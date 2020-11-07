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Неизвестность на выборах в США продлится до 14 декабря, и их исход неминуемо расколет страну, - Дм.Минин
09:23 08.11.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 07.11.2020 |

Обе стороны намерены биться за победу до конца

Из всех возможных сценариев выборы 3 ноября в США пошли по наиболее разрушительному. Если бы кто-то из кандидатов побеждал с большим отрывом, то и тогда в накаленной сверх всякой меры американской политической атмосфере сверкали бы всполохи недовольства со стороны проигравших. А при неожиданном для многих равенстве между Джо Байденом и Дональдом Трампом в регулярном голосовании абсолютно неизбежным становится общественный катаклизм.

Кто прав?

Кто прав?

Потеря набранного Трампом преимущества и выход в лидеры Байдена при странном во всех отношениях подсчете голосов, пришедших по почте (всего пришло до 95 млн), усугубил ситуацию. Своего апогея противостояние претендентов вполне может достичь 14 декабря. В этот день должно состояться окончательное голосование Коллегии из 538 выборщиков, делегируемых штатами в соответствии с тем, кандидат какой из партий одержал в них победу, и нормами чрезвычайно запутанной и абсолютно архаичной избирательной системы США. Ни одна из сторон не желает признать себя проигравшей и настроена биться за победу до конца. Бумеранг "цветных революций" возвращается в исходную точку.

При этом ожидаемая на данный момент победа Байдена, который якобы уже почти обеспечил себе поддержку как минимум 270 необходимых выборщиков, может оказаться пирровой. Жалобы на нарушения процедуры, требования пересчета голосов и отмены результатов по отдельным округам и штатам, а также апелляции к судебным властям со стороны проигравших на американских выборах звучали всегда. Но, пожалуй, никогда они не были столь многочисленными и обоснованными. Это само по себе свидетельствует о серьезном кризисе политической системы Соединенных Штатов. Распалившие сами себя "крестовым походом" против Трампа демократы переусердствовали в "почтовых" и иных манипуляционных технологиях подтасовывания результатов выборов. Тем самым они предоставили противникам обильную пищу для выдвижения вполне юридически подкрепленных исков. Начав с требования пересчета голосов лишь в некоторых "спорных" штатах, таких как Висконсин, Мичиган, Невада, Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Трамп поднимает планку уже на общенациональный уровень.

Эксперты полагают, что сама по себе процедура пересмотра итогов голосования в отдельных штатах, где политическая власть и избирательные комиссии контролируются Демократической партией, существенных изменений по сравнению с объявленными данными не принесет. Вопреки громким декларациям о "самых свободных и честных" на планете выборах, аппараты обеих главных партий США способны проигнорировать любые упреки и обвинения, идущие вразрез с их интересами. Остается, однако, Верховный суд, в который команда Трампа намерена предоставить все материалы для признания недействительными хотя бы части бюллетеней, с опозданием отправленных по почте и переломивших ситуацию не в его пользу. Прецеденты вмешательства этого судебного органа в гонку за Белый дом уже были. В 2000 г., например, приостановив процедуру пересчета голосов во Флориде, Верховный суд фактически сделал президентом США Джорджа Буша-младшего в его противостоянии с А. Гором.

Верховный суд США

Верховный суд США

До недавнего времени это учреждение, состав которого насчитывает 9 формально внепартийных судей, было известно своими либеральными симпатиями и ориентацией в целом на демократов. Однако Трамп успел произвести "революцию" в Верховном суде. При нем было назначено трое новых членов, лояльных республиканцам, последняя Эми Кони Барретт – буквально перед выборами.

Д. Трамп и "без лести преданная" ему судья Верховного суда США Эми Барретт

Д. Трамп и "без лести преданная" ему судья Верховного суда США Эми Барретт

Теперь у Республиканской партии в Верховном суде 6 "своих" членов. Правда, председатель этого органа Джон Робертс, хотя также считается сторонником республиканцев, но лично к Трампу относится довольно неприязненно. Тем не менее Верховный суд уже "заморозил" часть бюллетеней в Пенсильвании, а федеральный судья Салливан направил запрос в Почтовую службу по поводу исчезновения там по крайней мере 300 тыс. бюллетеней. Для многих штатов этого количества было бы достаточно, чтобы поменять исход выборов. И этот демарш, судя по всему, не последний.

