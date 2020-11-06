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Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах президента США
02:27 08.11.2020

Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Список

Байден побеждает на выборах президента США. Его успели поздравить премьер Канады Трюдо и его коллега с Фиджи Мбаинимарама, мэры Лондона и Парижа

Американские СМИ назвали кандидата от Демократической партии Джо Байдена новым президентом США, подсчет голосов продолжается. Дональд Трамп в ответ заявил, что выборы "далеки от завершения", а объявление Байдена победителем - ложное.

Зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.

Одним из первых был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас уникальные для мировой арены отношения. С нетерпением жду возможности работать вместе и развивать эти отношения", - написал он в Twitter.

Демократа поздравил также премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама. "Поздравляю Джо Байдена. У нас есть планета, которую нужно спасти от климатических угроз, и экономика, которую предстоит восстановить после пандемии COVID-19. Сейчас более, чем когда-либо, нам нужны США во главе этих усилий", - сообщил он.

Экс-премьер Молдовы Влад Филат написал в Facebook, что новый президент США является другом республики Молдовы. "После нескольких дней напряжения Джо Байден стал 46-м президентом США", - заявил политик.

Свои поздравления в Twitter выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Американцы выбрали своего президента. Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Нам предстоит многое сделать, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы. Давайте работать вместе!", - написал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с победой Байдена выразил надежду на продуктивное сотрудничество между странами. "Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с его избранием на пост президента США. Надеюсь на продуктивное сотрудничество между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Токаев Twitter.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо написал, что рекордная явка в США демонстрирует динамику американской политической жизни и демократии.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал победу Байдена и Харрис исторической и понадеялся на будущую совместную работу по вопросам климата, торговли и безопасности.

От лица канцлера Германии Ангелы Меркель Байдена поздравил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

Глава грузинского правительства Георгий Гахария назвал Байдена "давним другом" страны. "С нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США - Грузии", - написал он в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "рассчитывает на очень тесное сотрудничество с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и новой администрацией", чтобы в дальнейшем продолжить укрепление связи между Северной Америкой и Европой.

Также поздравление написал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. "Мы поздравляем Джозефа Байдена и Камалу Харрис. Австралия желает вам всяческих успехов в работе [новой] администрации", - говорится в Twitter политика.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Байдена и пожелал "успехов в достижении дальнейшего прогресса для дружественного американского народа".

Король Иордании Абдалла II выразил поздравления и сообщил, что с нетерпением ждет совместной работы "над укреплением исторического партнерства между США и Иорданией".

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис назвал Байдена настоящим другом и выразил уверенность, что при нем отношения между Вашингтоном и Афинами станут еще крепче.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что победа Байдена и Харрис заслуженная, и написал, что "пора вернуться к строительству мостов, а не стен".

42-й президент США Билл Клинтон написал, что в Америке победила демократия. "Теперь у нас есть избранный президент и избранный вице-президент, которые будут служить всем нам и объединять всех нас. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис со знаменательной победой!", - сообщил он.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в Twitter, что победа Байдена и Харрис - результат выбора избирателей. "Это исторический момент, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помогал в этом", - написала она.

44-й президент США Барак Обама заявил, что гордится избранием демократов. "Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом. Потому что, когда он войдет в Белый дом в январе, то столкнется с рядом экстраординарных проблем, которых никогда не было у нового президента: свирепствующая пандемия, неравномерные экономика и система правосудия, угрозы демократии и климату", - сообщил Обама.

С поздравлениями также выступили мэр Парижа Анн Идальго, вице-президент Европарламента Отмар Карас. Он выразил надежду, что Байден сможет объединить американский народ и преодолеть разобщенность в обществе. При этом премьер-министр Словении Янез Янша еще 4 ноября успел поздравить с победой Дональда Трампа.

Автор
Михаил Котляр

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604791620
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