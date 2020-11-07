Палатный регламент: в Германии ситуация с КОВИ - "критическая"

20:09 07.11.2020

7 ноября 2020,

Палатный регламент: Европу захлестнула волна госпитализаций с COVID-19

Врачи Германии назвали ситуацию с коронавирусом "критической"

Мария Васильева



Если Европа не примет меры для выравнивания кривой распространения COVID-19, неизбежно последует рост госпитализаций, заявили "Известиям" в ВОЗ. В Минздраве Бельгии сообщили, что специалистам приходится в экстренном порядке увеличивать количество коек из-за загруженности. В силу ухудшения эпидемиологической ситуации британские больницы отменяют тысячи операций: каждое десятое койко-место занимают больные COVID. В Немецкой ассоциации госпиталей "Известиям" рассказали, что ситуация в Германии критическая, несмотря на высокий уровень медицинской подготовки. Надежда врачей всех стран - повторные частичные локдауны. Многие государства Европы уже прибегли к ним снова.



Ситуация критическая



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В европейских странах вновь фиксируют рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19, что представляет угрозу для системы здравоохранения. Как заявили "Известиям" в ВОЗ, если в регионе не примут меры для выравнивания кривой распространения COVID-19, дальнейшее увеличение числа госпитализаций неизбежно.



6 ноября, по данным Института Роберта Коха (RKI), в Германии выявили 21 560 новых случаев заражения коронавирусом - рекордный показатель с начала пандемии. И это при том, что 2 ноября в стране начал действовать мягкий локдаун. Немцев обязали свести социальные контакты к минимуму, закрылись все развлекательные заведения. В общественных местах находиться вместе могут не более 10 человек из двух домохозяйств. Канцлер страны надеется, что меры позволят немцам встретить Рождество в кругу близких.



коронавирус госпиталь

Подготовка к приему пациентов с коронавирусом в новом временном госпитале в Берлине, Германия



Фото: Global Look Press/Sean Gallup/Keystone Press Agency

- Если в ноябре мы все будем вести себя разумно, то к Рождеству сможем позволить себе больше, - пообещала немецкий лидер на пресс-конференции в Берлине 2 ноября. - Это будет Рождество в условиях коронавируса, но это не должно быть Рождество в одиночестве.



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Однако пока RKI передает, что местные лаборатории не успевают даже обрабатывать тесты. 69 медцентров сообщили о невыполнении почти 100 тыс. проб за последнюю неделю. А местные врачи говорят об угрозе для госпиталей. По данным DIVI (Немецкая междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины) на 5 ноября, интенсивная терапия требовалась 2653 пациентам.



- Положение в ФРГ сегодня более тяжелое, чем во время первой волны, поскольку количество пациентов, проходящих лечение в больницах, растет гораздо быстрее, - рассказал "Известиям" пресс-секретарь Немецкой ассоциации госпиталей доктор Йорн Вегнер.



По его словам, несмотря на то что вряд ли в любой другой стране мира оснащение койками интенсивной терапии находится на таком же высоком уровне, как в Германии, ситуация критическая. Тем не менее специалист надеется, что частичная изоляция снизит количество заражений и разгрузит систему здравоохранения.



Несмотря на риск, немецкие врачи из чувства солидарности принимают пациентов из Бельгии, где было зафиксировано самое большое количество зараженных на душу населения в ЕС. Об этом говорят данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.



Всплеск COVID-19 в бельгийских городах вынудил власти разрешить перевозку тяжелобольных пациентов, многие из которых находились на ИВЛ, в соседнюю ФРГ. Как сообщили Reuters, 3 ноября санитарная авиация начала транспортировку пациентов.



коронавирус госпиталь

Врачи готовят к транспортировке больного коронавирусом, Льеж, Бельгия



Фото: REUTERS/Yves Herman



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- Риск второй волны состоит в том, что с наступлением осени будет наблюдаться рост зараженных: вирус становится сильнее, к нему добавляются ОРВИ и грипп, и это увеличивает давление на систему здравоохранения, - заявил "Известиям" представитель пресс-службы минздрава Бельгии Фабрис Петерс.



В 11-миллионной стране по данным, предоставленным "Известиям" министерством, 2 ноября в больницах находился 7231 человек, 697 из них - на ИВЛ и 40 - на ЭКМО (так называемые кислородные койки). На этой неделе количество мест для оказания неотложной помощи было увеличено в соответствии с Национальным планом действий в чрезвычайной ситуации.



Доктор Филипп Девос, президент Медицинского союза Бельгии, сказал в интервью DW: если число зараженных продолжит расти, то докторам придется выбирать, кого из двух пациентов положить "в единственную кровать, которая у нас есть".



Однако, как отметил в беседе с "Известиями" Фабрис Петерс, при загруженности госпиталей из-за коронавируса пациенты с другими серьезными патологиями все равно получают полный объем лечения.



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В Англии ситуация, к сожалению, совсем иная. По данным The Daily Telegraph, британские больницы отменяют тысячи операций, ведь каждое десятое койко-место в медучреждениях сегодня занимают заразившиеся COVID-19. Эксперты Научно-консультативной группы по ЧС при британском кабинете министров уверены, что через две недели медучреждения будут переполнены. Из-за этого более 20 больничных региональных подразделений Национальной службы здравоохранения (NHS) прекратили плановую госпитализацию пациентов.



- Распространение вируса растет в геометрической прогрессии и наносит огромный урон системе здравоохранения. В некоторых больницах сейчас больше пациентов, чем во время первой волны, кроме того, многие из них - сами медики, - подчеркнул в беседе с "Известиями" директор Института общественного здравоохранения Королевского колледжа Лондона Кенджи Сибуя.



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Автомобиль скорой помощи около университетской больницы, Сток-он-Трент, Великобритания



Фото: REUTERS/Yves Herman

2 ноября премьер-министр страны Борис Джонсон заявил в палате общин, что за одну неделю число пациентов в госпитале увеличилось на 2 тыс. Чтобы сбавить нагрузку, с 5 ноября в Англии ввели новый локдаун. Теперь местные жители могут покинуть собственные жилища только в случае необходимости, закрыты магазины розничной торговли, развлекательные центры, залы и салоны красоты. Университеты, школы и колледжи продолжили работу в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.



Режим ЧП вступил в силу с 5 ноября в Италии. Северные области Ломбардия, Пьемонт, автономная Валле д"Аоста, а также южная Калабрия включены в "красную зону". Въезд и выезд в эти регионы возможен только по уважительной причине.



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Премьер-министр Греции Кирьякос Митсотакис объявляет национальный локдаун в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции



Фото: REUTERS/Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister"s Office

С 7 ноября на карантин уходит Греция. Из дома можно будет выйти только по уважительной причине, отправив SMS на специальный номер. Детские сады и начальные школы не закроются, но в них надо будет соблюдать меры по предотвращению распространению вируса. По данным местной прессы, учительницу, которая не носила маску во время урока, местный суд приговорил к году тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на три года.



Новые меры вступили в силу 3 ноября даже в Швеции, которая предпочла весной не вводить карантин в отличие от остальных членов ЕС. По крайней мере, теперь в скандинавской стране в ресторане за одним столом могут ужинать не более восьми человек.