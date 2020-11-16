Сибирское линейное казачье войско. Где проходила граница казахских кочевий в 19 веке (карта)

17:30 07.11.2020

Сибирское линейное казачье войско.



Карта земель сибирского линейного казачьего войска.



19 августа 1808 года было утверждено новое Положение по Сибирским городовым казакам. Сибирские городовые казаки стали называться "Линейное Сибирское Казачье Войско"( в войско были включены не все городовые казаки Сибири).



Сибирское линейное казачье войско выставляло по новому Положению в военное время : 10 пятисотенных полков( около 550 казаков в каждом), 4 резервные сотни, 2 конно-артиллерийские роты.



В Сибирское линейное казачье войско войско в 1812 году были приписаны( по личному желанию) поляки, взятые в плен при разгроме армии Наполеона. К 1825 году численность населения войска была около 37 тысяч человек. 18 февраля 1825 года все жители военных поселений в Сибири были обращены в станичные казаки. Территория войска пролегала полосой на 2400 верст, шириной от 10 до 32 верст, от границы Оренбургской губернии до реки Иртыш и далее вверх по Иртышу и реке Бахтарме до Китайской границы. В 1832 году в войско вступили поляки( по желанию), сосланные за участие в различных бунтах.



В в 1813 году было создано Войсковое казачье училище в Омске для подготовки: офицеров, учителей для полковых и станичных школ, чиновников для нужд Сибирского казачьего войска. Училище каждый год разрасталось, достигнув в 1819 году штата 322 человека. Привлекаются новые учителя, в том числе военнопленные наполеоновских войн. В 1828 году в ведении Училища Сибирского линейного казачьего войска передана Омская азиатская школа, существовавшая с 1789 года для подготовки толмачей и переводчиков. В 1846 году училище было упразднено.



В 1855 году численность Сибирского линейного казачьего войска составляла 80 тысяч человек . На службе состояло одновременно не менее 12,5 тысяч человек. В 1816 году Была учреждена войсковая канцелярия под председательством войскового атамана, двух членов, двух асессоров и прокурора, подчинялась она местным губернским властям и сибирскому генерал-губернатору.



1824-1847 годах Сибирские казаки участвовали в подавлении восстания киргизов.



6 декабря 1849 г чинам войска предоставлены права и преимущества чинов армии.



6 сентября 1850 года из прибывших в новые кокчетавские станицы линейных казаков и крестьян-переселенцев был сформирован 10-й полк.



в 1860-1861 годах - Сибирские казаки участвовали в боях с кокандцами и киргизами при Узун-Агаче, Пишпеке и Токмаке.



5 марта 1861 года Сибирское линейное казачье войско было переименовано в "Сибирское казачье войско". С включением в его состав Тобольского казачьего конного полка, Тобольского казачьего пешего батальона и Томского городового казачьего полка. О сибирском казачьем войске, я расскажу в другой статье.