жителей города были азербайджанцы.

Поэтому в азербайджанской патриотической пропаганде идея взятия Шуши звучит даже громче, чем взятия Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта). Признают символическую ценность Шуши и армяне - неслучайно в мае инаугурация президента НКР Араика Арутюняна прошла именно там.



Боестолкновения на подступах к городу продолжались в течение всей недели. Одну из таких автоматных перестрелок вдоль ведущей к Шуше дороги заснял российский военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, работающий в зоне конфликта с армянской стороны. 4 ноября движение гражданских автомобилей по дороге прекращено. Однако, как сообщила "Ъ" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, дорога закрыта "не для всех, так как надо в любом случае решать логистические задачи (по снабжению НКР продовольствием.- "Ъ")". "Полноценно дорога начнет действовать, когда окончательно будут уничтожены проникшие диверсионные группы",- уточнила она.



Другой представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского телеканала заявил, что у каждой группы диверсантов, уничтоженной в окрестностях города, обнаруживали флаг Азербайджана. "Очевидно, что их цель - проникнуть в Шуши (в армянском языке город произносят только с окончанием на "и".- "Ъ"), поставить флаг в городе и сфотографировать его",- пояснил он. Беседуя с "Ъ", он отдельно добавил, что бои идут не в самом городе, а только "в лесных массивах у дорог, ведущих к нему". Впрочем, то же самое господин Ованнисян говорил накануне взятия других ключевых городов региона - например, Джебраила и Гадрута, потеря которых армянской стороной уже стала фактом.



При этом, по словам госпожи Степанян, "к Шуши подошли не части регулярной армии Азербайджана, а группы диверсантов-наемников, которые были замечены в районе сел Карин Так (Дашалты.- "Ъ") и Лисагор (Туршсу.- "Ъ"). Это небольшие диверсионные группы, и действия по их обнаружению и уничтожению продолжаются. Поэтому неправильно говорить, что армия Азербайджана дошла до Шуши".



Тему наемников, якобы участвующих в нагорно-карабахском конфликте, в очередной раз поднял глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Он заявил, что информация о переброске боевиков поступила в Москву "из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнеров, партнерских служб на Ближнем Востоке, Среднем Востоке (к странам Среднего Востока относят прежде всего Иран, Афганистан и Пакистан.- "Ъ")" и из этих донесений складываются "точные данные". Ранее в интервью "Ъ" глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что число боевиков в зоне конфликта - около 2 тыс. человек.



Кроме того, господин Нарышкин заявил, что его служба "ощущает работу" турецкой разведки и "видит отдельные элементы этой работы".



Собеседники "Ъ" в Баку из числа военных и высокопоставленных чиновников отказались обсуждать с "Ъ" ситуацию на фронте и вероятность занятия Шуши в ближайшее время.

Однако вечером в четверг многие азербайджанские журналисты и общественные деятели почти одновременно сообщили в соцсетях, что передовые отряды уже вошли в город, где теперь "идет зачистка". В качестве источника информации они ссылались на "неофициальные данные с фронта". Звучало также предположение, что официально о взятии города объявят 9 ноября - в день государственного флага Азербайджана.



Впрочем, в Минобороны НКР утверждают, что это не так. Находящиеся в Нагорном Карабахе российские журналисты, в том числе Семен Пегов, а также съемочная группа Anna News, также не сообщали о вступлении азербайджанских войск в город. "В ночь на 6 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях фронта,- говорится в заявлении Минобороны самопровозглашенной республики.- В направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп. Противник понес серьезные потери и на юго-западном направлении - в Бердзоре (азербайджанское название Лачин, город на границе с Арменией.- "Ъ")".



Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с "Ъ" усомнился, что взятие Шуши будет возможно в ближайшее время.

"Анализ последних боев указывает на значительное истощение боевых группировок с обеих сторон. Без перегруппировки или помощи извне наступательные возможности Азербайджана сейчас исчерпаны,- говорит эксперт.- Сил недостаточно даже для того, чтобы перерезать войсками трассу Ереван-Степанакерт, а для взятия Шуши потребуется как минимум мотострелковая бригада со средствами усиления. А затем еще одна - для удержания города, ведь армянские войска будут пытаться его вернуть".



Кирилл Кривошеев; Айк Халатян, Ереван