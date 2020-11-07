 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
00:05 09.11.2020

Единственная дошедшая до нас

Больше всего берестяных грамот археологи находят в Новгороде. И объясняется это в первую очередь особыми природными условиями местной болотистой почвы, на которой стоит город. Там береста сохраняется в первозданном виде многие века.

Что касается других регионов, то там большая часть берестяных грамот давно разложилась. Однако отдельные чудом сохранившиеся экземпляры все-таки попадаются и в других городах. В Москве, например, найдено четыре единицы. На Украине одна штука найдена.

И есть еще совершенно уникальная берестяная грамота - золотоордынская! Причем найдена она была еще задолго до новгородских.

В 1931 году возле села Терновка (ныне это Саратовская область, а тогда была республика немцев Поволжья) была найдена рукопись, написанная на бересте. Позже выяснилось, что там находилось золотоордынское поселение. Датируется рукопись XIV веком.

Записана она уйгурским вертикальным письмом, но часть текста при этом не уйгурская. Специалисты, изучив ее, пришли к выводу, что это... монгольские стихи.

На сегодняшний день вся рукопись расшифрована и переведена. Она состоит из 25 страниц, на шести из которых идет монгольский текст. Остальная часть уйгурская. Страницы сшиты между собой, так что по факту это целая берестяная книга.

Стихи представлены в обрывочном виде. Вот для примера один из фрагментов:

… и зачем
оставаться? К омрачавшемуся
властителю… и
приходя, будешь ты взято, дитя
мое. Достойный и прекрасный кречет!

Так выглядит золотоордынская берестяная грамота

Смысл этого и остальных монгольских фрагментов следующий. Перед нами народная монгольская песнь матери, провожающей сына на службу к какому-то полководцу. Перевел текст известный специалист по монгольской литературе и монгольскому языку Николай Поппе.

Источник - Русичи
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