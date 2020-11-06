Корона жмет: российскую вакцину от COVID-19 хотят купить в 50 странах

00:48 08.11.2020 Корона жмет: российскую вакцину от COVID-19 хотят купить в 50 странах

На Западе опасаются, что препарат от коронавируса повысит геополитическое влияние России на международной арене



Ксения Логинова



В мире свирепствует вторая волна пандемии коронавируса. По всей Европе ужесточают карантинные меры, предсказывая, что на этот раз последствия могут быть куда более разрушительными. На этом фоне все активнее обсуждают российскую вакцину от COVID-19, причем не только в медицинском ключе: препарат не только поможет в борьбе человечества с коронавирусом, но и повысит престиж страны-создателя на международной арене. Свыше 50 стран мира уже заинтересовались покупкой у Москвы более чем миллиарда доз препарата "Спутник V". Впрочем, на Западе эту вакцину приняли в штыки. Подробности - в материале "Известий".



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"Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза", - сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Такой ответ последовал после заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Будапешт обсуждает с Москвой возможные поставки российской вакцины от коронавируса. Орбан отметил, что первая партия препарата прибудет в Венгрию в конце декабря - начале января, а "к апрелю страна сможет объявить о победе над пандемией".



Тем временем в Евросоюзе пригрозили Будапешту административными мерами в случае покупки российского препарата. По словам Мамера, Брюссель подписывает соглашения о поставках только с теми государствами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза. России в этом списке нет.



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При этом более чем в 50 странах мира проявляют интерес как раз к российской вакцине. Минздрав РФ разрешил испытывать на людях три препарата. Это "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, вакцина "ЭпиВакКорона" и вакцина Федерального научного центра имени Чумакова РАН. Третья вакцина является инактивной - в ней используют ослабленные вирусы, которые не могут вызвать инфекцию, либо убитые вирусы. Однако все внимание приковано именно к "Спутнику V", который зарегистрировали в августе и уже запустили в массовое производство.



Первым иностранным потребителем этой российской вакцины, основанной на международно одобренном препарате против вируса Эбола, стала Белоруссия. В настоящее время препарат проходит третий, финальный этап клинических испытаний. Результаты этих исследований планируют опубликовать уже в ноябре.



Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Директор клиники Зеев Ротштейн сообщил, что направит все необходимые данные по этому препарату в минздрав Израиля, чтобы получить разрешение на использование средства в стране. "Озвучиваемые в СМИ опасения в отношении [российской] вакцины необоснованны и связаны с глобальным соперничеством между Россией и США, а не с научными данными", - уверен специалист.



Если вакцина успешно пройдет третью фазу испытаний и израильский Минздрав утвердит ее к применению, препарат может быть доступен в Израиле уже через два-три месяца. Десятки стран мира хотели бы получить миллиард доз российского препарата. Так, его решили купить власти Сербии и Филиппин, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, а Египет, Белоруссия, Мексика и Объединенные Арабские Эмираты согласились принять участие в испытании "Спутника V".



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"Аргентина заключила соглашение на покупку 25 млн доз вакцины. Этого хватит для вакцинации 12,5 млн человек. Дело в том, что вакцина состоит из двух инъекций, которые вводятся с разницей в 21 день. Это будет бесплатно для всех аргентинских граждан. А так каждая вакцина стоит $19,90", - сообщила советник президента Аргентины Сесилия Николини. В пятницу, 6 ноября, вопрос о перспективах применения российской вакцины в телефонном разговоре обсудили президенты России и Аргентины.



Россия, Германия, Великобритания



При этом в стране не уверены, стоит ли вообще вакцинироваться. В Аргентине проводили опрос общественного мнения, который показал, что чуть больше половины населения - 56% - хотели бы сделать прививку от коронавируса, 26% пока не определились, а 17% вообще не стали бы делать инъекцию. Среди тех, кто все-таки согласился бы на укол, большинство считает российскую вакцину лучшим вариантом, на втором месте - немецкая разработка (15%), на третьем - британская (14%).



О том, насколько живой интерес в Латинской Америке проявляют к российскому препарату от COVID-19, аргентинская газета La Nacion писала еще в конце октября. Издание отмечало, что, "несмотря на антирекламу в западных, в том числе испаноязычных изданиях, Бразилия будет производить "Спутник V" на своей территории, Мексика уже подписала соглашение о поставках, а Аргентина и Перу вскоре подпишут".



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Западные страны приняли российскую вакцину от коронавируса в штыки. Они заявляют, что препарат недостаточно протестирован: он проходит третью фазу клинических испытаний, а значит, потенциально небезопасен. При этом многие государства признают, что создание вакцины стало репутационным успехом России. Неслучайно препарат назвали "Спутник": 4 октября 1957 года СССР первым запустил искусственный спутник Земли на орбиту. Это событие ознаменовало победу в космической гонке в период холодной войны с Соединенными Штатами.



Москву критикуют за то, что она слишком поспешно зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат должен пройти еще третий клинический этап проверки, который необходим для оценки надежности препарата. Заявление о российской вакцине спутало планы международных компаний и поставило под вопрос множество сделок на закупку доз препарата у других государств. Еще пять лабораторий по всему миру находятся на том же этапе исследований, что и Россия: одна вакцина разрабатывается в Британии, одна в США, две в Китае и одна в Германии, не говоря уже о сотнях других проектов по всему миру. Нельзя отрицать, что многие страны не хотят признавать первенство Москвы в создании вакцины, поскольку стремятся защитить своих производителей и обеспечить себе место на рынке.



"Правительства России и Китая уже начали продавать по всему миру свои все еще не проверенные до конца вакцины. Они пытаются воспользоваться этим мировым кризисом, чтобы укрепить зарубежные связи и расширить свое влияние, пока США вышли из множества международных соглашений и отвернулись от ВОЗ", - писала по этому поводу The Los Angeles Times.



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В экономических кругах к российскому препарату относятся иначе. Так, например, бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар написал в своем Twitter: "Политическая обстановка сейчас такова, что конкурируют между собой два рискованных варианта: можно использовать вакцину, потенциально имеющую побочные эффекты, или позволить инфекции с высокой скоростью распространяться и дальше".



Больше веса на политической арене



Создание вакцины добавит России политического веса на международной арене, отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. Эксперт подчеркнул, что среди стран, которые проявили интерес к российской вакцине, есть традиционные партнеры США вне блока НАТО - например, Аргентина, Бразилия, Мексика, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия.



- Несомненно, поставка вакцин в эти страны сыграет огромную роль в повышении престижа России за рубежом. Москва еще раз подчеркивает свою приверженность полицентричному миру, а также показывает свою заинтересованность во всех регионах и готовность сотрудничать со всеми странами, - уверен Крылов.



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На Западе звучат обвинения в адрес России, что она использует вакцину от коронавируса в качестве инструмента для продвижения своего геополитического влияния, сообщила "Известиям" политолог Галия Ибрагимова.



- Мне кажется, что при разработке вакцины в первую очередь руководствовались тем, чтобы создать нечто эффективное от коронавируса. Позитивный имидж страны на международной арене - это все-таки вторично. Вначале со стороны западных стран звучали издевки по поводу "Спутника V", но по мере того как усугубляется кризис с COVID-19, скепсис постепенно уходит, - пояснила эксперт.



Впрочем, как на самом деле скажутся создание и продажа российского препарата разным странам мира на имидже Москвы, пока сказать сложно, полагает Крылов.



- Последствия сложно предсказуемы. То, что происходит на самом деле, мало кому интересно, - считает специалист. - Все зависит от того, как это будут освещать западные СМИ. Источник - Известия

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