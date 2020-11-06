|Почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта, - Захар Прилепин
00:50 08.11.2020
О либеральной оппозиции
Они будут делать то же самое, только гораздо хуже
Захар Прилепин
Еще раз на пальцах, почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта.
Доля бедных пенсионеров увеличивается везде в Европе, особенно по окраинам союза - в Болгарии бедных пенсионеров - 35%, в Латвии - свыше 50%.
В Великобритании почти 4,1 миллиона детей живут в бедности. Это 30% всех детей страны.
На 10% богатейших людей Европы в 2016-ом приходилось 37% всех доходов, в России 46%, в США и Канаде - 47%, на Ближнем Востоке - 61%.
Проблема не в том, что мы не "европейская" и не "цивилизованная страна". Проблема как раз в том, что мы обычная "европейская, цивилизованная" страна, и тренды у нас общие.
И если нам говорят, - "давайте сделаем, как в нормальном мире", - они просто издеваются: мы именно так плюс/минус и делаем, и результат очевиден.
Но если нашим очередным младореформатором дать власть, то они сделают вам совсем "как в Европе" - ну то есть, примерно, как у нас было в 1994 году.
Задача: делать не так "как в Европе" - а совсем иначе.
А то, что - "коррупция, воры, пилят" - ну, это мы и сами знаем.
Это проблема. Но это не основная проблема.
Но об этом наш прогрессивные блогеры не расскажут.
Именно поэтому они держат свою паству за дураков. А вовсе не потому, что здесь кто-то "за власть".
Да черт с ней, с этой властью. Вам просто не предлагают альтернативы, дорогие друзья. Эти люди из прогрессивной оппозиции, которые стремятся во власть - они будут то же самое делать. Ровно то же самое, что делают сегодня власти, только гораздо хуже.