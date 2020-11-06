"Газмяс". Тренер и владельцы клуба отдубасили андижанских футболистов за плохую игру

00:54 08.11.2020

Проигравших команде "Сурхан" андижанских футболистов жестоко избили "люди главы клуба"



Некоторые игроки футбольного клуба "Андижан", который выступает в Суперлиге Узбекистана, были жестоко избиты "людьми руководителя клуба" после того, как андижанская команда проиграла игрокам ФК "Сурхан".



Как утверждают в разговоре с "Озодликом" два футболиста данного клуба, избиение игроков произошло 1 ноября в раздевалке стадиона города Термез на глазах у руководителя ФК "Андижан" Данияра Муллажонова.



После того, как "Андижан" проиграл "Сурхану" со счетом 0:1, руководитель клуба Муллажонов сообщил, что уволил главного тренера ФК Бахтияра Хамидуллаева, и "серьезно поговорил" с игроками. ФК "Андижан", считающийся лицом андижанского футбола, завершил последние матчи двумя играми вничью и двумя проигрышами.



В турнирной таблице Суперлиги команда расположилась на 13-й строчке, ей грозит падение в Первую лигу. Команда "Сурхан", получившая право участвовать в Суперлиге в этом сезоне, имеет на счету 8 баллов и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.



В беседе без микрофона с журналистом "Озодлика" один из игроков футбольного клуба "Андижан", пожелавший остаться неизвестным из-за опасений быть изгнанным из команды, заявил, что после проигрыша в Термезе он и его коллеги по команде были жестоко избиты.



– Нас избили люди руководителя нашего клуба. Сам Муллажонов тоже присутствовал там. Он пригрозил футболистам нашего клуба, что никто из них не сможет ходить по Андижану, если расскажет кому-нибудь об этом избиении, – говорит футболист.



Еще один игрок "Андижана" и технический сотрудник данного футбольного клуба подтвердили "Озодлику" информацию об избиении андижанских футболистов.



– Избиение футболистов происходит не впервые, но последний случай превзошел все предыдущие. Оказывается, после каждого поражения нашей команды руководитель клуба выслушивает от хокима области нецензурную брань. Мы тоже хотим выигрывать, но кулаками это дело не решить, – сказал нашему радио еще один игрок футбольной команды "Андижан".



Избитые игроки андижанской команды говорят, что боятся быть изгнанными из команды и поэтому решили не обращаться с заявлением в правоохранительные органы.



Редакции "Озодлика" не удалось связаться с руководителем футбольного клуба "Андижан" Данияром Муллажоновым, чтобы получить комментарий относительно избиения игроков.



"Разговор на повышенных тонах"

Один из руководителей ФК "Андижан" в разговоре с "Озодликом" заявил, что после проигрыша с игроками команды "поговорили на повышенных тонах", но никто не избивал их.



– Это – футбол. В тот день с игроками поговорили на повышенных тонах. Возможно, это не понравилось некоторым игрокам, но никакого избиения не было, – сказал помощник руководителя клуба.



После того, как "Андижан" проиграл "Сурхану" со счетом 0:1, руководитель клуба Данияр Муллажонов сообщил журналистам, что уволил главного тренера ФК Бахтияра Хамидуллаева, и "серьезно поговорил" с игроками.



"Футболисты команды-соперника такие же обычные люди, как мы. У них тоже есть по две руки и ноги. Нельзя защищать честь области с населением в три миллиона человек таким образом. Я серьезно поговорил с парнями. Отныне не будет никаких отговорок", – говорил 1 ноября местным журналистам руководитель футбольного клуба "Андижан" Данияр Муллажонов.



Клуб, находящийся под опекой хокима

Стоит отметить, что это не первый конфликт, возникший в футбольном клубе "Андижан". За последние два года в клубе сменилось три главных тренера.



Вместо Бахтияра Хамидуллаева главным тренером клуба назначен Отабек Гуломходжаев.



Ранее Хамидуллаев работал главным тренером молодежной сборной Узбекистана U-19.



В марте этого года футбольный клуб "Андижан" покинули российский тренер Александр Хомяков и украинский вратарь Виталий Мирный.



Во время пресс-конференции, состоявшейся в марте месяце, Виталий Мирный говорил, что причиной его ухода из клуба стало то, что последние шесть месяцев ему не выплачивали зарплату.



Глава (хоким) Андижанской области Шухрат Абдурахманов не скрывал, что "Андижан" находится под его опекой и что он сам является фанатом данного клуба.



Однако во время прошлогоднего сезона Абдурахманов заявил, что недоволен результатами футбольного клуба.



"Я построил им стадион за 17 миллиардов сумов, каждый месяц выплачиваю зарплату, футболисты получает как минимум по 10 миллионов сумов (1 тысяч долларов). А результата нет! Когда сеешь семена хлопчатника, в результате вырастает хлопок. Даешь деньги на футбол, а команда проигрывает. Тогда почему я должен давать им деньги?", – говорил глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов.



В прошлом году команда "Андижан" поднялась в Суперлигу Узбекистана.



Сейчас "Андижан" находится на 13-м месте среди 14 команда Суперлиги Узбекистана.



"Руководство футбольного клуба не имеет права применять силу в отношении игроков"

В Узбекистане и ранее происходили случаи избиения футболистов руководителями клубов.



Два года назад директор и старший тренер футбольного клуба "Ифтихор", частично финансируемого Союзом молодежи, были пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности за избиение двух игроков данного клуба черенком от кетменя.



По данному факту было начато следствие.



"В то время, когда в стране уделяется особое внимание развитию футбола, такое абсолютно недопустимо. Руководство клуба не имеет права поднимать руку на футболистов. Мы будем принимать жесткие меры против этих лиц", – говорил журналистам тогдашний глава Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Умид Ахмаджонов.



Ассоциацию футбола Узбекистана возглавляет председатель Службы государственной безопасности (СГБ) республики Абдусалом Азизов.



Предыдущий президент АФУ Ачилбай Раматов, первый заместитель премьер-министра, занимавший пост главы Ассоциации с января 2018 года, подал в отставку по собственному желанию.



Попытки журналиста "Озодлика" связаться с руководством Управления по надзору футбола АФУ, чтобы получить комментарий относительно избиения игроков ФК "Андижан", оказались безуспешным.



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6.11.2020