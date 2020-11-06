Лукашенко назвал позорищем выборы в США

18:25 07.11.2020

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем и издевательством над демократией ситуацию с выборами в США, где до сих пор неизвестно, кто победил - Джо Байден или Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста после посещения Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.



По мнению Лукашенко, проблемы подсчета голосов могли бы стать поводом для реакции международного сообщества, но ее не будет. "Я могу сейчас сказать: никак (не отреагируют - прим. "Лента.ру"), побоятся", - подчеркнул он.



Выборы в США завершились 3 ноября, после чего начался подсчет голосов. В первый день казалось, что нынешний глава Белого дома сможет сохранить свой пост, однако затем избирательные комиссии начали учитывать голоса, пришедшие по почте. Из-за эпидемии коронавируса в этом году их было беспрецедентно много.



Проголосовавшие большей частью поддержали Байдена, поэтому к субботе, 7 ноября, эксперты почти не сомневаются в победе кандидата от Демократической партии. Тем не менее Трамп уверен, что почтовое голосование сопровождали массовые фальсификации, и поэтому он намерен через суд добиваться пересчета и перепроверки голосов.



Трамп еще в ходе предвыборной кампании предупреждал о возможности мошенничества с голосованием по почте и после выборов пообещал не допустить учет незаконных бюллетеней.



Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Его основные соперники не были допущены до голосования - двое попали под уголовное дело, а один вынужден был покинуть страну. Единственным реальным оппонентом действующего президента стала Светлана Тихановская, жена одного из недопущенных кандидатов.



Согласно официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. С того момента, уже почти три месяца, в стране не утихают акции протеста, на которые выходят сотни тысяч человек. Оппозиция уверена, что выборы были тотально сфальсифицированы, и намерена добиваться ухода бессменного президента.