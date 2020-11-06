Второй озорной старик Байден тоже провозгласил себя победившим президентом США

23:51 07.11.2020

Все ключевые американские СМИ провозгласили Байдена 46-м президентом США. Он с этим согласился



Джо БайденСразу несколько американских СМИ сообщили о победе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом в одном из важнейших штатов - Пенсильвании



Сразу несколько американских СМИ сообщили о победе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом в одном из важнейших штатов - Пенсильвании, а также в Неваде. Таким образом, он набирает больше необходимых 270 голосов выборщиков и становится избранным 46-м президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщают CNN, ABC News, The New York Times, агентство АР. По их данным, Байден получает 273 голоса выборщиков, Трамп - 214.



Победу Байдена прогнозирует даже республиканский телеканал Fоx News, который дает ему 290 голосов выборщиков против 214 у Трампа.



CNN со ссылкой на официального представителя Байдена сообщает, что вечером (рано утром по московскому времени) он обратится с речью к нации. Новость о том, что он, по прогнозам, становится избранным президентом США, застала демократа в Делавэре, где он находится с семьей.



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Пока что Байден выпустил краткое письменное заявление как "избранный президента США". Он поблагодарил американский народ за доверие, отметив, что, несмотря на "беспрецедентные препятствия", на выборах проголосовало рекордное число американцев, "в очередной раз доказав, что демократия бьется глубоко в сердце Америки".



"С завершением кампании пришло время оставить гнев и резкую риторику позади и сплотиться как нация. Пришло время Америке объединиться и исцелиться. Мы - Соединенные Штаты Америки. И нет ничего невозможного для нас, если мы вместе", - говорится в заявлении Байдена. Также он сменил свой статус в Twitter, указав, что является избранным президентом.



Незадолго до того, как СМИ начали пестреть заголовками о прогнозируемой победе Байдена, Трамп в Twitter объявил победителем себя. Соцсеть снабдила его пост пометкой о том, что это заявление было сделано еще до того, как официальные источники объявили об исходе гонки.



В штабе Трампа заявили, что Байден "спешит ложно выдать себя за победителя", в то время как гонка "далека от завершения". В заявлении штаба говорится, что 9 ноября начнется судебное разбирательство на предмет соблюдения избирательного законодательства.



"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - приводятся в заявлении слова Трампа. В настоящий момент действующий президент находится на своем поле для гольфа в Вирджинии.



По данным источника СNN, знакомого с ситуацией, Трамп в ближайшее время не собирается приглашать Байдена в Белый дом. Традиционно уходящий и избранный президенты проводят встречу в Овальном кабинете после выборов.



Мировые лидеры поздравили Байдена с победой на выборах. В Китае поглумились над Трампом



Отказ Трампа признавать свое поражение не помешал мировым лидерам признать победу Байдена. Его поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, главы правительств Бельгии, Норвегии, Португалии, Греции и ряда других стран, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, мэры Лондона и Парижа.



Джонсон в своем поздравлении отметил историческое достижение избранного вице-президента Камалы Харрис, которая станет первой женщиной и первой темнокожей на этом посту. "США наши самые важные союзники, и я с нетерпением жду начала тесной работы над нашими общими приоритетами, от изменений климата до торговли и безопасности", - заявил британский премьер.



"Американцы избрали своего президента. Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Нам предстоит многое сделать для преодоления сегодняшних проблем. Давайте работать вместе!" - написал Макрон в своем Twitter.



Меркель заявила, что "с нетерпением" ждет будущего сотрудничества с "президентом Байденом": "Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим справиться с серьезными проблемами нашего времени".



Однако самой яркой стала реакция Китая - официальный печатный орган ЦК Компартии КНР "Жэньминь жибао" оставил язвительный комментарий к твиту Трампа о том, что выборы выиграл он: "Ха-ха".



Байдена также поздравили бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер. "Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом, и он уже ведет себя таким образом", - говорится в заявлении Обамы, при котором Байден был вице-президентом. По словам 44-го президента США, с приходом в Белый дом Байден столкнется "с рядом чрезвычайных проблем, с которыми никогда не сталкивался новый президент", в их числе пандемия коронавируса, "неравноправная экономика и система правосудия", угрозы демократии и климатические изменения.



Обама выразил уверенность, что Байден в своей работе будет искренне руководствоваться интересами всех американцев, независимо от их волеизъявления на выборах.



Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы Трампу в 2016 году, констатировала, что Америка "отреклась от Трампа" и открыла новую страницу в своей истории.



Поражение Трампа на выборах сделает его 11-м избранным президентом США, который не смог переизбраться на второй срок в ходе всеобщей избирательной кампании. Последним президентом, проигравшим переизбрание, был Джордж Буш - старший. Единственным главой государства, который смог вернуть себе Белый дом через четыре года после поражения, был Гровер Кливленд.



10 президентов, проигравших кампании по переизбранию:



Джон Адамс (1797-1801; проиграл Томасу Джефферсону в 1800 году)

Джон Куинси Адамс (1825-1829; проиграл Эндрю Джексону в 1828 году)

Мартин Ван Бюрен (1837-1841; проиграл Уильяму Генри Харрисону в 1840 году)

Гровер Кливленд (1885-1889; проиграл Бенджамину Харрисону в 1888 году)

Бенджамин Харрисон (1889-1893; проиграл Гроверу Кливленду в 1892 году)

Уильям Х. Тафт (1909-1913; проиграл Вудро Вильсону в 1912 году)

Герберт Гувер (1929-1933; проиграл Франклину Д. Рузвельту в 1932 году)

Джимми Картер (1977-1981; проиграл Рональду Рейгану в 1980 году)

Джордж Буш - старший (1989-1993; проиграл Биллу Клинтону в 1992 году)



Джеральд Форд в 1976 году проиграл выборы Джимми Картеру, находясь на посту не в результате избрания, а после отставки Ричарда Никсона.