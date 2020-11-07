Хаос в Грузии. Оппозиция штурмует здание Центризбиркома, их гонят водометами

23:39 08.11.2020

В ходе разгона акции у Центризбиркома есть пострадавшие. Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию ЦИК на окраине столицы.



БИШКЕК, 9 ноя - Sputnik. Ситуация у здания Центризбиркома в Тбилиси крайне накалилась, полиция применила водометы и слезоточивый газ, пишет Sputnik Грузия.



Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе, полиция в ответ обливает собравшихся водой. Стороны разделяет забор из сетки.



Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и об отставке главы ЦИК.



В ходе разгона акции у ЦИК Грузии есть пострадавшие. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.



На место прибывают бригады скорой помощи. Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию ЦИК на окраине столицы.



Между тем министерство внутренних дел заявило, что участники акции попытались ворваться в здание.



"Исходя из того, что участники акции использовали силовые методы и не подчинились полиции, МВД использовало пропорциональную силу в рамках предусмотренных полномочий. В течение акции любой факт правонарушения будет пресечен полицией в рамках закона", - говорится в сообщении правоохранителей.



По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.



В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной и справедливой обстановке.



