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Узбекистанцы возмущаются новым проектом постановления о "временном запрете" госзакупок импортных товаров
17:28 07.11.2020

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОНОПОЛИЯ?

Суббота, 07 Ноября 2020

3 ноября на узбекском портале общественного обсуждения стартовал проект постановления Кабинета министров "О мерах по поддержке местных производителей" (завершающая дата - 18 ноября). Его автором выступило Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Документ предложен для общественного обсуждения для выполнения постановления президента "О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей" от августа текущего года. В нем представлен обширный список иностранных товаров, которые планируется "временно не допускать к госзакупкам".

"В Узбекистане предлагается временно запретить участие свыше 300 иностранных товаров в государственных закупках. Среди них - продовольственные товары, мебель, стройматериалы, бытовая техника, автомобили, текстильная продукция и другие", - говорится в проекте нового постановления.

В соцсетях ожидаемые в сфере госзакупок новшества вызвали, мягко говоря, недоумение. Пользователи возмущаются тем, что под благим предлогом защиты узбекистанских производителей их вынуждают покупать некачественные и дорогие товары. То есть, по факту потребителей снова загоняют под диктат местных фаворитов-монополистов.

В укор президенту ставится то, что этим и предыдущим постановлениями он "одной рукой против монополии" и за "здоровую конкуренцию", а другой, получается, наоборот.

"А кто местное некачественное дерьмо будет покупать по доброй воле, если не будут принуждать это делать?! Вот и осуществляют свои далеко идущие планы и амбиции, попутно разглагольствуя о "здоровой конкуренции"!";

"Опять под предлогом "поддержки" вынуждают народ покупать гнилье местных "своих", а еще, типа, с коррупцией они борются, видите ли! Пусть сначала научатся производить конкурентоспособную продукцию, потом требуют, чтобы покупали! А то зажали законами со всех сторон в пользу алчных своих собратьев! Но если я не желаю покупать местное принципиально, почему меня лишают выбора?!";

"Откровенный протекционизм, который позволяет одним богатеть еще круче, другим - стать еще беднее (а еще этот проект лоббирует министерство, страждущее об изобилии народа?! - смех)! Нетрудно догадаться, чей интерес главным образом здесь прослеживается";

"Теперь техника от "Артель" будет "рулить". Монополия!".

Те же выводы прослеживаются и из высказываний, опубликованных на госпортале обсуждений, где на момент подготовки данной заметки пока размещено всего 15 предложений. И все их авторы единодушно выступают против принятия проекта, который разделит бизнес-сообщество на "своих" и "чужих":

"Желательно несколько изменить 296-ую и 297-ую строчки приложения 3. Скажем, возникла необходимость в приобретении электроавтобуса или легкового автомобиля, управляемого на основе электроэнергии. Местные производители не могут этого обеспечить. Поэтому в приложении 3 должны быть указаны исключительно автобусы или машины, оснащенные традиционными двигателями внутреннего сгорания" (перевод с узбекского - ред.).

"В приложении 3 необходимо исключить [из списка] ряд потребительских товаров 1 группы. Особенно те, которые не производятся в Узбекистане, или в них испытывают нехватку. Например, какао не выращивается в стране, поэтому естественно, что его импортируют и местные производители. При этом сахар в последнее время тоже в дефиците. Также и другие подобные продукты, представленные [в списке].

С другой стороны, ограничение импорта продуктов питания абсолютно противоречит здравому смыслу в условиях пандемии. Он наносит серьезный ущерб безопасности пищевых продуктов. Ожидается, что вторая волна предстоящей пандемии будет очень тяжелой зимой. Уже сейчас к этому нужно готовиться" (перевод с узбекского - ред.).

"Если смотреть на это с практической стороны, то кто такие "отечественные производители"? И почему им должны быть предоставлены преференции? Такое решение дает монопольное право лишь горстке "отечественных производителей" (народ уже изрядно устал от монополистов вроде автопроизводителей GM, Artel Elektro Texnika, Uzbaurways). Никому не нужно давать преференции. Я - против! Любые преференции абсолютно не нужны в экономике, особенно в условиях Узбекистана!" (перевод с узбекского - ред.).

