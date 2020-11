Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов

07:01 09.11.2020 Алексей Иванов



8.11.2020



"Америка, для меня большая честь, что вы избрали меня лидером нашей великой страны", - написал в Twitter Джозеф Робинетт Байден, которому через пару недель стукнет 78.



Twitter и Wikipedia (включая русскоязычную) мгновенно признали его "избранным президентом".



Чуть ранее ведущие американские телеканалы (CNN, NBC, Fox News), газета The New York Times и информационное агентство Associated Press на основании собственных подсчетов назвали кандидата от Демократической партии 46-м президентом США.



По сути, вечером 7.11.2020 в Штатах случился госпереворот. Медийно-соросовско-неоконовский.



Кандидат на пост вице-президента (будущий президент по версии глобальных элит, феминисток и ЛГБТ) Камала Деви Харрис в Twitter: "Мы сделали это, Джо Байден. Эти выборы гораздо больше, чем Байден или я. Речь идет о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. У нас впереди много работы. Давайте начнем".



Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что "историческая победа Джо Байдена предоставила демократам мандат на принятие мер". По мнению Пелоси, "сегодня для Америки начался новый день надежды". Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер: "Теперь мы можем сказать, что Джо Байден будет следующим президентом Соединенных Штатов, а Камала Харрис станет следующим вице-президентом Соединенных Штатов. Избранный президент Байден будет прекрасным президентом для всех американцев, и демократы в сенате сделают все, что в наших силах, чтобы оказать ему помощь". Несостоявшийся кандидат от демпартии, престарелый троцкист Берни Сандерс: "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их исторической победой. В этот невероятно трудный момент в американской истории я желаю им всего наилучшего в их попытках объединить нашу нацию вокруг программы экономической, социальной, расовой и экологической справедливости. Я хочу поздравить всех, кто так много работал, чтобы этот исторический день стал возможным".



Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: "Избиратели высказались, и они выбрали нашими следующими президентом и вице-президентом Джо Байдена и Камалу Харрис. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог этому осуществиться". Ее муж Билл: "Америка заговорила, и демократия победила. Теперь у нас есть избранный президент и избранный вице-президент, которые будут служить всем нам и объединять всех нас. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис со знаменательной победой!". Экс-президент США Барак Обама ("Мне не могла выпасть большая честь, чем поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Мне также не могла выпасть большая честь, чем поздравить Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы на роль нашего следующего вице-президента. Мишель и я будем помогать нашему следующему президенту и первой леди всеми возможными способами"). Его супруга Мишель: "Я очень рада, что мой друг Джо Байден и наша первая афроамериканка и американка индийского происхождения, вице-президент Камала Харрис восстановят достоинство, компетентность и сердце Белого дома. Это очень нужно нашей стране. И после того, как мы отпразднуем - мы все должны уделить время, чтобы выдохнуть после всего, через что мы прошли - давайте вспомним, что это только начало. Это первый шаг. Давайте вспомним, что десятки миллионов людей голосовали за статус-кво, даже когда это означало поддержку лжи, ненависти, хаоса и разделения. У нас есть много работы, чтобы добраться до этих людей в предстоящие годы. Мы также должны признать, что путь к прогрессу всегда будет в гору. Нам всегда придется карабкаться и ползти к этой вершине. И через два года, через четыре года права на ошибку снова не будет. Еще раз мои самые горячие поздравления Джо и Джилл, Камале и Дугу".



