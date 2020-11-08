Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев

00:17 09.11.2020

Владимир Скосырев



Вашингтон удалил "Исламское движение Восточного Туркестана" (ETIM) из перечня террористических организаций. Движение было внесено в этот список при президенте Джордже Буше в 2004 году, когда США хотели втянуть КНР в "войну с террором". В России группировка запрещена. Ее сохраняют в черном списке ООН и ЕС. Пекин обвиняет этих воинственных подпольщиков, требующих независимости для Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в том, что они совершили 200 терактов; в результате погибло более 160 человек. Но госсекретарь США Майкл Помпео, которому, вероятно, придется уйти, решил нанести еще один удар по Китаю в надежде на то, что Синьцзян станет вторым Афганистаном.



Оснований для того, чтобы внести ETIM в число запрещенных организаций, у Совета Безопасности ООН было более чем достаточно. Она была причастна к нападениям на правоохранителей и просто людей китайской внешности как в Синьцзяне, так и в других районах Китая. Также эта организация поставляла кадры для сил исламистов, воюющих в Сирии.



Маневр, который совершил Помпео, на первый взгляд кажется не столь значительным. Он всего лишь удалил из федерального регистра террористических структур мало кому в Америке известную повстанческую группу. На самом деле администрация США последовала своему традиционному способу указывать на то, кто является террористом, а кто – нет. Все зависит от геополитических соображений. В данном случае конечная цель – оставить такое наследие, которое осложнит жизнь Китаю.



Синьцзян в последние месяцы попал в фокус интенсивных информационных атак Вашингтона на Пекин. Главный обвинительный тезис США да и чиновников Евросоюза заключался в том, что Китай подверг заключению более 1 млн уйгур-мусульман в лагерях для обучения и перевоспитания.



Конечно, для мировой общественности Госдеп нашел предлог, чтобы снять с сепаратистов клеймо позора. Представитель ведомства сказал: "ETIM был удален из списка, так как за более чем десять лет не было весомых свидетельств, что он продолжает существовать". Как передал телеканал Al Jazeera, Пекин регулярно возлагает вину на эту группу за теракты. Подоплека такова. Уйгуры, "сыновья земли", давно возмущались тем, что Пекин жесткими методами старается взять их под контроль.



После нападения на США 11 сентября 2001 года китайские чиновники стали оправдывать ограничения на религиозную деятельность, ссылаясь на то, что молодые уйгуры подвержены воздействию экстремистских идей. И события подтвердили эту версию. В 2014-м боевики убили ножами и другими орудиями 31 пассажира на вокзале в городе Куньмине. В 2009 году более сотни человек погибло во время бунтов в Урумчи, столице района.



Представители уйгур-иммигрантов в США и Европе утверждают, что Китай не представил улик, доказывающих причастность ETIM к нападениям. При этом, по словам этих активистов, чем настойчивей власти стараются интегрировать уйгуров в госструктуры, чем больше убеждают в превосходстве коммунистической идеологии и необходимости отказаться от исламских обычаев, тем сильнее противодействие со стороны коренных жителей края.



Организация "Проект прав человека для уйгуров", которая базируется в Вашингтоне, заявила, что решение Госдепа давно назрело. Угроза ETIM, которую 20 лет раздувает Пекин, – это вымысел. Но КНР, как и следовало ожидать, не оставила решение Вашингтона без ответа. Представитель МИД КНР заявил, что Китай решительно протестует против шага США. Им следует прекратить саботаж международного сотрудничества против терроризма.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "ETIM не перестала быть террористической организацией. Она участвовала в боевых действиях в Сирии, когда там была активная стадия войны. Поскольку у этого движения не получалось закрепиться и создать базы на собственной территории, его активисты вливались в террористические группировки по всей Юго-Восточной Азии, даже в таких далеких от Синьцзяна странах, как Таиланд. Во время активных боевых действий на Северном Кавказе наши подразделения уничтожали или брали в плен людей, имевших гражданство КНР. Россия и Китай тут сотрудничают. Это одно из основных направлений взаимодействия двух спецслужб. Это, в частности, происходит в рамках региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества".



8.11.2020