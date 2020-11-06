Почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта, - Захар Прилепин

00:50 08.11.2020

О либеральной оппозиции

Они будут делать то же самое, только гораздо хуже

Захар Прилепин



Еще раз на пальцах, почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта.



Доля бедных пенсионеров увеличивается везде в Европе, особенно по окраинам союза - в Болгарии бедных пенсионеров - 35%, в Латвии - свыше 50%.



В Великобритании почти 4,1 миллиона детей живут в бедности. Это 30% всех детей страны.



На 10% богатейших людей Европы в 2016-ом приходилось 37% всех доходов, в России 46%, в США и Канаде - 47%, на Ближнем Востоке - 61%.



Проблема не в том, что мы не "европейская" и не "цивилизованная страна". Проблема как раз в том, что мы обычная "европейская, цивилизованная" страна, и тренды у нас общие.



И если нам говорят, - "давайте сделаем, как в нормальном мире", - они просто издеваются: мы именно так плюс/минус и делаем, и результат очевиден.



Но если нашим очередным младореформатором дать власть, то они сделают вам совсем "как в Европе" - ну то есть, примерно, как у нас было в 1994 году.



Задача: делать не так "как в Европе" - а совсем иначе.



А то, что - "коррупция, воры, пилят" - ну, это мы и сами знаем.



Это проблема. Но это не основная проблема.



Но об этом наш прогрессивные блогеры не расскажут.



Именно поэтому они держат свою паству за дураков. А вовсе не потому, что здесь кто-то "за власть".



Да черт с ней, с этой властью. Вам просто не предлагают альтернативы, дорогие друзья. Эти люди из прогрессивной оппозиции, которые стремятся во власть - они будут то же самое делать. Ровно то же самое, что делают сегодня власти, только гораздо хуже.