Поздравления Байдену и Харрис направили британский премьер-министр Борис Джонсон ("Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США - наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности") и британский министр иностранных дел Доминик Рааб ("Поздравления избранному президенту и Камале Харрис. Это была напряженная борьба, и Дональд Трамп боролся изо всех сил. С нетерпением жду работы с новой администрацией - дружба Великобритании и США всегда была силой добра в мире"), французский президент Эмманюэль Макрон ("Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе") и мэр Парижа Анн Идальго ("Америка, с возвращением! Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис с избранием! По мере того, как мы собираемся отпраздновать пятилетие Парижского соглашения по климату, эта победа - прекрасный знак того, что сейчас более, чем когда-либо необходимо действовать сообща в рамках чрезвычайной климатической ситуации"), германский канцлер Ангела Меркель ("Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны") и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ("Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для нового трансатлантического начала, "New Deal"), генсек НАТО Йенс Столтенберг ("Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей. В сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа. Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая все более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая"), премьер-министр Индии Нарендра Моди ("Поздравления Джозефу Байдену с вашей яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень"), японский премьер Есихидэ Суга ("Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами"), канадский премьер Джастин Трюдо ("Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе"), австралийский премьер Скотт Моррисон ("Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис - Австралия желает вам всяческих успехов на посту. Австралийско-американский альянс является глубоким и прочным и основан на общих ценностях. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, поскольку мы вместе сталкиваемся со многими вызовами мира"), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ("Сердечно поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. ЕС и США - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом"), председатель Европейского совета Шарль Мишель ("Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. ЕС готов к прочному трансатлантическому партнерству. COVID-19, многосторонность, изменение климата и международная торговля - вот некоторые из проблем, которые Европа хочет решать вместе"), председатель Европарламента Давид Сассоли ("Наилучшие пожелания избранному президентом Джо Байдену и избранной вице-президентом Камале Харрис. Миру нужны прочные отношения между Европой и США - особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата") и вице-председатель Европарламента Отмар Карас ("Джо Байден - 46-й президент США. Сердечные поздравления! Ему и нам нужно пожелать, чтобы он смог сделать весь мир снова единым и преодолеть раскол. Он сильный партнер для Европы, помимо прочего, в вопросе климата"), бельгийский премьер Александер де Кроо ("Поздравления Джо Байдену с избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. На этих выборах проголосовало рекордное количество людей. Это иллюстрирует динамику американской политической жизни и ее демократии. Еще хочу поздравить Камалу Харрис с историческим избранием первой женщиной-вице-президентом. Она будет невероятным примером и важным образцом для подражания для молодых девушек во всем мире, показывая им, что девочки и мальчики пользуются одинаковыми правами и возможностями"), испанский премьер Педро Санчес ("Американский народ выбрал своего 46-го президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Желаем удачи. Мы готовы сотрудничать с США и противостоять совместно большим глобальным вызовам"), австрийский канцлер Себастьян Курц ("Поздравляю Джо Байдена, избранного президента Соединенных Штатов. Европа и США разделяют систему ценностей - ценностей, которые мы отстаиваем вместе. Рад нашему будущему сотрудничеству!"), президент Финляндии Саули Ниинисте ("Я поздравляю Джо Байдена с его избранием. Я с нетерпением жду продолжения нашего прочного партнерства с ним и с Камалой Харрис"), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ("Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с его избранием на пост президента США. Надеюсь на продуктивное сотрудничество между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес"), премьер Греции Кириакос Мицотакис ("Поздравления избранному президенту США Джо Байдену. Джо Байден был настоящим другом Греции, и я уверен, что при его президентстве отношения между нашими странами станут еще крепче"), наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян ("Мои искренние поздравления Джо Байдену с победой на президентских выборах в США и вице-президенту Камале Харрис. Я искренне желаю им успехов в достижении дальнейшего прогресса для дружественного американского народа"), президент Ирака Бархам Салех ("Передаю самые теплые поздравления избранному президенту Джо Байдену, другу и надежному партнеру в деле строительства лучшего Ирака"), премьер Судана Абдалла Хамдок ("От имени суданского народа я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием в качестве президента и вице-президента. Рассчитываю на тесное сотрудничество с ними обоими, чтобы продолжить наведение мостов дружбы и сотрудничества между нашими двумя нациями и странами"), премьер Фиджи Фрэнк Мбаинимарама ("Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации"), президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ирландии Микал Мартин, премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Словении Борут Пахор (премьер Янез Янша демонстративно поздравил с победой Трампа), президент Литвы Гитанас Науседа и мн. др.



Одной из первых поспешила вильнуть хвостиком Незалежная в лице президента-комика Владимира Зеленского ("Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!") и руководителя его офиса Андрея Ермака ("Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, однако нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!"). А также белорусская оппозиция в лице Светланы Тихановской.



