Горит Орто-Сайский рынок Бишкека (видео)

23:31 08.11.2020

Всего в тушении огня на данный момент задействовано три пожарных расчета. Над местом пожара поднимаются черные клубы дыма.



Около полуночи на территории Орто-Сайского рынка в Бишкеке начался пожар, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.



Судя по видеокадрам, пожар набирает силу. Над рынком поднимаются черные клубы дыма, которые видны издалека.



"По предварительной информации, на Орто-Сайском рынке по улице Юнусалиева возникло возгорание. В 00:18 на место отправился первый пожарный расчет, всего в тушении на данный момент задействованы 3 пожарных расчета и автолестница", - говорится в сообщении.



Причина возгорания не уточняется. В МЧС обещают дать подробную информацию позже.



По словам очевидцев, горят торговые павильоны.



