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Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
01:14 09.11.2020

Часть Шуши: как изменит ход войны в Карабахе потеря города
В Степанакерте опровергают захват стратегически важного города, несмотря на заявления из Баку

Эльнар Байназаров
Антон Лавров

В Ереване опровергли информацию о том, что армия Азербайджана "вернула под свой контроль" город Шуши. О завоевании этого населенного пункта 8 ноября сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев, в шестой раз с начала нынешнего обострения в Карабахе обращаясь к нации. Советник главы Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил "Известиям", что бои действительно идут на подступах к Шуши, но город находится под контролем карабахской армии. Предложение о переговорах с Ереваном по-прежнему актуально даже после взятия Шуши, подчеркнули в меджлисе Азербайджана. Главное требование Баку - вывод войск из "оккупированных" районов. Потеря стратегически важного города кардинально поменяет расклад в войне, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Ключ-город

- С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш, - заявил Ильхам Алиев в воскресном обращении и подчеркнул: город был освобожден не в результате переговоров, а путем "освободительной войны".

В минобороны Армении слова Алиева опровергли.

- В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам, - заявил представитель минобороны республики Арцрун Ованнисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации из Аллеи шехидов в Баку. Президент заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе

Накануне он сообщал, что ожесточенные бои за город продолжаются уже третий день и азербайджанской армии "удалось приблизиться к дорогам, ведущим к Шуши, противник продолжает операцию по захвату города".

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Шуши - один из ключевых городов Карабаха. Он расположен всего в 11 км от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта. Город находится на возвышенности (1368 м над уровнем моря), что обеспечивает ему доминантную позицию. Азербайджанская сторона называет город "Шуша" и склоняет его как имя женского рода, армянская же называет "Шуши", название не склоняется.

Сообщение о возвращении Шуши было приурочено к национальному дню флага, отмечаемому в Азербайджане 9 ноября. Сразу после обращения Алиева с "освобождением города" республику поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

- Это символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой, - приводит его слова турецкое агентство "Анадолу".

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз главы государств общались 27 октября, всего же с начала обострения в Карабахе президенты провели три раунда переговоров.

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Российский лидер проинформировал турецкого коллегу о проведенной 2 ноября серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.

"Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", - говорится на официальном сайте Кремля.

Не все решено

Шуши не захвачен азербайджанской стороной, бои идут на подступах к нему, но сам город контролируется армией Карабаха. Об этом "Известиям" заявил советник президента НКР Давид Бабаян.

- Идут ожесточенные столкновения на дороге к Шуши, трудно определить, какая из сторон контролирует ситуацию, поскольку позиции меняются каждый час. Город имеет стратегически важное значение, поскольку находится в непосредственной близости от Степанакерта (расстояние между городами 11 км. - "Известия") и расположен на доминантной возвышенности, которая позволит контролирующей ее стороне вести обстрел столицы, - уточнил политик.

Он также отметил: важность Шуши не столько в его географическом положении, сколько в историческом и культурном значении. Для армян Шуши - бывшая столица Карабаха, с которой связана древняя история страны.

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- Сейчас не XIV век, когда потеря одного города становилась тотальным поражением. Но война станет ожесточеннее, атаки - интенсивнее, поскольку после Шуши открывается прямой путь на Степанакерт, - констатировал Давид Бабаян.

Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков назвал эти заявления не соответствующими действительности - над городом уже поднят азербайджанский флаг, заявил он "Известиям". Однако доказательств этого факта до сих пор нет - Баку пока не опубликовал ни одного видео или фото, подтверждающего, что город перешел под его контроль.

Роль колыбели национальной культуры Шуши играет и для азербайджанского общества, отметил Расим Мусабеков. После своего основания город стал третьим культурным центром Закавказья после Тбилиси и Баку, напомнил он.

С тактической точки зрения, считает представитель меджлиса, прорыв обороны позволит установить контроль над Степанакертом: сейчас город перекрывает северную дорогу, связывающую столицу НКР с Арменией.

- Требования Баку после взятия города остаются прежними: вывод армянских войск из остающихся под оккупацией районов. И тогда последует действительное прекращение боевых действий и субстантивные переговоры, - заявил парламентарий.

Стороны конфликта еще в его начале заявили о своих целях и задачах и теперь Баку вряд ли откажется от намеченного, даже если в Ереване согласятся на переговоры и займут компромиссную позицию, считает политолог Денис Денисов.

- С военно-стратегической точки зрения я бы не преувеличивал значение Шуши, это все же не Степанакерт. Но это прелюдия к нему. Если подтвердятся слова азербайджанской стороны о взятии города, очередь Степанакерта может наступить уже через две недели, - заявил эксперт "Известиям". - Во многом заявление Алиева направлено на армянскую сторону, чтобы деморализовать армию. Падение Шуши действительно сильно повлияет на восприятие войны Ереваном.

Если же подтвердится армянская версия и Шуши останется под контролем НКР, война затянется еще на пару месяцев и приобретет позиционный характер, прогнозирует политолог.

Обкатанная тактика

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Заявления Ильхама Алиева преждевременны, заявили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией на линии конфликта. По их словам, под Шуши Азербайджан использовал уже обкатанную в предыдущих боях тактику. Сводные мобильные штурмовые группы из разведывательных подразделений и сил специального назначения численностью до двух рот вышли к окраинам города не по дороге, а через лесистую местность и попытались закрепиться до подхода подкреплений. На вооружении таких отрядов кроме приборов ночного видения и тепловизоров имеются дальнобойные противотанковые ракетные комплексы Spike, что придает им серьезную огневую мощь.

Одновременно азербайджанская армия при поддержке авиации и беспилотников пытается атаковать и на северном участке фронта. Целью наступления остается город Мартуни. Здесь их продвижение менее успешно. Министерство обороны НКР представило фотографии сбитого днем в воскресенье очередного беспилотника Bayraktar TB2.

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- Именно от боев за Шуши зависит исход войны, - считает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Говорить о взятии города рано, но успехи Азербайджана на этом направлении очевидны. Если ему удастся ввести в город не спецназ, а полноценную общевойсковую группировку с бронетехникой и артиллерией, он падет. Пока же единственная дорога, по которой может пройти колонна, находится под артиллерийским и стрелковым огнем карабахских войск.

Если "штурмовики" не получат помощи, у них закончатся боеприпасы и азербайджанцам придется отойти и перегруппироваться для новой попытки. Но если Шуши будет взят, не исключено, что не удастся удержать и Степанакерт, считает эксперт. Падение столицы, по его словам, будет означать поражение непризнанной республики и помогающей ей армянской военной группировки.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604873640
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