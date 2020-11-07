Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?

00:50 09.11.2020

На западе нынешнего Китая и к востоку от Казахстана есть географический регион, который называется Таримская впадина. Это засушливая и со всех сторон окруженная горами местность, подходящая для кочевого хозяйства, но не очень приспособленная для земледелия.



Несмотря на то, что с севера, запада и юга эту область окружают высокие горы, а на востоке они довольно пологие, эта область всегда была культурно связана с расположенной рядом Средней Азией, а не с Поднебесной. Причиной этого были как здешние ландшафты, так и то, что до столиц средневекового Китая отсюда тысячи километров.



Тем не менее, ныне эта территория принадлежит КНР. Окончательно уступил ее Советский Союз в 1949-м году. Почему же Иосиф Виссарионович отказался от лишней землицы, хотя СССР находился тогда на пике могущества?



История у этой земли такая. Когда в начале 7-о века начал дробиться Тюркский каганат, на его территории возникали в той или иной степени могущественные кочевые державы. Через несколько веков енисейские кыргызы, бывшие жители Минусинской котловины, начали построение собственной империи и изгнали в Таримскую впадину племя уйгуров, которые стали здесь преобладающим населением.



В средние века уйгуры были данниками различных улусов Монгольской империи, пока не оказались в составе государства западных монголов – Джунгарского ханства. С огромным трудом маньчжурские завоеватели Китая победили эту державу, и присоединили таримские уйгурские земли пока что на основе вассальной зависимости. Случилось это в середине 18-о века.



А дальше было вот что.



Период наибольшего усиления Российской империи пришелся на время наибольшего ослабления Китая. А потому с таким трудом покоренные западные окраины бунтовали весь 19-й век, а под конец столетия фактически самоуправлялись. Китайцам не была нужна эта не пригодная для земледелия местность, но стратегическая ценность ее была огромна. К тому же, тот, кто владел этим регионом, мог угрожать центральным провинциям Китая.



Российское экономическое и политическое влияние тут всегда было велико, в 1870-е годы императорская армия ненадолго занимала западную часть региона, а в годы гражданской войны в Китае (1927-1950-е гг.) Восточный Туркестан фактически был советским протекторатом. Местному полунезависимому губернатору в Москве даже партбилет вручили, а в 1944-м тамошние власти провозгласили независимость и просили о принятии в СССР на правах союзной республики.



Тем не менее, вскоре после победы над Германией между Сталиным и Мао был подписан секретный договор о невмешательстве в дела друг друга. В 1949-м самолет Аэрофлота, везший правительство Восточного Туркестана, после посещения Алма-Аты (случайно или не очень) упал где-то на юге Сибири. Через некоторое время без малого советская республика мирно вернулась в состав Поднебесной.



Почему же Сталин сдал китайцам регион, который сам хотел стать частью Советского Союза? Почему он не помог создать здесь независимое государство, которое могло стать буфером между нашими странами?



На это было много очень весомых причин:

- желание иметь спокойного соседа, который бы прекратил распространение пантюркистский и панисламских идей. Независимое государство этого не гарантировало, а новая союзная республика была не нужна – собственной Средней Азии хватало;

- намерение воспользоваться помощью народно-освободительной армии Китая в грядущей корейской войне;

- желание иметь крепкого союзника на востоке;

- стремление отдать Китаю сепаратистский регион, который его потенциально ослабит;

- недоверие жителям Восточного Туркестана, ведь после долгой эпохи сотрудничества в 1942-м году тут посчитали, что СССР проиграет и стали сажать русских и коммунистов.



Ну и самой главной причиной было то, что регион считался китайским во всем мире, и в случае попытки Сталина его отторгнуть, Китай бы неминуемо получил помощь западных держав, и Советский Союз приобрел на востоке сильного и коварного врага.