Эрдоган уволил главу ТуркЦентробанка. За обвал лиры

18:47 08.11.2020

Эрдоган уволил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры



Тайип Эрдоган принял решение заменить главу Центробанка Мурата Уйсала на бывшего министра финансов Наджи Агбал.



Решение принято в связи с тем, что последние два месяца лира обесценилась с 7,45 до 8,55 за доллар. Стоит отметить, что Мурат Уйсал работал на своей должности с июля 2019 года. До назначения в ЦБ Наджи Агбал был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции. На данный момент турецкая валюта обновила рекордный минимум перед результатами выборов в США. Курс лиры упал до 8,44 за американский доллар.