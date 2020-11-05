Банкир Ботир Зарипов возглавил Бухарскую область Узбекистана

13:12 07.11.2020

Хокимом Бухарской области утвержден Ботир Зарипов, работавший главой ассоциации "Узпромстройматериалы". До него хокимиятом после смерти Карима Камалова руководил Фарход Умаров.



Ботир Комилович Зарипов утвержден и. о. хокима Бухарской области на внеочередном заседании областного кенгаша народных депутатов в субботу, сообщил "Газете.uz" источник. Информацию подтвердили также в пресс-службе хокимията.



До назначения он с апреля 2019 года работал председателем правления ассоциации "Узпромстройматериалы".



Напомним, что после смерти Карима Камалова от последствий, вызванных COVID-19, в конце августа исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал его заместитель Фарход Умаров. Теперь он продолжит работу в качестве заместителя хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.



В заседании принимали участие премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Ботир Зарипов (1969 года рождения) окончил Ташкентский финансовой институт (1997) по специальности "финансы и кредит".



В 1990-2008 годы он работал на ответственных должностях в государственных и коммерческих банках республики, в 2008-2012 годы - заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, в 2012-2013 годы - директором Департамента контроля и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Центрального банка, в 2013-2015 годы - директором Департамента лицензирования и регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ.



Кроме того, в 2015-2016 годы он занимал должность первого заместителя председателя правления АКБ "Агробанк", в 2016-2019 годы - председателя правления АО "Узпромстройматериалы".