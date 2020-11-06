 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ильхам Алиев отчитался об "освобождении" еще16 "населенных пунктов". Сколько в Карабахе деревень?
20:19 07.11.2020

Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter рассказал о новых населенных пунктов, которые были освобождены от войск Армении.

"Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейсалли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджу Махмудлу, Гаджар, Диваналилар Физулинского района, села Юхары Мазра, Янархадж - Джебраильского, села Гязьян, Баласолтанлы, Марданлы - Губадлинского, село Бешдели - Зангиланского, села Гарабулаг, Мошхмаат - Ходжалинского, а также села Атакут, Цакури - Ходжавендского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!", - говорится в сообщении.

Сообщение ою освобождении азербайджанских сел в Нагорном Карабахе оставила в Instagram и Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Источник - info24.ru
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