И если Байден пройдет "огонь" Верховного суда, то впереди его будет ожидать "холодная вода" Коллегии выборщиков. Дотянет ли он физически до "медных труб" инаугурации? Многие отмечают, что приближающийся к 80-й годовщине Байден в последние дни перед выборами явно находился под воздействием каких-то стимуляторов, а в данный момент выглядит утратившим всякую энергетику. Послевыборная нервотрепка едва ли прибавит ему сил и здоровья.

Джо Байден

Джо Байден

Глядя на него, часть выборщиков от демократов могут задуматься, а кого они избирают в президенты – Байдена или идущую с ним в связке претендентку на пост вице-президента Камаллу Харрис. Ведь отношение к ней среди партийного истеблишмента весьма неоднозначное. Камала Харрис – дочь иммигрантов. Мать – Шамала Гопалан, научная сотрудница, уроженка Индии. Отец – Дональд Харрис, профессор экономики родом с Ямайки. Родители развелись, когда Камале было пять лет. Она является первой в истории чернокожей женщиной – кандидатом в вице-президенты США. По ряду вопросов близка к идеям партийного "левака" Берни Сандерса, популярного среди образованного класса. Недаром президент Трамп, комментируя новость о выдвижении Харрис, охарактеризовал ее как сторонницу увеличения налогов, сокращения военных расходов и прекращения добычи сланцевой нефти, а также "самого либерального сенатора". Однако такие взгляды неприемлемы для многих "солидных избирателей", которых среди выборщиков от демократов будет большинство. Захотят ли они единодушно голосовать за Харрис в качестве возможного будущего президента, неясно.

Генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис на гей-параде в Сан-Франциско

Генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис на гей-параде в Сан-Франциско

Строгих юридических норм, которые бы обязывали выборщиков голосовать в соответствии с результатами по штатам, в Америке в принципе нет. Формально выборщики обладают свободой воли. Их лояльность достигается главным образом за счет того, что состав выборщиков в каждом штате определяет партия, кандидат которой там победил. Перед ней они в основном и отвечают, но не всегда этого боятся. Всего в истории США известно 164 таких случая "вероломного" или "бесчестного" голосования. Ни один из этих выборщиков пока уголовному преследованию подвергнут не был, некоторые отделались незначительными штрафами. В гонке 2016 года таких "вероломных" выборщиков было 7. Двое "отскочили" у Трампа и пятеро – у Х. Клинтон.

При этом, однако, такие диссиденты редко голосуют за представителя другой партии. Они лишь уменьшают шансы своего кандидата, чаще всего указывая на какого-то другого однопартийца. Или поступают еще более лукаво, меняя местами президента и вице-президента и, по сути, делая свои голоса недействительными. А потом ссылаются на то, что просто перепутали, но "партию не предавали". Трампу потенциальные "бесчестные" выборщики среди демократов голосов вряд ли добавят, а вот осложнить жизнь Байдену могут. Вот почему Демократическая партия пускается во все тяжкие при подсчете голосов, лишь бы уйти как можно дальше от минимума в 270 выборщиков. Ведь, если его никто не наберет, процедура еще более усложнится и в дело вступит нижняя палата конгресса.

В политической истории США уже были прецеденты, когда палате представителей приходилось выбирать главу государства после подвешенного результата выборов. Так, в частности, были избраны "отцы-основатели" Америки Томас Джефферсон и Джон Адамс. Причем последний набрал меньше голосов и избирателей, и выборщиков, чем его конкурент Эндрю Джексон. К такому сценарию демократы, обладая большинством мест в нижней палате, тоже готовы. Однако в каком состоянии они к тому моменту предъявят обществу своего претендента?

Обращает на себя внимание и достаточно пассивное поведение истеблишмента Республиканской партии, которая не сильно напрягается в поддержке Трампа, бьющегося в основном в опоре на свое ближайшее окружение. Складывается впечатление, что для республиканских верхов на текущих выборах задача-максимум не столько победить, сколько "как следует потрепать демократов". Общий кризис в стране настолько глубок, что не проще ли дать соперникам с треском провалиться в безнадежных попытках его решения? А потом воспользоваться недовольством населения и вернуться к власти, имея за собой не только Белый дом, но и конгресс. Очевидно одно: кто бы ни победил в американских дрязгах, раскол общества в США уже произошел и в дальнейшем будет только углубляться.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604816580
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