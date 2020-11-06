Таиланд сотрясают жаркие волны народного протеста из-за запрета... PornHub

00:24 08.11.2020

В Таиланде назревает "сексуальная революция". Власти королевства приняли неоднозначное решение о запрете всемирно известного ресурса "для взрослых" - сайта PornHub. Кроме того, блокировки вводятся против еще 191 сайта на секс-тематику.



Министерство экономики и общества Таиланда объяснило, что многие родители жалуются на доступность для детей ресурсов с порно-контентом. Запрет PornHub входит в состав программы по борьбе с порнографией и игровыми ресурсами.



Оппозиция расценила эту меру как введение цифровой диктатуры. На улицы вышли десятки людей с плакатами "Освободите Pornhub" в знак протеста против запретов.



Местные СМИ пишут о том, что истинная причина гонений на PornHub лежит вовсе в другой плоскости. Дело в том, что по порносайтам гуляет видеоролик, на котором король и его обнаженная жена Сирасми Махидол отмечают день рождения.