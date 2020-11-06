Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (видео)

15:16 08.11.2020

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры, на которых видно, как Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне.



Как передает в воскресенье Trend, в распространившихся в социальных сетях со вчерашнего дня видеозаписях видно, что армяне покидают Ханкенди и направляются в Армению.



Отметим, что ранее армянская сторона официально заявила, что Ханкенди покинуло порядка 70 процентов жителей.



Представляем вниманию эти кадры:



