Тегеран ожидает возвращения Белого дома к ядерной сделке, - "НГ"

21:15 08.11.2020

Иран стал пока что основным бенефициаром победы Байдена

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

8.11.20



Победа Джозефа Байдена на выборах в США обещает изменения американской стратегии на Ближнем Востоке. Администрация избранного президента, как ожидается, может пересмотреть необходимость политики "максимального давления" на руководство Ирана, которая определяла многие действия команды Дональда Трампа в регионе, и вернуться к ядерной сделке. В пользу этого говорят как заявления Байдена, так и сам курс иранской валюты, который позитивно отреагировал на сообщения о его победе. Впрочем, опрошенные "НГ" эксперты полагают, что пересмотр этой политики вряд ли будет легким.



Надежду на то, что при Байдене американская политика на Ближнем Востоке лишится яркого антииранского компонента, выразил президент Исламской Республики Хасан Рухани.



"У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям", –прокомментировал он сообщения о победе кандидата-демократа на выборах.



Таким образом, Рухани напомнил о ядерной сделке – Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который заключила с Ираном в 2015году "шестерка" посредников в лице РФ, Британии, КНР, США, Франции и ФРГ. Соглашение предполагало, что в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы с него постепенно снимут санкции.



Администрация Трампа с самого начала выступала с критикой СВПД и посчитала нужным покинуть его, заявив о несоответствии региональной политики Ирана "духу сделки". В октябре 2017 года, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, Байден заявил, что "единоличный выход из этой сделки не приведет к изоляции Ирана – он приведет к изоляции США". Он напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило "выполнение Ираном соглашения" и что именно это определяет судьбу СВПД. По его словам, договоренности с Тегераном направлены главным образом на ограничение его ядерной программы, а сигнал о несогласии с иранскими действиями можно отправить и в других сферах.



Такая позиция не может не расстраивать ближневосточных союзников США, которым был выгоден убежденный скептицизм Трампа в отношении иранского руководства. Неслучайно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждал примерно 12 часов перед тем, как поздравить Байдена с победой на президентских выборах. Его успели опередить даже лидеры местной оппозиции. Тем не менее в своем поздравлении глава правительства отметил, что у него с избранным президентом США "теплые личные отношения", которым уже около 40 лет. "Я знаю вас как большого друга Израиля. С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем", – отметил Нетаньяху, обращаясь к Байдену.



Впрочем, сохранения концепции "особого альянса", над которым работала команда Трампа на израильском направлении, ожидать не стоит. Похожей, вероятно, будет ситуация и в отношениях Вашингтона с аравийскими столицами. Саудовской Аравии не раз удавалось избегать ощутимых последствий на фоне скандалов вокруг ее внешней и внутренней политики благодаря расположению Трампа. При Байдене же тема необходимости соблюдать базовые демократические принципы обещает вернуться в двустороннюю повестку. Это будет справедливо и для американо-турецких отношений, хотя они осложнены многими другими, не связанными с соблюдением прав человека проблемами, отражающими стремление Анкары к восстановлению исключительной роли в регионе.



В разговоре с "НГ" проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин оценил вероятность возвращения США к ядерной сделке как достаточно высокую. "Байден, судя по его предвыборным заявлениям и заявлениям его команды, действительно поддерживает ядерную сделку, – отметил аналитик. – Это главный вопрос для Ирана. При этом, конечно, нужно понимать, что даже в случае курса на возвращение к сделке это не будет сделано моментально и потребует некоторого времени. Вполне вероятно появление некого нового торга между Ираном и США. Не исключено, что команда Байдена будет готова вернуться к ядерной сделке, но все равно потребует от Тегерана каких-то уступок".



Смагин отмечает, что в Исламской Республике реагируют на сообщения о победе Байдена умеренно позитивно. "Прежде всего об этом говорят курсы валют и золота: это популярный в Иране способ инвестиций, – заявиланалитик. – Курс иранского риала по отношению к доллару повышается. Причем национальная валюта начала укрепляться еще в течение недели на фоне первых сообщений о лидировании Байдена. За последние четыре дня иранский риал по отношению к доллару и евро повысился где-то на 16%. Это беспрецедентная вещь, потому что в последние месяцы иранская валюта стабильно падала, отыгрывая максимум 5–10%". При этом эксперт обращает внимание на то, что консервативные СМИ в Иране призывают не обольщаться раньше времени.



Старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов заметил в разговоре с "НГ", что за последние несколько лет американо-иранские отношения "достигли своего исторического дна", так что любая альтернатива Трампу будет хорошей новостью для Ирана. "В любом случае динамика может улучшиться, – пояснил эксперт. – С учетом сложной экономической ситуации в Иране, кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, крайне нестабильной ситуации в регионе в целом, а также нестабильности на мировом рынке нефти, Тегерану просто не из чего выбирать. Прямая конфронтация с США контрпродуктивна и крайне болезненна как для иранского общества, так и для иранской политической элиты".



Тем не менее эксперт предполагает, что магистральная линия американо-иранских отношений останется неизменной: в Исламской Республике вряд ли перестанут считать США экзистенциальным противником. "Что касается самого Байдена, его предвыборная кампания стала антитезой политике Трампа, – отмечает Лукьянов. – Те, кто были бенефициарами политики Трампа в регионе, в том числе Израиль, сегодня достаточно осторожно следят за происходящим в США. Для отношений Америки с этими государствами выборы стали решающими. Контакты США с Израилем и Саудовской Аравией так или иначе завязаны на теме Ирана. Здесь есть вечно существующие связи и параллели, которые, безусловно, делают ситуацию неоднозначно трактуемой".