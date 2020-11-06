Сидящий в каталажке вождь кыргызского племени саяков Мотуев тоже будет баллотироваться в Президенты

13:52 08.11.2020

ОТБЫВАЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ В КОЛОНИИ МОТУЕВ НАМЕРЕН УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВЫБОРАХ



ЦИК продолжает прием уведомлений от кандидатов о намерении баллотироваться в президенты.



Как сообщили 24.kg, заявление оставил сегодня активист Нурлан Мотуев. Он отбывает наказание в колонии-поселении № 32 в селе Новопавловка, но находится на свободе по договору, согласно которому он будет работать и приходить отмечаться. В ночь беспорядков с 5 на 6 октября он был возвращен в ИК. Но потом отпущен.



Ранее документы подали лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема "Зима не будет" Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков и лидер политической партии "Улутман" Сазыкбай Турдумалиев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.