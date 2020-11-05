 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.11.2020
14:11  В Греции арестован родственник одного из лидеров таджикской оппозиции Гадоева. Его подозревают в связях с ИГ
13:35  УзбКоррупция. Экс-глава Народного банка и "Микрокредитбанка" Эшматов задержан
13:12  Банкир Ботир Зарипов возглавил Бухарскую область Узбекистана
12:12  Осенний перерасчет Казахстана. Как перезимуем? - Е.Косенко
12:07  "Киргизам надоело" или Царство хаоса, - Tageszeitung
12:05  "США находятся в перманентном состоянии политической гражданской войны", - Херфрид Мюнклер
10:43  Бои за ключ к Карабаху. Азербайджанские войска ведут наступление на Шушу

10:42  Трамплер капут. Дональд Трамп проигрывает, но не сдается, - А.Наумов
10:11  Лукашенко буднично объявил Беларусь ядерной державой
10:09  В Германии вспомнили о своих "исламистах", - Der Spiegel
09:57  Тотальная разведка по-пекински. Китайские шпионы наступают и выигрывают, - В.Иванов
09:53  Дипломатический маневр: как Гитлер обыграл Сталина (история), - Б.Хавкин
08:04  Дональд Трамп в Овальный кабинет не вписывается. Президент США обвиняет оппонентов в украденной победе, - С.Строкань
00:55  Узбекистан поможет Кыргызстану деньгами и продуктами
00:48  Информационная война как повседневность, - И.Сундиев
00:46  Карабах: бои без победы. Современное оружие не стало фактором успеха, - А.Рамм
00:25  Кыргыз-бизнесмен Карчыгаев, посредник в скандальном пиар-найме Бен-Менаше, отрицает прямую связь с Жапаровым
Пятница, 06.11.2020
23:14  Казах Арман Шаккалиев назначен Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
21:00  Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ, - И.Мальцев
19:37  Кыргызский Кадамжай тряхнуло на 6,5 баллов
17:45  Умер сатирик Михаил Жванецкий
14:44  США: будет ли дефолт? Американский госдолг достиг 27 триллионов долларов
14:41  Чем хорош Байден, - Дм. Бавырин
14:40  Две Казстолицы, два акима – жалоб тысячи. Сагинтай-кульгиновщина...
14:39  Зимняя кампания в Карабахе сулит Армении неприятные сюрпризы
14:38  Косовские потрошители. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи взят под стражу Специальным судом в Гааге
14:37  Власти Узбекистана проявляют осторожную реакцию на теракты в Европе
14:35  Войны будущего - глазами самураев
13:05  Байден победил в ключевой Джорджии и набирает необходимое для президентства количество голосов выборщиков
10:45  Фортануло автоматом. Экс-замминтранса России татарин Лушников купил за 1 лярд концерн "Калашников"
10:35  В Бишкеке начался демонтаж забора "Белого дома". Приглашение к штурму
10:28  Хитро-предательский экс-премьер Бабанов заявил о поддержке Садыра Жапарова на выборах
10:22  Турция нарывается на Францию. Отношения Анкары и Парижа приняли угрожающий характер, - "Къ"
10:10  Мазь от геморроя. Могут ли СМИ заниматься пропагандой, - "СП"
10:05  Садыр Жапаров заявил о способности Кыргызстана погасить внешний долг "своими ресурсами"
09:54  Кто сменит Ангелу Меркель. Неопределенность усиливается, - В.Малышев
08:58  Разрывы минимальны. В Пенсильвании и Джорджии никак не сосчитают голоса
00:41  Китай выдвинул требования к Кыргызстану для увеличения грузоперевозок
00:36  Битва за американскую демократию переместилась в залы и на улицы
00:34  Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
00:28  Российские подводные лодки усиливают Китай
00:25  Штаб Байдена считает "политическим театром" попытки Трампа остановить подсчет голосов
00:20  Французские мусульмане требуют себе особых прав и статуса, - Адриан Мату
00:19  Китайская стратегия двойной циркуляции грозит РФ новыми санкциями
00:18  Киберкомандование США расширяет операции по охоте на хакеров из России, Ирана и Китая, - New York Times
00:17  Глава Киргизии начал предвыборную агитацию с фальстарта, - В.Панфилова
00:15  В КазАрмии новый главком Сухопутных войск - генерал Койбаков
00:05  В Таджикистане сформировано новое правительство
00:00  Новый глава Минтруда Таджикистана: кто такая Ширин Амонзода
Четверг, 05.11.2020
22:00  Как далеко заведет Америку политическое противостояние, - "МК"
21:59  Джо Байден учился фальсификации выборов у России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Банкир Ботир Зарипов возглавил Бухарскую область Узбекистана
13:12 07.11.2020

Хокимом Бухарской области утвержден Ботир Зарипов, работавший главой ассоциации "Узпромстройматериалы". До него хокимиятом после смерти Карима Камалова руководил Фарход Умаров.

Ботир Комилович Зарипов утвержден и. о. хокима Бухарской области на внеочередном заседании областного кенгаша народных депутатов в субботу, сообщил "Газете.uz" источник. Информацию подтвердили также в пресс-службе хокимията.

До назначения он с апреля 2019 года работал председателем правления ассоциации "Узпромстройматериалы".

Напомним, что после смерти Карима Камалова от последствий, вызванных COVID-19, в конце августа исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал его заместитель Фарход Умаров. Теперь он продолжит работу в качестве заместителя хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.

В заседании принимали участие премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.
Ботир Зарипов (1969 года рождения) окончил Ташкентский финансовой институт (1997) по специальности "финансы и кредит".

В 1990-2008 годы он работал на ответственных должностях в государственных и коммерческих банках республики, в 2008-2012 годы - заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, в 2012-2013 годы - директором Департамента контроля и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Центрального банка, в 2013-2015 годы - директором Департамента лицензирования и регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ.

Кроме того, в 2015-2016 годы он занимал должность первого заместителя председателя правления АКБ "Агробанк", в 2016-2019 годы - председателя правления АО "Узпромстройматериалы".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604743920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял законы об охране госграницы, миграции и судоходстве
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром КР С. Жапаровым
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2020 года №717
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №723
- 5 ноября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- Осенний перерасчет
- Две столицы, два акима – жалоб тысячи
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  