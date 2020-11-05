В Греции арестован родственник одного из лидеров таджикской оппозиции Гадоева. Его подозревают в связях с ИГ

14:11 07.11.2020

В греческом городе Триполис полиция арестовала 27-летнего гражданина Таджикистана по обвинения в членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ). По сообщению местных СМИ, арест произведен 4 ноября на основании "красного уведомления" Интерпола.



Как стало известно Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), арестованный – зять или муж сестры Шарофиддина Гадоева, лидера оппозиционного Движения за реформы и развитие Таджикистана.



Источники в управлении полиции Триполиса сообщили изданию The National Herald, что гражданин Таджикистана, отец четверых детей, въехал в Грецию нелегально в 2017 году. Он представился как "зять лидера таджикской оппозиции" и заявил, что был вынужден покинуть Таджикистан из-за преследований по политическим мотивам. После получения временного убежища он жил в Триполисе в арендованной некоей неправительственной организацией квартире.



Супруга арестованного в беседе с Радио Озоди 5 ноября заявила, что ее муж никогда не бы связан с радикалами и тем более с террористической группировкой ИГ. "Недавно у нас родился ребенок. Поехали за свидетельством о рождении в управлении полиции. Там мужа арестовали, сказав, что он находится в розыске по линии Интерпола по запросу Таджикистана. Мы живем самой обычной жизнью, никто из нас не занимается политикой", рассказала она. По словам женщины, они покинули Таджикистан в 2015 году после того, как власти начали давление на семью и родственников оппозиционера Шарофиддина Гадоева.



Шарофиддин Гадоев, один из основателей "Группы 24" (вместе с Умарали Кувватовым, позднее убитым в Турции), покинул Таджикистан в начале 2010-х годов. Как и Кувватов, он обвинял правящую элиту страны в захвате его бизнеса. Находясь в эмиграции, он создал Движение за реформы и развитие Таджикистана, а в сентябре 2018 года выступил одним из учредителей Национального альянса – коалиции оппозиционных сил, в которой стал заместителем Мухиддина Кабири, лидера запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения.



Напомним, 15 февраля 2019 года МВД Таджикистана заявило, что Гадоев добровольно вернулся на родину. Однако представители оппозиции и международные правозащитные организации, как например, Human Rights Watch, заявили, что 14 февраля Гадоев был задержан властями Москвы и был вывезен насильно рейсом 1223 авиакомпании "Сомон Эйр" в Душанбе. Спустя две недели власти Таджикистана освободили оппозиционера. Шарофиддин Гадоев прибыл из Душанбе в немецкий город Франкфурт утром 2 марта рейсом авиакомпании "Сомон Эйр".



СМИ Греции отмечают, что представители Министерства внутренних дел Греции уже связались с властями Таджикистана, чтобы получить информацию об арестованном таджикистанце.



Руководство таджикской оппозиции в изгнании пока не прокомментировало арест подозреваемого в связях с ИГ.