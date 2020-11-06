Криминальный брат старшего зятя Мирзиеева получил новую должность... в МВД Узбекистана

17:20 07.11.2020

Брат зятя президента получил новую должность в Министерстве внутренних дел



Шухрат Бабаджанов/Озодлик



53-летний полковник Улугбек Турсунов начал деятельность в должности заместителя начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Узбекистана. Об этом "Озодлику" на условиях анонимности сообщили два чиновника, работающие в правоохранительных органах республики.



МВД пока не обнародовало официальное сообщение о новом назначении. Местная пресса в июне этого года широко освещала освобождение Турсунова с должности первого заместителя начальника ГУВД Ташкента.



На его место был назначен Мухиддин Джураев, работавший начальником УКД ОВД Коканда. Ранее Джураев занимал должность бывшего заместителя главы МВД.



По словам чиновника, с которым говорил журналист "Озодлика", после освобождения с должности первого заместителя начальника ГУВД города Ташкента 25 июня этого года, Турсунов некоторое время официально "работал" в УКД ОВД Коканда.



Источники "Озодлика" говорят, что на самом деле Турсунова не выпускали из собственного дома и "держали под наблюдением".



Журналист Алексей Волосевич утверждает в своей статье, опубликованной в интернет-издании AsiaTerra, что причиной снятия с должности полковника Улугбека Турсунова, являющегося братом старшего зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова, стали "конфликты в первой семье и конкуренция между двумя зятьями президента".



Журналист пишет, что Турсунов оказался в центре сотен скандалов, связанных с отъемом квартир граждан в результате милицейских инсценировок "притонов разврата".



Также в статье, опубликованной в AsiaTerra, утверждается, что Турсунов активно занимался отъемом того или иного бизнеса, приглянувшихся ему земельных участков, а также оказывал давление на бизнесменов с целью захвата масложировой промышленности страны.



В распоряжении "Озодлика" не имеется официального подтверждения того, что Турсунов был снят с должности именно по вышеперечисленным причинам.



Источник "Озодлика" в правоохранительных органах говорит, что занятая Турсуновым в октябре этого года должность является по большей части "декоративной".



– Сейчас он является заместителем начальника. Несмотря на то, что это должность в министерстве, у него нет мощи и возможностей, которые имеются у начальника ГУВД города. Насколько мне известно, в нынешней должности Турсунов будет находиться под контролем. Эту декоративную должность можно назвать своего рода ссылкой, – говорит чиновник, попросивший не называть его имени.



Полковник Улугбек Турсунов является братом Ойбека Турсунова – старшего зятя президента Шавката Мирзияева.



Батыр Турсунов, отец вышеупомянутых братьев и бывший офицер КГБ СССР, работает заместителем главы Службы государственной безопасности Узбекистана.



Улугбек Турсунов, награжденные медалью "Жасорат" в период правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, занимал должность первого заместителя начальника ГУВД города Ташкента с апреля 2017 года по июнь 2020 года.



Улугбек Турсунов, начавший свою трудовую деятельность в правоохранительных органах республики в 1989 году в должности младшего инспектора отдела уголовного розыска ГУВД города Ташкента, занимал посты замначальника отдела уголовного розыска МВД, замначальника управления и начальника отдела (1996-2005), начальника УВД Яшнабадского района Ташкента (2005-2010) и главного инспектора Главной инспекционной группы МВД (2010-2017).