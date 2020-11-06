"Киргизам надоело" или Царство хаоса, - Tageszeitung

12:07 07.11.2020

6 ноября 2020 г.

Барбара Эртель | Tageszeitung

"Киргизам надоело"

"После парламентских выборов в октябре в Киргизии царит политический хаос", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Писатель Том Каллаган, живущий в Киргизии, рассказал в интервью изданию, почему его не удивляют протесты и что стало причиной ярости людей.



"Хэштеги под девизом "надоело" уже давно курсировали в соцсетях, - отметил собеседник издания. - Киргизам надоело, что ситуация здесь, кажется, вообще не меняется в лучшую сторону, что многолетние проблемы, такие как коррупция и бюрократия, так глубоко укоренились. К этому добавилась и пандемия, недостаточная оснащенность и нехватка больниц, отсутствие упреждающего планирования. Все это внесло свой вклад во всеобщее ощущение того, что каждый отдельный человек не имеет никакой ценности".



"Я хотел бы напомнить, что Киргизия - единственная демократическая страна в Центральной Азии. То, насколько очевидно могущественные кланы и политики-карьеристы злоупотребляли своим положением, стало явным источником недовольства. Откровенное высокомерие правящего класса возмутило множество людей", - подчеркнул писатель.



Отвечая на вопрос о том, почему в отличие от Белоруссии протесты в Киргизии отчасти проходят с применением насилия, Каллаган указал: "Это касается в первую очередь лишь ночи непосредственно после объявления результатов выборов. Киргизия - демократическая страна, которая пытается привлечь к ответу тех, кто злоупотребляет своей властью. В отличие от других стран во главе с диктаторами, жестко противодействующими любому протесту, киргизский народ считает, что у него есть право протестовать. Не будем забывать, что как первый, так и последний президент (Сооронбай Жээнбеков - Прим.ред.) обосновали свою отставку тем, что они не готовы проливать кровь своих сограждан. Масштаб насилия также не имеет ничего общего с событиями 2010 года (ожесточенными конфликтами между киргизами и узбекским меньшинством - Прим.ред.). Особенностью недавней конфронтации было также и то, что абсолютно обычные граждане объединялись в так называемые народные патрули, чтобы воспрепятствовать беспорядкам и разбою".



"Многие молодые протестующие требуют, чтобы в грядущих выборах больше не участвовала "старая гвардия". Конечно, это не гарантирует, что ситуация изменится к лучшему, но это по крайней мере дает надежду на то, что молодежный идеализм может повлечь за собой перемены", - отметил писатель.



"Пандемия возвращается, уже первая волна нанесла масштабный ущерб экономике страны, особенно пострадали туризм и общественное питание. Киргизский сом потерял по отношению к доллару 10% своей стоимости. Растет безработица. Тот, кто теряет работу, не получает государственной поддержки. Новое правительство должно найти новые пути для преодоления этих проблем", - подчеркнул Каллаган.



Говоря о том, повлияет ли происходящее в Киргизии на другие страны Центральной Азии, писатель указал: "В свое время Иосиф Сталин относительно необдуманно установил границы в Центральной Азии. Государства там должны были изматываться в региональном соперничестве друг с другом, а не решать проблемы с Россией. Это недоверие сохраняется по сей день, в том числе внутри Киргизии с ее разделением на север и юг (на юге проживает значительное узбекское меньшинство - Прим.ред.). Что касается влияния на другие страны, то, как учит нас история, властные люди очень редко уступают свою власть".



Источник: Tageszeitung