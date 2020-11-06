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Погоня за кислородом: почему Украина бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин
00:05 08.11.2020

Погоня за кислородом: почему Украина бьет рекорды по коронавирусу
Больные лежат в коридорах и дышат по очереди

Игорь Кармазин

Украина бьет новые рекорды по коронавирусу. Больницы переполнены, пациентов размещают в коридорах. На одну кислородную точку приходится несколько человек, больные дышат по очереди. Министр здравоохранения Украины называет происходящее катастрофой. По его словам, врачи готовятся сортировать больных - помогать тем, у кого больше шансов выжить. "Известия" разбирались в ситуации.

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В начале ноября Украина поставила несколько антирекордов по коронавирусу. В Киеве 6 ноября впервые обнаружили более тысячи новых инфицированных за сутки. Во всей стране днем ранее зафиксировали рекордное количество новых заболевших - 9850 человек. 3 ноября было больше всего погибших - 389 человек.

2 ноября министерство здравоохранения обновило деление страны на эпидемиологические зоны. Самый высокий - "красный" - уровень опасности объявлен в 112 административных единицах. Это максимальное число с начала пандемии. Больше всего "красных" районов на западе страны - в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. К этой же зоне чиновники отнесли 11 областных центров, в том числе Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий. Самый низкий - "зеленый" - уровень установлен только в двух районах Херсонской области.

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В списках заболевших числятся известные политики и общественные деятели. Коронавирус унес жизни мэров двух городов - Новгород-Северского и Борисполя. С сентября лечится мэр Харькова Геннадий Кернес. "Врачи долгое время запрещали ему разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить по полчаса в день", - сообщает заммэра Игорь Терехов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов бьет тревогу. "Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Необходимо приготовиться к неизбежному - легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - говорит он.

Степанов добавляет, что количество коек в больницах ограничено. "Если заполненность достигнет 100%, нам придется активировать протоколы медицинской сортировки. Приоритет получат больные с большими шансами на выживание. Это означает, что наша медицина не выдержала", - объясняет министр.

Ад на Земле

Украина намерена ввести карантин выходного дня

Всего в больницах Украины для приема больных с коронавирусом выделено 44 тыс. коек. По официальным данным, заполняемость на начало ноября составила 65%, но в некоторых медучреждениях мест давно нет. Например, в COVID-центре Закарпатской областной больницы заняты все 85 кроватей. Новых пациентов скорая помощь развозит по районам области. "31 октября при транспортировке жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу заболевший, к сожалению, умер", - говорится в сообщении обладминистрации.

В Харькове количество больных превышает количество коек. Заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что на 530 мест приходится 560 пациентов. "Если кровать освобождается, сразу же находится другой пациент. Иногда одной кислородной точкой пользуются два пациента. То есть они поочередно дышат и таким образом спасают себе жизнь", - говорят в мэрии.

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В Харьковской области ситуация еще хуже. Жительница города Купянск Яна Колпакова на странице в соцсети разместила фото, на котором виден заставленный кроватями больничный коридор. "Это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения - одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном", - рассказала женщина.

В Одессе на миллионный город, по состоянию на 3 ноября, осталось 64 свободные койки. При этом сложилась парадоксальная ситуация. Пациентам без ПЦР-теста отказывают в госпитализации, а сделать тест в больнице нереально из-за высокой загруженности. "Инфицированных очень много. По восемь человек в палате, люди дерутся за кислород. Хотя минздрав уверяет, что кислородных масок достаточно", - рассказал анонимный пациент.

В Киеве мест также не хватает. Пациент киевской больницы № 15 Павел Багмут рассказал, что в медучреждениях царит хаос и антисанитария. "Это ад на Земле. Выходишь в туалет и видишь труп в черном мешке. Ждешь, когда его вывезут", - вспоминает Багмут.

Дорожный вирус

Кабмин Украины отказался вводить локдаун в стране из-за COVID-19

Вторая волна коронавируса захлестнула не только Незалежную. Но на Украине несколько факторов усугубляют ситуацию. Один из них - сомнительное расходование средств. Весной министерство финансов создало специальный фонд для борьбы с пандемией. Фонд аккумулировал 66 млрд гривен ($2,3 млрд).

Средства значительные, но их расходование вызвало вопросы. Минздрав получил всего 8,4 млрд гривен. А министерству инфраструктуры на строительство дорог выделили 35 млрд гривен. Чиновники объясняли, что дорожное строительство поможет реанимировать экономику. Теперь очевидно, что этих денег системе здравоохранения не хватает. К тому же и экономика не получила дополнительного импульса - ключевые подряды получили не украинские, а турецкие компании.

Еще один важный момент - нерешительность центральной власти. Киев фактически самоустранился от решения проблем. Регионам поручили самим создавать места в больницах, координировать работу медучреждений. Центральная власть действовала хаотично. Так, в сентябре главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что новый карантин введут, если в сутки будет фиксироваться 8 тыс. заболевших. Эту цифру Украина давно преодолела, но теперь Ляшко говорит, что ограничения появятся после 20 тыс. заболевших в сутки.

Минздрав Украины заявил о катастрофе в стране из-за COVID-19

Все это происходит на фоне экономического кризиса. После весеннего карантина треть предприятий сферы услуг так и не открылась. Количество безработных выросло в два раза. Если год назад на одну вакансию претендовало три человека, то сейчас претендуют шесть человек. В таких условиях власти не рискуют вводить жесткие ограничительные меры. Министр здравоохранения Максим Степанов предлагает ввести карантин выходного дня, когда работать в субботу и воскресенье будет только транспорт, продуктовые магазины и аптеки. Предположительно, первый такой карантин состоится 14–15 ноября.

Регионы врозь

Украинская система здравоохранения близка к коллапсу. "Мы видим последствия медицинской реформы. Шесть лет подряд больницы закрывали, врачей сокращали. Я вспоминаю эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Тогда зафиксировали 2,5 тыс. заболевших, при этом госпитализировали 135 тыс. человек. Сейчас об этом можно только мечтать", - говорит "Известиям" украинский политолог Александр Семченко. Он добавляет, что медицину на Украине продолжают урезать. По его словам, уже во время пандемии больничный комплекс закрыли в Житомире.

Украинский политолог Алексей Якубин говорит, что поведение властей имеет и политические последствия. "Я называю это карантинным суверенитетом. Регионы все больше обособляются от Киева. Граждане понимают, что надеяться на центральную власть бессмысленно. В том числе с этим связаны результаты местных выборов, когда победу в большинстве регионов одержали свои, региональные кандидаты, объединения", - отмечает собеседник.

Источник - Известия
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