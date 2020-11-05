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УзбКоррупция. Экс-глава Народного банка и "Микрокредитбанка" Эшматов задержан
13:35 07.11.2020

Бывший председатель правления Народного банка и "Микрокредитбанка" обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений, включая преступный сговор с лицом, скрывающимся в США. По данным генпрокурора Нигматиллы Юлдашева, за два года привлечены к ответственности 166 должностных лиц различных банков.

За последние два года в Узбекистане 166 должностных лиц различных банков привлечены к ответственности за коррупционные преступления, сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на межведомственном заседании в субботу.

В частности, бывший председатель правления Народного банка и "Микрокредитбанка" Э. (Муродилла Эшматов), используя свое служебное положение, совершил ряд коррупционных преступлений, говорится в сообщении.

Отмечается, что он вступил в преступный сговор с X., ранее совершившим ряд преступлений и скрывавшимся в США, учредил 4 фиктивные компании в Сырдарьинской области. Они создали организованную группу из 18 человек для управления этими фирмами.

Организованная группа обналичила около 732 млрд сумов за девять месяцев 2019 года, тем самым совершили хищение в 7 млрд сумов. Кроме того, 215 млрд сумов были переведены на различные пластиковые карты в виде материальной помощи, 22,5 млн. долларов обналичены и выведены за границу, сообщил генпрокурор.

Фирмы, возглавляемые организованной группой, также уклонялись от уплаты налогов в размере 101 млрд сумов.

Кроме того, Э. после назначения председателем правления Народного банка заменил подрядчиков, строившихся здание банка, на знакомых подрядчиков и расхитил 5,5 млрд сумов банковских средств при строительстве объекта.

Когда Э. был назначен главой "Микрокредитбанка", через свои фирмы заплатил 273 млн сумов за оснащение служебного кабинета мебелью, которая стоила 100 млн сумов. Здание для Сырдарьинского филиала банка было куплено за 4 млрд сумов, хотя объект стоил 700 млн сумов.

В настоящее время бывший глава банков и сообщники заключены под стражу, ведется судебный процесс, отметил Нигматилла Юлдашев.

Муродилла Екубович Эшматов был назначен председателем правления Народного банка в начале апреля 2019 года, главой "Микрокредитбанка" - в октябре 2019 года. Ранее, с 2016 года, занимал должность первого заместителя хокима Сырдарьинской области по вопросам экономики и предпринимательства. В 1991 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. С 1995 по 2005 годы работал в системе Центрального банка Узбекистана на разных должностях, а с 2005 по 2016 годы занимал пост заместителя председателя Центробанка.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604745300
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