В Харькове неизвестные обстреляли консульство Азербайджана

17:12 07.11.2020

МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове

15:55 07.11.2020

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Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.11.2020

© Depositphotos / Valirin

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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил после инцидента, что правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела.



"Решительно осуждаем совершенное неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.