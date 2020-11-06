Хоким Андижанской области предложил провести обязательный медосмотр населения - вши? глисты? паразиты?

12:36 08.11.2020

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов предложил внедрить систему обязательного медицинского обследования населения. По его словам, большинство людей безразлично относятся к своему здоровью и не проходят медосмотр, пока не начинаются проблемы.

Вчера, 18:26 Общество

Президент Шавкат Мирзиеев 6 ноября провел видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения.



Как сообщает корреспондент "Газеты.uz", на совещании хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов выступил с предложением внедрить систему обязательного медицинского обследования населения. По его словам, большинство людей безразлично относятся к своему здоровью и не проходят медосмотр, пока не начинаются проблемы. Он попросил разрешения у президента ввести эту систему в Андижанской области.



Шавкат Мирзиеев отметил, что сначала необходимо узнать мнение населения и согласовать данную инициативу с кенгашем народных депутатов.



Шухрат Абдурахманов также указал на целесообразность участия хокимов в определении целевых квот по медицинским и образовательным сферам в высших учебных заведениях, "поскольку главы регионов лучше знают, как обстоят дела с кадрами в этих направлениях".



Глава государства указал, что в ближайшее время Андижанскую область посетит министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, с которым можно обсудить указанные вопросы.