 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В боях на Донбассфронте погиб комбат армии ДНР Андрей Панькин
10:03 08.11.2020

Игорь Стрелков. Сводка по ДНР и Карабаху 07.11.2020

Сводка по ДНР:

На протяжении вечера-ночи укры не интенсивно обстреливали: н.п. Доломитное, н.п. Каштановое, н.п. Минеральное, н.п. Коминтерново (СПГ, ВОГ, стрелковое).

Позавчера поздно вечером был непродолжительный, но интенсивный обстрел: промзоны, ЯБП, аэропорта, н.п. Спартак.
82мм, БМП, СПГ, стрелковое.

Сейчас (по состоянию на 7.30) укры начали обстрел: промзоны, ЯБП (82мм, РПГ, стрелковое).

В воздухе над позициями замечены укровские БПЛА.

Видео обстрела позиций в районе Авдеевки.

Подтверждаются данные о гибели двух военнослужащих "корпусов" ,в том числе командира батальона Панькина Андрея Андреевича, 21.10.1987г.р. + (убит выстрелом снайпера)

Командир стрелкового батальона Андрей Панькин был убит украинскими военными, когда пытался пробраться к передовой позиции своего отряда. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, передает корреспондент "Донбасс Сегодня".

"По уточненным данным, в ходе утреннего минометного обстрела Яковлевки с позиций 54 бригады погиб наш военнослужащий, находившийся на позиции. Командир батальона принял решение о доставке тела погибшего с места обстрела и сам возглавил эвакуационную группу. Однако при переноске тела к своим позициям, был убит украинским снайпером".

Игорь Стрелков. Сводка по ДНР и Карабаху 07.11.2020
По Карабаху:

Турки претендуют на полный контроль трассы Лачин - Шуша от н.п. Дашатлы (включительно) до н.п. Туршсу (Лисагор). В отношении последнего не вполне понятно - за кем сейчас сам н.п. (вероятнее всего - пока все-таки за армянами). Это довольно большой участок.
У турок сейчас основная проблема в том, что вести полноценное наступление на саму Шушу и на Лачин вдоль указанной трассы им сейчас очень тяжело, поскольку: а) погода серьезно ухудшилась и авиационная поддержка сведена к минимум; б) под их контролем нет ни одной даже проселочной дороги, по которой можно было-бы перебросить на трассу Лачин-Шуша тяжелое вооружение (крупнее минометов, СПГ и ПТУР). В этой ситуации у армян есть небольшой шанс, предприняв решительные усилия, попытаться прорваться вдоль трассы и хотя-бы частично восстановить контроль над ней. Но он связан с очень большими потерями и даже в этом случае успех не гарантирован - сдать стратегически-важную территорию в горах без боя (что и произошло) легко, а вот с боем забрать обратно - куда как сложнее.
Со стороны турок задача очевидна - попытаться прорваться на подступы к Шуше с востока - со стороны Мартуни, пока силы армян скованы боями западнее города и взять сам Мартуни - как логистический узел, необходимый для дальнейшего штурма.
Предполагаю, что в ближайшие сутки-двое свои основные усилия турки направят на этот город, а в районе западнее Шуши будут закреплять ранее занятые позиции.

Источник - Солдатская правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604818980
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