"Такие решения не нужны, если страна действительно нуждается в обеспечении экономического развития и сокращения бедности. Население и так покупает товары по высокой стоимости. Покупая некачественную продукцию, люди теряют деньги, или они стоят дополнительных затрат. В конечном счете это толкает население на снижение его покупательской способности. А это, в свою очередь, принуждает к еще большей утере активности рынка [рыночных отношений]. А разве, напротив, нельзя поддерживать рынок, обеспечивая справедливую конкурентную среду? Не приведет ли то, что сейчас предлагается, к еще большему обнищанию народа - вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей, увеличивать их благосостояние? Невооруженным глазом же видно, что подобная протекционистская политика служит сугубо интересам определенной группы" (перевод с узбекского - ред.).

"Ни в коем случае нельзя принимать этот закон. Госорганизации и так вынуждены из-за сырого законодательства покупать некачественные товары. Наши производители неэффективны, цены на товары завышены и [они] не конкурентоспособны. В стране очень мало реальных производителей с полным циклом производства. Большинство либо просто собирают конструктор из импортных компонентов, либо просто клеят свою бирку на импортный товар. 36 % - локализации нету. Импортные товары с учетом растаможки, транспортировки и т. д. дороже наших местных процентов на 10-20, а качество хуже в разы. Значит, госорганизации вынуждены будут покупать некачественный товар гораздо чаще и больше. Это неэффективная трата бюджетных средств. Вместо того, чтобы доработать действующее законодательство в сфере госзакупок, зачем-то открываются дополнительные [протекционистские] сайты типа cooperation или mftender. Также многие контракты проходят напрямую, без торгов на АО УзРТСБ. Все это не способствует эффективному использованию бюджетных средств".

"Есть предложение. Если вы опубликуете список поддерживаемых местных производителей (официальный - мы ведь все равно знаем), - чем им предоставлять всевозможные льготы, может быть, пусть лучше люди сами соберут им деньги. Тогда, по крайней мере, я думаю, вы бы не насмехались над людьми" (перевод с узбекского - ред.).

"Ведь даже дураку ясно, что это решение было принято на основании "заказа" тех ушлых дельцов, которые рассчитывали стать монополистами, вопреки политике президента по усилению здоровой конкуренции. Надеемся, что это постановление президент не одобрит" (перевод с узбекского - ред.).

"Хотя участие в государственных закупках не запрещено, вы знаете, что с 1 ноября вступили в силу правила 15% -ной преференции для местных производителей этих импортных товаров.

Например, при госзакупках, если есть варианты двухконтурного импортного котла за 1000 долларов и двухконтурного котла Akfa за 1140 долларов, то заказчик должен (обязан согласно закону - ред.) будет купить котел от Akfa. Единственное, что в списке товаров, запрещенных к участию в госзакупках, - это автомобили. Однако эта позиция либо исчезнет при подписании решения, либо не будет распространяться на автомобили Trailblazer, Equinox, Tahoe, Traverse, Skoda Kodiaq, импортируемые с заводов в США, Китае, Таиланде и Польше и продаваемые под этим лейблом.

Под предлогом поддержки местных производителей проект стремится покрыть страну иностранными товарами и передать объемы госзакупок группе фаворитов, сформированных внутри страны. В частности, запрещено участие в государственных закупках более 300 видов товаров и услуг, производимых за рубежом. В список входят, например, бытовые и электрические приборы, строительные материалы. Вы чуете, откуда ветер дует?".

Зато с уверенностью можно утверждать, что при любых раскладах не пострадает бизнес хозяев "Корзинок", "Макро", "Артели" и прочих "олигархов", имеющих хорошие связи в правительственных кругах и налаженные каналы поставок импортной продукции. Собственно, нельзя будет легально - можно контрабандой, но без импорта они уж точно не останутся. Для них не существует никаких запретов - дело лишь в цене вопроса…

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604759280
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