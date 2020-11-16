Неизведанный Узбекистан: крепость Аяз-кала

17:37 07.11.2020

В рамках рубрики "Неизведанный Узбекистан" UzNews.uz совместно с фотографом Ферузом Рустамовым представляет Вашему вниманию фоторепортаж о крепости Аяз-кала в Каракалпакстане, относящейся ко II веку н.э.



Под палящим пустынным солнцем Каракалпакских Кызылкумов возвышаются руины кушанской крепости Аяз-кала.



Две тысячи лет назад она защищала границы древнего и удивительного кушанского царства - синтеза огромного количества культур, языков и религий.



Например, здесь были найдены монеты с изображением Будды и подписью на древнегреческом языке.



Аяз-кала - это целый пограничный комплекс из нескольких оборонительных сооружений, построенных на возвышенности.



С крепостных стен открывается завораживающий вид пустыни, что упирается в горизонт.



Именно здесь, вдали от крупных городов, в горячих песках, можно ощутить все величие древней цивилизации.



Как люди 2 тысячи лет назад укротили саму природу и возвели город посреди пустыни.



Можно ходить по крепостным стенам, разглядывая линию горизонта сквозь бойницы или ночевать под этим бескрайним звездным небом, таким ярким вдали от огней мегаполисов.



Путешествие к Аяз-кале похоже на медитацию в пустыне…



Фото: Феруз Рустамов / UzNews.uz