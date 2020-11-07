Озорной старик. Трамп опять заявил о победе на выборах "с большим перевесом"

19:48 07.11.2020

7 ноября 2020,

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу, 7 ноября, заявил, что победил на выборах главы государства.



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"Я выиграл эти выборы с большим перевесом!" ― написал он на своей странице в Twitter.



В свою очередь, соцсеть, где была размещена запись, добавила пометку о том, что официально итоги выборов президента США еще не подведены.



Ранее в этот день американский лидер указал на то, что результаты голосования в Пенсильвании и других штатах были незаконно изменены, добавив, что именно из-за недопуска наблюдателей на избирательные участки он и потерял лидерство по числу голосов.



В настоящее время Трамп, согласно оценкам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник от Демократической партии Джо Байден - 264.



Накануне президент США рассказал о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. За день до этого Трамп заявлял, что при подсчете "законных голосов" избирателей становится ясно, что он легко побеждает на выборах президента.



Байден также выразил уверенность в своей победе на выборах. По его словам, после минувшей ночи подсчетов стало ясно, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.



Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.