"Мы все знаем, почему Джо Байден так торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы была раскрыта вся правда. Очевидным фактом является то, что этим выборам еще далеко от завершения", - говорится в заявлении действующего президента Дональда Трампа, находившегося на тот момент в принадлежащем ему гольф-клубе на севере штата Вирджиния. "Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает", - отметил Трамп, напомнив, что "Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не СМИ, а законные голоса решают, кто избран президентом". Незадолго до этого он написал в Twitter: "Я выиграл выборы с большим отрывом!". Вернувшись в Белый дом после игры в гольф, Трамп заявил: "71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов".



"Байдену нарисовали больше голосов, чем получил Обама во время своей триумфальной кампании-2008. Причем тогда демократы разгромили республиканцев в Конгрессе. А сейчас лишь теряют места в нижней палате. Байден победил за счет 100% почтовых вбросов в городах четырех штатов. Также он уверенно обошел Трампа в среде важнейшей группы избирателей - мертвецов. А ведь за неделю до выборов Байден уже все доходчиво объяснил: "Мы создали самую обширную и инклюзивную организацию по фальсификации выборов в истории США". Достаточно было лишь вслушаться в то, что он сам говорит", - замечает российский политолог-американист Малек Дудаков. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин: "Полумертвого Байдена выбрали мертвые. По почте". Политобозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов: "Известный комментатор и телеведущий Кейт Олберманн требует немедленного отстранения и ареста президента США. Все-таки нет ничего более диктаторского и жестокого, чем власть демократов, согласитесь".



Паблик "Орда": "Дорогие друзья, тем временем в пикирующей дурке с помощью телеграфа был захвачен пост президента. О своем президентстве Байден объявил, изменив статус в твиттере. Теперь его также называют "президентом" СМИ - АР, Фокс Ньюз, CNN и многие-многие другие. Штаб Трампа тем временем готовится с понедельника начать судебные процедуры по пересчету голосов в ряде ключевых штатов. Это удивительный кейс, дорогие друзья, когда президент (само)назначается через СМИ и социальные сети на фоне скандалов, связанных с массовыми фальсификациями, еще до голосования коллегии выборщиков. Демократия идет ва-банк, дорогие друзья, в соответствии с лучшими практиками Алексея Навального. Соединенные Штаты Америки официально становятся первым государством, полностью управляемым не пойми кем через средства массовой информации и социальные сети. Не на уровне блоков на негатив, нативочек и всего этого детского лепета. А в полный рост блокировкой твитов первого лица страны, пессимизации в поисковой выдаче неугодных СМИ и удалении информации (вместе с публикующими ее профилями), способной навредить нужному кандидату".



Публицист Егор Холмогоров: "После потока поздравлений Байдену из заграницы сразу после нелегитимного объявления его президентом телеканалами (ну нет такой избирательной инстанции - телеканалы), лица сомневающиеся в существовании Мирового Правительства не вызывают ничего кроме хохота. Речь идет о хорошо скоординированной и заранее согласованной акции. Ну не могли мировые лидеры за такой короткий срок принять решение, что CNN является основанием для поздравления, не могли решиться поссориться с Трампом, если бы все эти действия не были бы заранее проговорены между всеми участниками заговора закулисно. Но вообще хорошо, что обнажились все действительные элементы конструкции современного миропорядка. Фальсификации голосов. Медиасговор. Теневое правительство международного масштаба. То есть мы видим, как это работает на самом деле и понимаем, что пресловутая "конспирология" не врала".



Прогноз председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева: "Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил - это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех не консервативных сил во всем мире. Это значит - больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях".



Политолог Максим Жаров: "Вопрос, когда именно поздравлять Байдена, сейчас для Кремля стоит как никогда остро. Все возможные варианты (сейчас; в понедельник, когда Трамп придет в Верховный суд; в день вынесения вердикта Верховным судом; в день голосования коллегии выборщиков; в день инаугурации) имеют, конечно, свои плюсы и минусы. Но надеяться на то, что ранне или позднее поздравление Байдена от Путина отношение к нему "администрации Камалы Харрис" хоть на йоту изменит, было бы крайне наивно. Так что можно... и вообще не поздравлять. "Теперь можно все!". И вот если Кремль ощутимо даст "администрации Харрис" именно вот это понять, то кое-что может и сдвинуться. В лучшую для нас сторону".



Абсолютно прав верховный лидер Ирана Али Хаменеи: "Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии. Вне зависимости от результата одна вещь абсолютно ясна - однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима". Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604894460

